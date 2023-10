Nová technológia by mohla znížiť svetelné znečistenie a obnoviť jasné výhľady na nočnú oblohu

By

Bola vyvinutá nová technológia pouličných lámp, ktorá by mohla pomôcť zmierniť problém so svetelným znečistením a obnoviť jasný výhľad na nočnú oblohu pre astronómov. Svetelné znečistenie spôsobené rozšíreným používaním jasných LED svetiel je rastúcou hrozbou pre astronomické observatóriá na celom svete. Tieto energeticky úsporné LED svetlá spotrebúvajú menej elektriny ako tradičné žiarovky, ale sú oveľa jasnejšie, čo spôsobuje, že obloha pri inštalácii v mestách žiari so zvýšenou intenzitou.

Výsledkom je, že mnohé observatóriá, ktoré sa kedysi nachádzali v tmavých odľahlých oblastiach, teraz vidia menej hviezd v dôsledku nadmerného rozptylu svetla cez zemskú atmosféru. Tento problém kompenzuje pokrok v technológii ďalekohľadov. Nedávna štúdia odhalila, že hviezdy miznú z oblohy v priemere 10 % ročne.

Nemecký startup StealthTransit nedávno testoval potenciálne riešenie tohto problému. Technológia spoločnosti s názvom DarkSkyProtector sa skladá z troch komponentov: zariadenia, vďaka ktorému LED svetlá blikajú v nepostrehnuteľnej frekvencii, prijímača GPS a špeciálne navrhnutej uzávierky teleskopickej kamery, ktorá dokáže blikať synchronizovane s LED svetlami. Otvorením uzávierky iba počas krátkych chvíľ, keď sú LED svetlá vypnuté, dokáže technológia výrazne znížiť nežiaduce žiary oblohy na astronomických snímkach.

Experimenty uskutočnené na observatóriu v pohorí Kaukaz v Rusku ukázali, že DarkSkyProtector dokáže znížiť žiaru oblohy na snímkach o pôsobivých 94 %. Táto technológia má potenciál urobiť všetky typy svetiel astronómicky priateľskými, vrátane vonkajšej reklamy a vnútorného osvetlenia. Dokáže odfiltrovať svetlá z okolitých miest a obcí, ako aj zo samotnej hvezdárne.

StealthTransit uviedol, že väčšina existujúcich LED svetiel môže fungovať v režime blikania a nové lampy navrhnuté špeciálne na ochranu nočnej oblohy by neboli drahšie ako súčasná LED technológia. Jediným nákladným prvkom systému je ľahká a agilná uzávierka ďalekohľadu, ktorá potrebuje žmurkať asi 150-krát za sekundu. Spoločnosť dúfa, že túto technológiu v blízkej budúcnosti sprístupní pre väčšie teleskopy.

Hoci je StealthTransit stále vo fáze prototypu, cieľom je mať v priebehu nasledujúcich piatich až siedmich rokov komerčne životaschopný produkt pre najlepšie teleskopy na svete.

