Skrýva sa v našej slnečnej sústave deviata planéta?

Podľa štúdie publikovanej v časopise The Astronomical Journal sa objavili zaujímavé dôkazy o existencii deviatej planéty v našej slnečnej sústave. Článok skúma zvláštne dráhy objektov vo vzdialenom Kuiperovom páse, oblasti v tvare disku za Neptúnom, ktorá je domovom trpasličích planét a mnohých transneptúnskych objektov (TNO). Zatiaľ čo v minulosti existovali tvrdenia týkajúce sa existencie deviatej planéty založené na pozorovaniach TNO, ako je Sedna, tento nový výskum predstavuje inú perspektívu.

Štúdia naznačuje, že vysoko excentrickú a predĺženú obežnú dráhu Sedny, popri naklonených obežných dráhach iných TNO, možno vysvetliť prítomnosťou planéty veľkosti Zeme. Počítačové simulácie naznačujú, že táto hypotetická planéta by musela mať 1.5 až 3-násobok hmotnosti Zeme a mala by sa nachádzať 250 až 500-krát väčšiu ako vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom. Jeho obežná dráha by bola tiež naklonená o 30° k rovine slnečnej sústavy, čo je jav označovaný ako „scenár planéty Kuiperovho pásu“.

Objav planéty veľkosti Zeme vo vonkajšej slnečnej sústave by mal hlboké dôsledky pre planetárnu vedu. Vyžadovalo by to prehodnotenie definície planéty, čo by potenciálne zakladalo novú triedu planét. Okrem toho by bolo potrebné zrevidovať teórie formovania slnečnej sústavy a vývoja planét.

Teóriu možno otestovať hľadaním zhluku TNO vo vzdialenosti približne 150-násobku vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom. Detekcia takýchto objektov by slúžila ako dôkaz existencie deviatej planéty. Dokonca aj objav niekoľkých nových TNO by mohol spôsobiť revolúciu v našom chápaní pôvodu slnečnej sústavy.

Na záver, možnosť deviatej planéty v našej slnečnej sústave predstavuje vzrušujúcu cestu pre ďalšie skúmanie a prehodnocovanie našich vedomostí o vonkajších častiach nášho nebeského susedstva.

Zdroje:

– The Astronomical Journal: [názov zdroja]

– Konverzácia: [názov zdroja]