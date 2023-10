Vedci objavili potenciálne bahenné jazero na Marse

Vedci našli dôkazy o tom, čo podľa nich bolo kedysi bahenným jazerom na Marse, čo by mohlo poskytnúť cenné vodítka pri hľadaní známok minulého života na planéte. Štúdia sa zamerala na Hydraotes Chaos, oblasť chaosu na Marse, ktorá pozostáva z hôr, kráterov a údolí. Výskumníci analyzovali snímky nasnímané sondou NASA Mars Reconnaissance Orbiter a identifikovali rovnú oblasť v rámci Hydraotes Chaos, ktorá vykazovala známky sedimentu a bahna vyvierajúceho spod povrchu.

Štúdia naznačuje, že asi pred 3.4 miliardami rokov sa systém vodonosných vrstiev v Hydraotes Chaos zrútil, čo viedlo k masívnym záplavám, ktoré uložili na povrch veľké množstvo sedimentov. Ak by sa tento sediment dôkladne preskúmal, mohol by potenciálne obsahovať biologické podpisy minulého života na Marse. Vedci sa domnievajú, že sediment v bahennom jazere vznikol asi pred 1.1 miliardou rokov, teda dlho potom, čo podzemná voda Marsu pravdepodobne zmizla a planéta sa stala nehostinnou.

Vedci dúfajú, že v budúcnosti budú ďalej skúmať staroveké bahenné jazero, aby určili, kedy mohol byť Mars obývateľný a potenciálne hostiteľom života. Ames Research Center NASA vyvíja nástroj s názvom EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), ktorý by sa dal použiť na testovanie biomarkerov v horninách, najmä lipidov. Existujú úvahy o tom, že EXCALIBR je potrebné vziať na budúcu misiu NASA na Mesiac alebo Mars, pričom potenciálnym miestom pristátia tohto nástroja je Hydraotes Chaos.

Tento výskum vrhá nové svetlo na možnosť, že Mars kedysi skrýval život, a zdôrazňuje dôležitosť ďalšieho prieskumu a analýzy marťanského terénu. Ponúka vzrušujúce vyhliadky pre budúce misie, ktoré sa snažia odhaliť záhady Marsu a potenciálne známky minulého života.

Zdroj: Nature Scientific Reports