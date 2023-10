Nový systém AI dokáže rozpoznať a klasifikovať supernovy

By

Výskumníci z Northwestern University a ďalších inštitúcií vyvinuli nový systém AI, známy ako Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Tento systém AI je schopný autonómne detekovať a klasifikovať supernovy, jeden z najfascinujúcejších astronomických javov.

Tradične bolo hľadanie supernov náročnou úlohou, ktorá zahŕňa manuálne vyhľadávanie v rozsiahlych databázach. Za posledných šesť rokov ľudia strávili vyše 2,000 hodín kontrolou údajov zozbieraných špecializovanými lovcami supernov. Tento časovo náročný proces by sa dal využiť produktívnejšie.

BTSbot je navrhnutý tak, aby prechádzal obrovskými databázami a identifikoval jasné body svetla, ktoré predstavujú supernovy. Je schopný analyzovať údaje zozbierané zariadením Zwicky Transient Facility (ZTF) a ďalšími lovcami supernov v reálnom čase.

Keď BTSbot zistí potenciálnu supernovu, snaží sa potvrdiť jej existenciu a pomocou automatizovaných programov, ako je napríklad robotický teleskop SED Machine na observatóriu Palomar, zbiera ďalšie údaje. Zozbierané údaje sa potom prenesú do ďalšieho programu s názvom SNIascore, ktorý sa špecializuje na určovanie typu supernovy na základe spektrálnej analýzy.

Spolupráca medzi BTSbot, SED Machine a SNIascore vyústila do úspešného určenia, že supernova, známa ako SN2023tyk, bola supernova typu Ia. Tento typ nastáva, keď binárny partner úplne exploduje. Výskumníci boli spokojní s presnosťou a rýchlosťou práce BTSbota.

Aj keď je na automatizovanú astronómiu s pomocou AI ešte len začiatky, potenciálny vplyv je sľubný. Schopnosť ušetriť značné množstvo času študentom a profesorom zapojeným do výskumu supernov je hodný cieľ. Keď sa BTSbot viac integruje do astronomickej komunity, existuje veľké očakávanie objavov, ktoré môže odhaliť so zvýšeným vkladom údajov.

Zdroje:

– Severozápadná univerzita

– UT

– UT