NIST vyvíja špičkovú supravodivú kameru s bezprecedentným rozlíšením

Výskumníci z Národného inštitútu pre štandardy a technológie (NIST) urobili významný prelom v zobrazovacej technológii vytvorením supravodivej kamery s úžasnými 400,000 400 pixelmi. Toto pozoruhodné zariadenie, ktoré sa môže pochváliť XNUMX-krát väčším počtom pixelov než ktorýkoľvek iný fotoaparát svojho druhu, má potenciál spôsobiť revolúciu vo vedeckom výskume a biomedicínskom zobrazovaní.

Využitím supravodivej technológie môžu tieto kamery zachytiť extrémne slabé svetelné signály vyžarované vzdialenými nebeskými objektmi alebo analyzovať špecifické oblasti ľudského mozgu. S vyšším počtom pixelov si vedci predstavujú širokú škálu nových aplikácií v rôznych vedeckých oblastiach.

Kamera vyvinutá spoločnosťou NIST pozostáva z mriežky ultratenkých elektrických drôtov, ktoré sú chladené na takmer absolútnu nulu. Táto nízka teplota umožňuje nepretržitý tok prúdu bez akéhokoľvek odporu, kým fotón nenarazí na jeden z drôtov. V tomto presnom mieste je supravodivosť narušená, čo umožňuje detekciu dopadajúceho fotónu. Kombináciou umiestnení a intenzít viacerých fotónov sa vytvorí detailný obraz.

Skoré iterácie supravodivých kamier boli obmedzené len na niekoľko tisíc pixelov, čo ich robilo nepraktickými pre mnohé aplikácie. Primárnou prekážkou pri zvyšovaní počtu pixelov bola výzva pripojiť každý pixel k čítacej linke fotoaparátu, pretože supravodivé komponenty vyžadujú ultranízke prevádzkové teploty.

Na prekonanie tejto prekážky výskumný tím NIST spolu so svojimi spolupracovníkmi z laboratória Jet Propulsion Laboratory NASA a University of Colorado Boulder vymyslel šikovné riešenie. Integrovali signály z viacerých pixelov do niekoľkých káblov na odčítanie izbovej teploty. Prevádzkou senzorov pri prúde tesne pod ich maximálnym prahom je supravodivosť narušená, keď fotón zasiahne pixel. Výsledný elektrický signál je okamžite detekovaný, čo umožňuje rýchle snímanie obrazu.

Dizajn nového fotoaparátu využíva pretínajúce sa polia supravodivých nanodrôtov, ktoré pripomínajú hru tic-tac-toe. Každý pixel predstavuje odlišnú oblasť na priesečníku vertikálnych a horizontálnych nanovláknov. Súčasným meraním signálov z celého radu alebo stĺpca pixelov výskumníci výrazne znížili počet potrebných čítacích káblov.

Tento prielom umožnil tímu rýchlo zvýšiť počet pixelov z 20,000 400,000 na úžasných XNUMX XNUMX v priebehu niekoľkých týždňov. Rozšírenie technológie na fotoaparáty s desiatkami alebo dokonca stovkami miliónov pixelov sa javí ako úplne realizovateľné.

V nadchádzajúcom roku sa vedci zamerajú na zvýšenie citlivosti fotoaparátu, aby zachytil takmer každý prichádzajúci fotón. Tento pokrok umožní fotoaparátu vyniknúť v úlohách pri slabom osvetlení, ako je zobrazovanie slabých galaxií alebo vzdialených planét, prispievať ku kvantovým výpočtom založeným na fotónoch a pomáhať pri biomedicínskom výskume využívaním blízkeho infračerveného svetla na vizualizáciu ľudského tkaniva.

Vďaka priekopníckej práci tímu NIST vyzerá budúcnosť supravodivých kamier s vysokým rozlíšením mimoriadne sľubne.

