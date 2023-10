Astronómovia odhaľujú záhady rýchlych rádiových výbuchov: Mapovanie vesmíru

By

Astronómovia urobili zaujímavý objav, ktorý vrhá svetlo na záhadný jav známy ako rýchle rádiové výbuchy (FRB). Nedávna štúdia publikovaná v časopise Science odhaľuje, že rádiovým vlnám z FRB 20220610A, jedného z najvzdialenejších a najenergickejších FRB, aké boli kedy pozorované, trvalo neuveriteľných 8 miliárd rokov, kým dosiahli Zem.

FRB sú intenzívne výbuchy rádiových vĺn, ktoré trvajú len zlomok milisekúnd, čo sťažuje ich štúdium. Pôvod týchto kozmických zábleskov zostal dlho záhadou od objavenia prvého FRB v roku 2007. Pokrok v technológii a používanie rádioteleskopov však vedcom umožnilo odhaliť a sledovať stovky týchto FRB naprieč rozsiahlymi oblasťami vesmíru.

Predmetný výbuch, FRB 20220610A, uvoľnil množstvo energie ekvivalentné tomu, ktoré vyžaruje naše slnko v priebehu ohromujúcich 30 rokov, a to aj napriek jeho krátkemu trvaniu. Tento objav poskytuje cenné poznatky o neuveriteľnej sile a intenzite týchto nebeských javov.

Pomocou kombinácie rádiového teleskopu Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) a Very Large Telescope (VLT) Európskeho južného observatória v Čile boli astronómovia schopní presne určiť polohu FRB a určiť jeho zdrojovú galaxiu. Zistili, že výbuch pochádza zo skupiny dvoch alebo troch splývajúcich galaxií, kde vznikajú nové hviezdy. To je v súlade so súčasnými teóriami, ktoré naznačujú, že FRB môžu pochádzať z výbuchov vysoko energetických objektov nazývaných magnetary, ktoré sú výsledkom výbuchov hviezd.

Tento prelomový výskum nielenže odhaľuje povahu FRB, ale predstavuje aj potenciálnu novú metódu na skúmanie záhadnej chýbajúcej hmoty vo vesmíre. Meraním hmoty medzi galaxiami, ktorú nemožno vysvetliť pomocou konvenčných techník, vedci veria, že rýchle rádiové vzplanutia môžu poskytnúť jedinečný pohľad na zloženie a štruktúru kozmu.

Budúce pokroky v rádiových teleskopoch, ktoré sa v súčasnosti konštruujú v Južnej Afrike a Austrálii, sú prísľubom detekcie ďalších tisícok rýchlych rádiových impulzov. Mapovaním týchto výbuchov a ďalšou analýzou ich vlastností sa astronómovia snažia odhaliť tajomstvá vesmíru a odpovedať na hlboké otázky týkajúce sa kozmológie.

FAQ

Čo sú rýchle rádiové impulzy (FRB)?

Rýchle rádiové záblesky sú intenzívne záblesky rádiových vĺn, ktoré trvajú len zlomok milisekúnd. Ich pôvod je stále neznámy a javia sa ako rýchle kozmické záblesky vo vesmíre.

Kde bol zistený FRB 20220610A?

FRB bol detekovaný pomocou rádiového teleskopu Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), ktorý sa nachádza v západnej Austrálii.

Aký je potenciálny pôvod FRB?

Súčasné teórie naznačujú, že rýchle rádiové vzplanutia môžu pochádzať z vysoko energetických objektov nazývaných magnetary, ktoré sú výsledkom výbuchov hviezd.

Ako môžu rýchle rádiové impulzy pomôcť odhaliť chýbajúcu hmotu vo vesmíre?

Rýchle rádiové vzplanutia majú jedinečnú schopnosť „vidieť“ ionizovaný materiál medzi galaxiami, čo vedcom poskytuje metódu na meranie hmoty, ktorá zostáva nevysvetlená pomocou bežných techník.

Aký význam má tento objav?

Tento prelomový výskum nielenže posúva naše chápanie rýchlych rádiových impulzov, ale ponúka aj pohľad na záhadnú chýbajúcu hmotu vo vesmíre a štruktúru vesmíru ako celku.