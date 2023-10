Nové pohľady na staroveké rímske sklo odhaľujú potenciál pre fotonické kryštály

By

Vedci urobili pozoruhodný objav na niekoľkých starovekých rímskych archeologických a stavebných lokalitách. Zistilo sa, že fragmenty starých rímskych sklenených nádob, ktoré boli po stáročia pochované pod zemou, majú jedinečný moderný technologický potenciál. Tieto sklenené úlomky, známe svojimi úžasnými dúhovými farbami, v skutočnosti obsahujú fotonické kryštály, ktoré môžu vytvárať optické efekty filtrovaním a odrážaním svetla.

Fotonické kryštály sú nanoštruktúry s usporiadaným usporiadaním atómov, ktoré môžu vytvárať dúhové sfarbenie. Vyskytujú sa u rôznych zvierat a boli tiež umelo skonštruované pre širokú škálu aplikácií. Prítomnosť fotonických kryštálov na črepoch starovekého rímskeho skla však nebola niečo, čo výskumný tím pôvodne očakával.

Tento objav urobili profesori inžinierstva Fiorenzo Omenetto a Giulia Guidetti na Silklab Tufts University. Molekulárna štruktúra týchto malých sklenených úlomkov sa preusporiadava tisíce rokov, čo vedie k tvorbe fotonických kryštálov. Jedinečné atómové a minerálne štruktúry na sklenených črepoch boli vytvorené vystavením podmienkam prostredia, ako sú zmeny pH a zmeny podzemnej vody.

Výskumný tím láskyplne nazval mimoriadne podmanivý sklenený črep „Wow glass“ kvôli jeho trblietavému vzhľadu. Tento črep bol získaný z miesta blízko súčasnej Aquileie v Taliansku, starovekého rímskeho mesta. Skenovacia elektrónová mikroskopia odhalila štruktúrne zloženie a elementárnu analýzu skla.

Zlatá zrkadlová patina na vonkajšej strane skla sa pripisuje tvorbe Braggových vrstiev, čo sú vrstvy oxidu kremičitého so striedajúcimi sa hustotami. Tím verí, že táto formácia je výsledkom koróznych a rekonštrukčných procesov poháňaných pôdou, minerálmi, dažďovou vodou a ďalšími faktormi. Vrstvy kryštalického materiálu sú neuveriteľne usporiadané a pozostávajú zo stoviek striedajúcich sa vrstiev oxidu kremičitého a minerálnych vrstiev.

Tieto zistenia otvárajú možnosti replikácie a urýchlenia rastu optických materiálov v laboratóriu. Namiesto toho, aby ich museli vyrábať, výskumníci môžu byť schopní pestovať tieto materiály pomocou podobných procesov, ktoré sa prirodzene vyskytujú na starých rímskych sklenených črepoch.

Celkovo tento prelom vrhá nové svetlo na staroveké rímske sklo a jeho nevyužitý technologický potenciál. Štúdia „Fotonické kryštály postavené časom v starovekom rímskom skle“ bola publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

FAQ

Čo sú fotonické kryštály?

Fotonické kryštály sú nanoštruktúry, ktoré majú usporiadané usporiadanie atómov, čo vedie k jedinečným optickým efektom. Môžu filtrovať a odrážať svetlo, čím vytvárajú dúhové sfarbenie. Tieto kryštály sa nachádzajú v prírode u rôznych zvierat a boli tiež umelo vytvorené pre širokú škálu aplikácií.

Aký význam majú fotonické kryštály nachádzajúce sa na starorímskom skle?

Objav fotonických kryštálov na starých rímskych sklenených úlomkoch poskytuje pohľad na jedinečný technologický potenciál týchto artefaktov. Odhaľuje prirodzenú tvorbu optických materiálov v priebehu času, ktoré by sa mohli potenciálne replikovať a urýchliť v laboratóriu. To otvára možnosti pre pestovanie optických materiálov namiesto spoliehania sa výlučne na výrobné procesy.

Ako vznikli fotonické kryštály na starých rímskych sklenených črepoch?

Predpokladá sa, že tvorba fotonických kryštálov na sklenených črepoch je výsledkom koróznych a rekonštrukčných procesov. Zmeny v podmienkach prostredia, ako je pH a zmeny podzemnej vody, spolu s prítomnosťou pôdy a minerálov prispeli k difúzii a cyklickej korózii oxidu kremičitého v skle. Výsledné vrstvy kryštalického materiálu sú neuveriteľne usporiadané a pozostávajú zo striedajúcich sa vrstiev oxidu kremičitého a minerálnych vrstiev.