NASA dnes zverejnila blízky prístup k asteroidu 2023 UR1

Vedci z NASA usilovne sledovali a študovali asteroidy a ich úsilie viedlo k zaujímavému vývoju. Dnes, 21. októbra 2023, sa má asteroid známy ako 2023 UR1 najbližšie priblížiť k Zemi. Asteroid s priemerom 120 stôp sa k Zemi dostane do vzdialenosti asi 834,000 XNUMX kilometrov. Aj keď sa to z ľudského hľadiska môže zdať ďaleko, v oblasti vesmíru sa to považuje za relatívne blízky prístup.

Astronómovia prvýkrát pozorovali asteroid 2023 UR1 17. októbra 2023, len pár dní pred jeho najbližším priblížením. Posledné pozorovanie bolo uskutočnené 19. októbra Patrí do skupiny asteroidov Apollo, ktorá je známa svojimi dráhami pretínajúcimi Zem. Stojí za zmienku, že tento asteroid je veľký ako lietadlo.

Centrum NASA pre štúdium objektov v blízkosti Zeme (CNEOS) monitoruje trajektóriu asteroidu a poskytuje kľúčové podrobnosti o jeho prístupe. Asteroid sa priblíži okolo Zeme pozoruhodnou rýchlosťou 29,557 XNUMX kilometrov za hodinu.

Pokračujúce snahy NASA o sledovanie asteroidov sú nevyhnutné na pochopenie týchto kozmických hornín a zmiernenie potenciálnych rizík. Vesmírna agentúra využíva rad pokročilých ďalekohľadov a observatórií, ako sú NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1 a Catalina Sky Survey.

Okrem monitorovania asteroidov sa NASA pripravuje aj na inauguračný prelet svojej kozmickej lode Lucy s asteroidom 1. novembra. Prvým cieľom kozmickej lode je asteroid Dinkinesh, ktorý meria menej ako pol míle na šírku a nachádza sa v páse asteroidov medzi Marsom a Jupiterom. Kozmická loď Lucy je na 12-ročnej misii a plánuje navštíviť 10 asteroidov, vrátane trójskych asteroidov na obežnej dráhe Jupitera. Namiesto obiehania okolo asteroidov bude Lucy vykonávať prelety, aby zhromaždila cenné údaje.

Oddanosť NASA sledovaniu, štúdiu a skúmaniu asteroidov naďalej poskytuje cenné poznatky o týchto nebeských objektoch a pomáha zaistiť bezpečnosť našej planéty.

