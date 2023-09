Nové suborbitálne vozidlo Shepard od Blue Origin zostáva uzemnené viac ako rok

By

Suborbitálne vozidlo New Shepard spoločnosti Blue Origin je teraz uzemnené už viac ako rok od svojho posledného štartu v septembri 2022. Počas tohto štartu mal opakovane použiteľný posilňovač prvého stupňa vozidla problém a havaroval, zatiaľ čo kapsula nasadila svoj núdzový únikový systém a bezpečne pristála. so všetkými neporušenými výskumnými nákladmi. Vyšetrovanie vedené spoločnosťou Blue Origin odhalilo, že dýza na motore BE-3PM prvého stupňa utrpela tepelno-štrukturálne zlyhanie, čo viedlo k nesprávnemu nastaveniu ťahu a predčasnému ukončeniu misie.

V marci spoločnosť Blue Origin oznámila nápravné opatrenia, ktoré implementuje, vrátane konštrukčných zmien spaľovacej komory a prevádzkových parametrov na riešenie problémov s objemom dýzy a problémami s teplotou horúcich pruhov. Spoločnosť vyjadrila svoje očakávania skorého návratu k letu a opätovného spustenia rovnakého súboru 36 výskumných nákladov. Od aktualizácie však ubehlo 5.5 mesiaca a New Shepard ešte len nevzlial.

Zatiaľ čo Blue Origin neposkytol významné aktualizácie o stave New Shepard alebo o časovom pláne jeho návratu na let, jeho hlavný konkurent, Virgin Galactic, počas tohto obdobia úspešne spustil štyri osobné misie pomocou svojho vesmírneho lietadla VSS Unity. Virgin Galactic má teraz osem vesmírnych misií s posádkou, o dve viac ako Blue Origin. Hoci cieľom oboch spoločností je ponúknuť zákazníkom krátkodobý zážitok z beztiaže a pohľad na Zem z vesmíru, VSS Unity zostáva na obežnej dráhe podstatne dlhšie, 60 až 90 minút, v porovnaní s 10 až 12 minútami v New Shepard.

Blue Origin je naďalej odhodlaný vyriešiť technické problémy s New Shepard a vrátiť sa k letu čo najskôr. Dlhšie trvanie letov spoločnosti Virgin Galactic im môže poskytnúť konkurenčnú výhodu na trhu suborbitálnej vesmírnej turistiky pre tých, ktorí hľadajú rozsiahlejšie zážitky za hranicami zemskej atmosféry.

definícia:

– Suborbitálne vozidlo: Kozmická loď navrhnutá tak, aby dosiahla vesmír, ale nedosiahla stabilnú obežnú dráhu okolo Zeme.

– Opätovne použiteľný zosilňovač prvého stupňa: Počiatočný stupeň rakety, ktorý zabezpečuje väčšinu pohonu počas štartu a možno ho obnoviť a znova použiť pre nasledujúce misie.

– Anomália: odchýlka od očakávaného alebo normálneho správania.

– Motor BE-3PM: Motor použitý v prvom stupni vozidla New Shepard od Blue Origin.

Zdroje: Blue Origin, Virgin Galactic