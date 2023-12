Dr. Jeremy Heyl prevezme vedenie oddelenia fyziky a astronómie UBC

By

Dr. Jeremy Heyl, uznávaný odborník v oblasti astrofyziky vysokých energií, bol vymenovaný za nového vedúceho Katedry fyziky a astronómie na University of British Columbia (UBC). Jeho funkčné obdobie sa začne 1. januára 2024.

Katedra, známa ako jedna z najväčších a najrozmanitejších jednotiek fyziky a astronómie v Kanade, sa môže pochváliť širokou škálou výskumných oblastí a oddanou študentskou komunitou. Zameriava sa na približne 250 študentov bakalárskeho štúdia so špecializáciou na fyziku a astronómiu, 240 študentov inžinierskej fyziky a viac ako 3,000 XNUMX študentov prvého ročníka zapísaných do rôznych iných programov UBC.

Vymenovanie Dr. Heyla prichádza s veľkými očakávaniami, pretože toto oddelenie sa neustále radí medzi dve najlepšie miesta v Kanade vo svojom výskumnom úsilí. Výskum, ktorý fakulta vykonáva, zahŕňa pôsobivú škálu disciplín vrátane aplikovanej fyziky, astronómie, astrofyziky, optiky, biofyziky, fyziky kondenzovaných látok, kozmológie, gravitácie, lekárskej fyziky, jadrovej fyziky, fyziky častíc a teórie strún.

Dr. Meigan Aronson, dekanka vedy na UBC, pochválila výberový proces ako vynikajúcu príležitosť zhodnotiť smerovanie katedry. Vyjadrila svoju vďačnosť všetkým, ktorí sa zúčastnili na pátraní, pričom zdôraznila premyslené komentáre a spoločnú víziu, ktorú Dr. Heyl prezentoval.

Dr. Heyl prevzal opraty od Dr. Colina Gaya, ktorý zastával funkciu vedúceho oddelenia posledné desaťročie, a prináša do svojej novej úlohy množstvo odborných znalostí a skúseností. Počas svojej významnej kariéry významne prispel do oblasti astrofyziky vysokých energií so zameraním na pochopenie extrémnych astrofyzikálnych javov, akými sú bieli trpaslíci, čierne diery a neutrónové hviezdy.

Ako vážený pedagóg Dr. Heyl vyvinul a poskytol inovatívne a pútavé kurzy fyziky a astronómie, ktoré sú určené pre študentov vysokých škôl aj postgraduálnych študentov. Venuje sa najmä výučbe nevedeckých odborov zaujímajúcich sa o astronómiu.

Vo svojej novej úlohe vedúceho oddelenia sa Dr. Heyl snaží posunúť oddelenie fyziky a astronómie UBC do nových výšin, pričom sa usiluje o dokonalosť vo výskume, vzdelávaní a inováciách. Jeho vízia zdôrazňuje dôležitosť inkluzívnosti a spolupráce, čím zabezpečuje, že oddelenie zostane na čele pokroku v oblasti fyziky a astronómie.

Hlavný pátrací výbor pre fyziku a astronómiu, zložený z významných osobností z tejto oblasti, zohral kľúčovú úlohu pri výbere Dr. Heyla za nového vedúceho oddelenia. Ich odborné znalosti a poznatky prispeli k rozhodnutiu a upevnili dôveru v schopnosť Dr. Heyla viesť oddelenie do novej éry.