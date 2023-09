ඇමරිකාවේ පළමු කාන්තා ගගනගාමීන්ගේ නොකියූ කතාව: බාධක බිඳ දැමීම සහ නව උසකට පැමිණීම

"The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts" හි Loren Grush විසින් ගවේශනය කරනු ලබන්නේ පිරිමින් විසින් පාලනය කරන ලද අභ්‍යවකාශ ගවේෂණ ලෝකයේ වීදුරු සිවිලිම සුනුවිසුනු කළ අසාමාන්‍ය කාන්තාවන් හය දෙනෙකුගේ ගමනයි. Grush අභ්‍යවකාශ තරඟයේ සුදු පිරිමි ආධිපත්‍යය පිළිබඳ පවතින ආඛ්‍යානයට අභියෝග කරන අතර කාන්තාවන් ඇතුළත් කිරීමට NASA හි පළමු පන්තියේ කොටසක් වූ මෙම කාන්තාවන්ගේ සැලකිය යුතු දායකත්වය ඉස්මතු කරයි.

Grush Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon සහ Shannon Lucid ගේ ජීවිත කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. මෙම කාන්තාවන් 1978 දී NASA හි ගගනගාමී බලකායට සම්බන්ධ වූ අතර ඔවුන්ට කලින් තහනම් කර තිබූ උසකට පැමිණීමට අධිෂ්ඨාන කරගෙන සිටියහ.

"The Six" ඔවුන්ගේ අභිප්‍රේරණ සහ දෙගිඩියාවන් පිළිබඳ කෙටි දැක්මක් සපයයි, සෑම කාන්තාවක්ම ගගනගාමියෙකු වීමට අයදුම් කළ හැකි බව වටහා ගත් අවස්ථා පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙයි. පංතිය තවමත් ප්‍රධාන වශයෙන් සුදු මිනිසුන්ගෙන් සමන්විත වුවද, ඔවුන්ගේ තේරීම් ක්‍රියාවලිය විවිධත්වය සඳහා වැදගත් පියවරක් ලෙස Grush විස්තර කරයි.

ලිංගික මාධ්‍ය අවධානය, අභ්‍යවකාශයේ ප්‍රේම සම්බන්ධය සහ ලිංගිකත්වය පිළිබඳ ස්වෝත්තමවාදී සමපේක්ෂනය සහ පුද්ගලික සහ වෘත්තීය ජීවිතය සමතුලිත කිරීමේ අරගලය ඇතුළුව මෙම කාන්තාවන් මුහුණ දෙන අභියෝගවලටද පොත මුහුණ දෙයි. මාධ්‍ය පරීක්ෂාව මධ්‍යයේ ඇගේ පෞද්ගලිකත්වය සහ මානසික සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීමට රයිඩ්ගේ සටන වැනි විපත්ති හමුවේ ඔවුන්ගේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ අධිෂ්ඨානය පිළිබඳ උදාහරණ Grush සපයයි.

"The Six" නාසා ආයතනය තුළ සහ ඉන් පිටත විවිධත්වය සඳහා ශූරයන් විසින් ඉටු කරන ලද තීරණාත්මක භූමිකාවන් ද ඉස්මතු කරයි. නාසා ආයතනයේ සේවිකාවක වන රූත් බේට්ස් හැරිස්, විවිධත්වය නොමැතිකම නිසා ඒජන්සිය නිර්භීතව විවේචනය කළාය. 13 ගණන්වල මුල් භාගයේදී ගගනගාමීන් වීමට හැකියාව ඇති බව ඔප්පු කිරීම සඳහා දැඩි පරීක්ෂණවලට භාජනය වූ කාන්තාවන් කණ්ඩායමක් වන මර්කරි 1960 ද පිළිගැනීමට ලක් වේ.

ග‍්‍රෂ් ගගනගාමීන්ගේ එදිනෙදා අත්දැකීම් ඇතුළත් කර, ඔවුන්ගේ කාර්යයේ විස්මිත ලෞකික පැතිකඩ හෙළි කරයි. ඔවුන් අභ්‍යවකාශ ඇඳුම් පරීක්ෂා කළා, රොබෝ ආයුධ උපාමාරු කළා, සහ ඔවුන්ගේ කාර්යාල දොරවල්වල pinup කැලැන්ඩර ප්‍රදර්ශනය කරන පිරිමි සගයන් සමඟ වැඩ කිරීමේ සංකීර්ණතා සැරිසැරුවා.

පොත අනතුරෙන් හා ඛේදවාචකයෙන් තොර නැති අතර, Grush ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය සහ ජාතිය ඉක්මවා යන ධෛර්යය සහ නොපසුබට උත්සාහය අවධාරණය කරයි. චැලෙන්ජර් ව්‍යසනය අභ්‍යවකාශ ගවේෂණයේ ආවේනික අවදානම් සහ රෙස්නික් විසින් කරන ලද අවසාන පරිත්‍යාගය පිළිබඳ සිහිගැන්වීමක් ලෙස සේවය කරයි.

සූක්ෂම පර්යේෂණ සහ සිත් ඇදගන්නාසුළු කථාන්දර සමඟින්, “හය” අභ්‍යවකාශ තරඟය පිළිබඳ අපගේ අවබෝධය පුළුල් කරන අතර “මුළු මානව වර්ගයාටම” අයත් විය හැක්කේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳ සාම්ප්‍රදායික සංකල්පවලට අභියෝග කරයි.

මූලාශ්‍රය: නිව් යෝර්ක් ටයිම්ස්