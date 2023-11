පසුගිය මාස කිහිපය තුළ Sony විසින් එහි PlayStation Plus සේවාවට එකතු කරන ලද දුර්වල මාතෘකා සඳහා මෑතකදී විවේචනවලට මුහුණ දී ඇත. කෙසේ වෙතත්, සමාගම 2023 සඳහා වන නාමාවලියට බෙහෙවින් විවාදයට ලක් වූ ක්‍රීඩාව වන The Lord of the Rings: Gollum ඇතුළත් කිරීමෙන් නිර්භීත පියවරක් ගෙන ඇති බව පෙනේ.

මෙම තීරණය ක්‍රීඩකයින් අතර මිශ්‍ර ප්‍රතිචාරයක් ඇති කර තිබේ. සමහරු එකතු කිරීම ගැන කලකිරී සිටින අතර තවත් සමහරු මතභේදාත්මක තේරීම තුළ හාස්‍යය සොයා ගනී. යන්තම් මාස කිහිපයකට පෙර මැයි මාසයේදී නිකුත් කරන ලද, The Lord of the Rings: Gollum එහි කැපී පෙනෙන මෙහෙවර, අශෝභන දර්ශන සහ පුනරාවර්තන ක්‍රීඩාවෙන් ක්‍රීඩකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට අසමත් විය. පුදුමයට කරුණක් නම්, එය දැනට Steam හි "බොහෝ විට සෘණ" ශ්රේණිගත කිරීමක් දරයි.

ක්‍රීඩාව වටා ඇති විවේචන කෙතරම් දරුණුද යත්, එහි සංවර්ධකයා වන ඩේඩලික් එන්ටර්ටේන්මන්ට් පවා අඩුපාඩු සඳහා සමාව අයැද ප්‍රකාශයක් නිකුත් කිරීමට බල කළේය. ක්‍රීඩාව නිකුත් කිරීමෙන් ටික කලකට පසු, සංවර්ධන චිත්‍රාගාරය වසා දැමීමට මුහුණ දුන් අතර ඒ වෙනුවට ප්‍රකාශනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට තීරණය කළේය.

2023 වසරේ Game of the Year තරඟකරුවන් සූදු දර්ශනය උණුසුම් කරමින්, The Lord of the Rings: Gollum හට කිසිදු ඇගයීමක් ලැබෙනු ඇතැයි සිතිය නොහැක. එහි අඩු කාර්ය සාධනය සහ සෘණාත්මක පිළිගැනීම නිසා එය PlayStation Plus නාමාවලියට සැලකිය නොහැකි එකතු කිරීමක් කරයි.

අදාළ පුවත් වල, ක්‍රීඩකයින්ට Lord of the Rings: Tales of the Shire නමින් ඉදිරියට එන ත්‍රාසජනක ක්‍රීඩාවක් බලාපොරොත්තු විය හැක. Stardew Valley සහ ආදරණීය Middle-earth universe වැනි ජනප්‍රිය මාතෘකා වල මූලිකාංග එකතු කරමින්, මෙම ක්‍රීඩාව 2024 දී නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. එය Lord of the Rings ෆ්‍රැන්චයිස් හි රසිකයින්ට වඩාත් ආකර්ශනීය සහ ප්‍රීතිමත් අත්දැකීමක් ලබා දෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙමු.

නිතර අසන ප්රශ්න

1. The Lord of the Rings: Gollum හි ශ්‍රේණිගත කිරීම කුමක්ද?

The Lord of the Rings: Gollum දැනට Steam හි "බොහෝ විට සෘණ" ශ්‍රේණිගත කිරීමක් ඇත.

2. The Lord of the Rings: Gollum චිත්‍රපටිය නිකුත් වීම සම්බන්ධයෙන් යම් මතභේදයක් ඇති වුණාද?

ඔව්, ක්‍රීඩාව එහි පරිකල්පනීය නොවන මෙහෙයුම්, මෘදු පරිසරයන්, දුර්වල ග්‍රැෆික්ස් සහ පුනරාවර්තන ක්‍රීඩාව සඳහා විවේචනයට ලක් විය. සංවර්ධකයා, Daedalic Entertainment, ක්‍රීඩාවේ අඩුපාඩු සඳහා සමාව අයැදීමක් පවා නිකුත් කළේය.

3. Lord of the Rings: Tales of the Shire වෙතින් ක්‍රීඩකයින්ට අපේක්ෂා කළ හැක්කේ කුමක්ද?

ලෝඩ් ඔෆ් ද රින්ග්ස්: ටේල්ස් ඔෆ් ද ෂයර් යනු ස්ටාර්ඩ්ව් නිම්නයේ සහ මැද පෘථිවි විශ්වයේ මූලද්‍රව්‍ය ඒකාබද්ධ කරන ඉදිරි ත්‍රාසජනක ක්‍රීඩාවකි. එය රසිකයින්ට අද්විතීය ක්‍රීඩා අත්දැකීමක් ලබා දෙමින් 2024 දී නිකුත් කිරීමට නියමිතය.