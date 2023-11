නව ලිපිය: Call of Duty සඳහා Xbox's Promotional Push: Modern Warfare III

By

ජනප්‍රිය ක්‍රීඩා ෆ්‍රැන්චයිස් හි නවතම වාරිකය වන Call of Duty: Modern Warfare III මිලදී ගැනීමට දිරිගන්වමින් Xbox භාවිතා කරන්නන්ට අද ප්‍රමුඛ වෙළඳ දැන්වීමක් හමු විය. කොන්සෝලය සක්‍රිය කිරීමේදී දිස් වූ ස්ප්ලෑෂ් තිරය ක්‍රීඩකයින් අතර මිශ්‍ර ප්‍රතිචාර ඇති කර තිබේ.

සමහර Xbox රසිකයින් නව ප්‍රචාරණය සඳහා ඔවුන්ගේ උද්යෝගය ප්‍රකාශ කර ඉතා උනන්දුවෙන් වෙළඳ දැන්වීම වැලඳ ගත් අතර අනෙක් අය අඩු උද්යෝගයක් දැක්වූහ. “මේක ගොළුයි. මම Call of Duty සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ; මම කවදාවත් Call of Duty මිලදී ගත්තේ නැහැ. මම මගේ Xbox සක්‍රිය නොකළ යුතු අතර මම දකින පළමු දෙය නම් ක්‍රීඩාවක් සඳහා එකතු කිරීමක් හෝ ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් විය යුතුයි," එක් අතෘප්තිමත් පරිශීලකයෙකු ප්‍රකාශ කළේය.

ස්ටාර්ෆීල්ඩ් සඳහා සමාන ප්‍රවර්ධනයක් සඳහා සැසඳීම් සිදු කරන ලදී, තවත් බොහෝ අපේක්‍ෂිත ක්‍රීඩාවක් වන අතර, එය සැප්තැම්බර් මාසයේදී දියත් කිරීමේදී කෙටි ස්ප්ලෑෂ් තිර ප්‍රතිකාරයක් ලබා ගන්නා ලදී. එවැනි වෙළඳ ප්‍රචාරණ භාවිතයන් ඉදිරියට ගෙන යාමේ විභව ආක්‍රමණශීලී බව පිළිබඳව කනස්සල්ල මතු විය.

“එය සිදුවීමක් හෝ පළමු පාර්ශවීය නිකුතුවක් නම් එය එතරම් විශාල ගනුදෙනුවක් යැයි මම නොසිතමි, නමුත් මිනිසුන් එයට අකමැති වන්නේ මන්දැයි මට පෙනේ,” තවත් පරිශීලකයෙකු සංවේදනය කළේය.

අදහස් දැක්වීම සඳහා IGN Xbox වෙත ළඟා වූ නමුත් ලියන අවස්ථාවේ ප්‍රතිචාරයක් නොලැබුණි.

ස්ප්ලෑෂ් තිරයට අමතරව, Call of Duty ෆ්‍රැන්චයිස් වෙතින් කැප්ටන් ප්‍රයිස් නම් ආදරණීය චරිතය ඇතුළත් බාගත කළ හැකි ගතික පසුබිමක් ද Xbox ඉදිරිපත් කරයි.

Call of Duty: Modern Warfare III සඳහා Xbox විසින් මෙම ප්‍රවර්ධන තල්ලුව පැමිණෙන්නේ මයික්‍රොසොෆ්ට් විසින් මෑතකදී ඩොලර් බිලියන 69 ක විශ්මයජනක මුදලකට Activision Blizzard අත්පත් කර ගැනීමෙන් පසුවය. Call of Duty සඳහා PlayStation හි අලෙවිකරණ ගනුදෙනුව 2024 දක්වා දීර්ඝ වන අතර, Xbox හි නව හිමිකාරිත්වය ඔවුන්ගේ ඔටුනු ආභරණ අත්පත් කර ගැනීම සක්‍රියව ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙන් ඔවුන්ව නතර කර නැත.

Call of Duty: Modern Warfare III අදියරෙන් නිකුත් කරනු ලබන අතර, පෙර-ඇණවුම් පාරිභෝගිකයින් සඳහා නොවැම්බර් 2 වන දින ප්‍රචාරණයට ඉක්මන් ප්‍රවේශය ආරම්භ වේ. ක්‍රීඩාව Modern Warfare II වෙතින් කථා වස්තුව දිගටම කරගෙන යන අතර නොවැම්බර් 10 වන දින බහු ක්‍රීඩකයන් ලබා ගත හැකි වන පරිදි විවෘත සටන් මෙහෙයුම් වැනි නව අංග හඳුන්වා දෙනු ඇත.

නිති අසන පැණ:

Q: Call of Duty: Modern Warfare III යනු කුමක්ද?

A: Call of Duty: Modern Warfare III යනු ඉතා ජනප්‍රිය වීඩියෝ ක්‍රීඩාවක් වන අතර Call of Duty franchise හි නවතම වාරිකයයි.

Q: Call of Duty: Modern Warfare III Xbox හි තිබේද?

A: ඔව්, Call of Duty: Modern Warfare III Xbox මත, අනෙකුත් වේදිකා සමඟින් ලබා ගත හැක.

Q: Splash screen යනු කුමක්ද?

A: ස්ප්ලෑෂ් තිරයක් යනු පරිගණකයක් හෝ කොන්සෝල යෙදුමක් දියත් කරන විට දර්ශනය වන රූපයක් හෝ වෙළඳ දැන්වීමක් වේ.

Q: Call of Duty: Modern Warfare III නිකුත් කරන්නේ කවදාද?

A: ව්‍යාපාරයට මුල් ප්‍රවේශය 2 නොවැම්බර් 2022 වන දින ආරම්භ වූ අතර බහු ක්‍රීඩකයන් 10 නොවැම්බර් 2022 දින ලබා ගත හැකි විය.

ප්‍ර: මයික්‍රොසොෆ්ට් කොපමණ මුදලකට Activision Blizzard ලබා ගත්තේද?

A: මයික්‍රොසොෆ්ට් ඩොලර් බිලියන 69 කට Activision Blizzard අත්පත් කර ගත්තේය.

මූලාශ්‍ර: IGN (https://www.ign.com)