Netflix ජංගම වේදිකා සඳහා Grand Theft Auto Trilogy නිකුත් කරයි

Netflix මෑතකදී iOS සහ Android වේදිකා දෙක සඳහාම ජනප්‍රිය Grand Theft Auto ත්‍රිත්වය නිකුත් කිරීමෙන් ක්‍රීඩා ලෝකය තුළ විශාල වෙනසක් ඇති කර ඇත. ත්‍රිත්වයට GTA III, Vice City, සහ San Andreas යන හොඳින් ආදරය කරන ක්‍රීඩා ඇතුළත් වන අතර, ඒ සියල්ල දැන් Netflix ග්‍රාහකයින්ට නොමිලේ ප්‍රවේශ විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ජංගම යෙදුම තුළ මෙම ක්‍රීඩා සොයා ගැනීම අභියෝගයක් විය හැකිය, මන්ද ඒවා පැහැදිලි අනුපිළිවෙලකින් තොරව තනි පේළියක වළලනු ලැබේ.

Netflix පිරිනැමෙන ක්‍රීඩා පහසුවෙන් සොයා ගැනීමට පරිශීලකයින්ට උදවු කිරීමට, Google Play සහ App Store යන දෙකෙහිම සරල උපක්‍රමයක් භාවිතා කළ හැක. Netflix යෙදුම ස්ථානගත කිරීමෙන් සහ පතුලේ ඇති "මෙම සංවර්ධකයා විසින්" හෝ "more by Netflix" විකල්පය තේරීමෙන්, සියලුම Netflix-ප්‍රකාශිත ක්‍රීඩා ප්‍රදර්ශනය කරන ජාලයක් සංදර්ශණය වනු ඇත. මෙම ජාලයට Into the Breach, Before Your Eyes, Dead Cells, and Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge වැනි ජනප්‍රිය මාතෘකා ඇතුළත් වේ. Netflix හි සූදු නාමාවලිය 2024 දී වඩාත් උද්යෝගිමත් මාතෘකා එකතු කිරීම සමඟ තවදුරටත් පුළුල් කිරීමට සූදානම් වේ.

Grand Theft Auto ත්‍රිත්වය ගැන විශේෂයෙන් උනන්දුවක් දක්වන අය සඳහා, එක් එක් ක්‍රීඩාව සඳහා සෘජු යෙදුම් ගබඩා සබැඳි සපයනු ලැබේ: GTA III, Vice City, සහ San Andreas සියල්ලම iOS සහ Android වේදිකාවල පවතී. ත්‍රිත්වයේ මෙම ජංගම වරායන් Netflix සඳහා පමණක් සීමා නොවන බව සඳහන් කිරීම වටී, මන්ද ඒවා යෙදුම් වෙළඳසැල් දෙකෙන්ම වෙන වෙනම මිලදී ගත හැකිය.

ග්‍රෑන්ඩ් තෙෆ්ට් ඔටෝ ත්‍රිත්වය ජංගම වේදිකා මත නිකුත් කිරීමත් සමඟ, Netflix සූදු ක්‍ෂේත්‍රයේ සිය සලකුණ දිගටම කරගෙන යයි. එය GTA රසිකයින්ගේ ආශාවන් තෘප්තිමත් කිරීමට හෝ අතිශයින් අපේක්‍ෂා කරන GTA VI සඳහා වූ අපේක්ෂාව ලිහිල් කිරීමට වේවා, මෙම ක්‍රීඩා පැය ගණන් ගිලී යන විනෝදාස්වාදය ලබා දෙයි. එබැවින්, ඔබගේ ජංගම උපාංගයේ පහසුව තුළ අපරාධ, ක්‍රියා සහ ත්‍රාසජනක ලෝකයට කිමිදෙන්න.