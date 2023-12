Pokémon Scarlet සහ Violet's Indigo Disk DLC හි නව Pokémon සහ පරිණාමය අගුළු හරින්න

By

නවතම Pokémon Scarlet සහ Violet DLC, Indigo Disk හි ආකර්ෂණීය නව ජීවීන් සොයා ගන්න. මෙම නව එකතු කිරීම් වලින් එකක් වන්නේ මැග්බි, 2 පරම්පරාවේ ආදරණීය ගිනි පොකිමන් ය. කෙසේ වෙතත්, Magby සහ එහි පරිණාමය සොයා ගැනීම පෙනෙන තරම් පහසු නොවිය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, කරදර නොවන්න, මන්ද මෙම මාර්ගෝපදේශය ඔබට අවශ්‍ය සියලුම තොරතුරු සපයනු ඇත.

Indigo Disk DLC හි Magby සොයා ගත හැකි ස්ථානය

Indigo Disk DLC හි විස්තීරණ ටෙරාරියම් විවෘත ලෝකය තුළ ස්ථාන දෙකකදී Magby හමුවිය හැක. සවානා Biome හි කහ තණකොළ කෙත්වල බැලීම සඳහා පළමු ස්ථානය වේ. දෙවන ප්‍රදේශය වෙරළබඩ බයෝම් වේ, ඔබ විවෘත සැවානා වෙනුවට Torchlit Labyrinth ගුහා ගවේෂණය කළහොත් Magby සොයා ගැනීමට ඔබට වඩා හොඳ වාසනාවක් ඇත.

ඔබ Magby සොයා ගැනීමට සමත් වුවහොත්, ඔබට එය එහි පසුකාලීන ආකාර දෙකට පරිණාමය කළ හැකිය: Magmar සහ Magmortar. Magby Magmar බවට පරිණාමය කිරීම සාපේක්ෂව සරල වන අතර, එය Magmortar බවට පරිණාමය කිරීම සඳහා Indigo Disk හි නිශ්චිත අවශ්‍යතා සපුරාලීම අවශ්‍ය වේ. වැඩිදුර ඉගෙන ගැනීමට දිගටම කියවන්න.

Magby Magmar, Magmortar බවට පරිණාමය කරන්නේ කෙසේද සහ Magmarizer ලබා ගන්නේ කෙසේද

විස්තර සොයා බැලීමට පෙර, අපි මැග්බිගේ සංඛ්‍යාලේඛන පරීක්ෂා කරමු:

වර්ගය: ගින්න

HP: 45

ප්රහාරය: 75

ආරක්ෂක: 37

Sp.Attack: 70

Sp.Defence: 55

වේගය: 83

එකතුව: 365

ගිනි ආකාරයේ Pokémon ලෙස, Magby Grass, Bug, Ice, සහ Steel වර්ග වලට එරෙහිව ශක්තිමත් වේ. කෙසේ වෙතත්, එය බිම, පාෂාණ සහ ජලයට එරෙහිව දුර්වල වන අතර එහි ප්‍රහාර ඩ්‍රැගන්-වර්ග මගින් ප්‍රතිරෝධය දක්වයි. Magby 30 මට්ටමට ළඟා වූ පසු Magmar බවට පරිණාමය වේ. මෙන්න Magmar ගේ සංඛ්‍යාලේඛන:

වර්ගය: ගින්න

හැකියාව: Flame Body - භෞතික චලනයකින් පහර දුන්නොත් ප්‍රතිවාදියා පුළුස්සා දැමීමට 30% ක අවස්ථාවක්

HP: 65

ප්රහාරය: 95

ආරක්ෂක: 57

Sp.Attack: 100

Sp.Defence: 85

වේගය: 93

එකතුව: 495

Magmar Magmortar බවට පරිණාමය කිරීමට, එය Indigo Disk DLC හි Magmarizer එකක් තබාගෙන සිටින අතරතුර ඔබ එය වෙළඳාම් කළ යුතුය. Magmarizer බ්ලූබෙරි ඇකඩමියේ පාසල් වෙළඳසැලේ 250 BP සඳහා මිලදී ගත හැකිය. BP යනු බ්ලූබෙරි ලකුණු සඳහා වන අතර, ඔබට BBQ හෝ Blueberry Quests සම්පූර්ණ කිරීමෙන් උපයා ගත හැකිය - විවිධ පරිමාණයන්ගෙන් යුත් විවිධ අභියෝග. වෙළඳාම් කළ පසු, Magmar පහත සංඛ්‍යාලේඛන සමඟ Magmortar බවට පරිණාමය වේ:

වර්ගය: ගින්න

හැකියාව: Flame Body - භෞතික චලනයකින් පහර දුන්නොත් ප්‍රතිවාදියා පුළුස්සා දැමීමට 30% ක අවස්ථාවක්

HP: 75

ප්රහාරය: 95

ආරක්ෂක: 67

Sp.Attack: 125

Sp.Defence: 95

වේගය: 83

එකතුව: 540

Magmarizer අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ වීමත් සමඟ, ඔබට වෙළඳාම් කිරීමට මිතුරෙකු සිටී යැයි උපකල්පනය කරමින්, පරිණාමය වූ වහාම ඔබේ Magmar එක Magmortar බවට පරිණාමය කළ හැක. Pokémon Scarlet සහ Violet's Indigo Disk DLC, The Hidden Treasure of Area Zero Expansion Pass හි කොටසක් ලෙස Nintendo Switch මත පමණක් ලබා ගත හැක. මෙම DLC හි ඇති සියලුම ඇදහිය නොහැකි ජීවීන් සොයා ගැනීමට සම්පූර්ණ Pokédex ගවේෂණය කිරීමට අමතක නොකරන්න.