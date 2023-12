Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition Hits Netflix

Netflix විසින් ඉතා අපේක්ෂිත Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition නිකුත් කර ඇත. මෙම එකතුවට සංකේතාත්මක අපරාධ ක්‍රීඩා තුනක් ඇතුළත් වේ: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, සහ Grand Theft Auto: San Andreas. නව පරම්පරාවේ ක්‍රීඩකයින් සඳහා යාවත්කාලීන කරන ලද, මෙම ක්‍රීඩා දැන් Netflix යෙදුම භාවිතයෙන් ඔබගේ දුරකථනයේ හෝ ටැබ්ලටයේ ක්‍රීඩා කිරීමට තිබේ.

සෑම ක්‍රීඩාවක්ම අද්විතීය හා විවිධාකාර විවෘත ලෝකයක් ලබා දෙන අතර එහිදී ක්‍රීඩකයින්ට ත්‍රාසජනක කථා වල ගිලී යාමට, අතුරු මෙහෙයුම් කිරීමට හෝ විශාල ක්‍රීඩා පරිසරයන් ගවේෂණය කිරීමට හැකිය. ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් කිරීමට ඇති නිදහස මෙම අපරාධ වීර කාව්‍යවල හදවතයි.

ග්‍රෑන්ඩ් තෙෆ්ට් ඔටෝ III, ලිබර්ටි සිටි හි පිහිටුවා ඇති ක්ලෝඩ්ගේ චරිතය ක්‍රීඩකයන් භාර ගනී, ඔහුගේ හිටපු පෙම්වතියට සහ ඇය දැන් මෙහෙයවන කාටෙල්ට එරෙහිව පළිගැනීමට සොයන නිහඬ ප්‍රධාන චරිතයකි. අඳුරු හාස්‍යජනක ආඛ්‍යානයක් සහ මුහුණ දීමට ඇති පුළුල් පරාසයක කල්ලි සමඟ, මෙම ක්‍රීඩාව 2001 දී විවෘත-ලෝක ක්‍රීඩාව නිර්වචනය කළේය.

ග්‍රෑන්ඩ් තෙෆ්ට් ඔටෝ: වයිස් සිටි ක්‍රීඩකයින් වයිස් සිටි හි 80 ගණන්වලට ආපසු ගෙන යන අතර එහිදී ඔවුන් මැර ටොමී වර්සෙට්ටි ලෙස ක්‍රීඩා කරයි. Ray Liotta විසින් හඬ නඟා, ටොමී අපරාධ පාතාලයේ ඉහළට නැඟී මත්ද්‍රව්‍ය ගනුදෙනුවක් වැරදී ගිය පසු සොරකම් කළ භාණ්ඩ ආපසු ලබා ගත යුතුය.

අවසාන වශයෙන්, Grand Theft Auto: San Andreas හි, ක්‍රීඩකයන් තම මවගේ අවමංගල්‍ය උත්සවයෙන් පසු ඔහුගේ පැරණි අසල්වැසි ප්‍රදේශයට පැමිණෙන කාල් “සීජේ” ජොන්සන්ගේ සපත්තුවට ඇතුල් වේ. අගවිනිසුරුවරයා ඔහුගේ නම ඉවත් කර ඔහුගේ පවුල දූෂිත පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් ආරක්ෂා කළ යුතුය. Ice-T සහ Samuel L. Jackson මෙම ත්‍රාසජනක ත්‍රාසජනක ක්‍රියාදාමය සඳහා ඔවුන්ගේ හඬ ලබා දෙයි.

The Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition on Netflix නවීන කොන්සෝල සඳහා අමතර වැඩිදියුණු කිරීම් සමඟින් මුල් ක්‍රීඩාවලට සමාන ගිල්වන අත්දැකීමක් ලබා දෙයි. රසිකයන් ආදරය කරන සංකේතාත්මක හඬපට ද සංරක්ෂණය කර ඇත.

ඉතින්, ඔබ බලා සිටින්නේ කුමක් සඳහාද? Claude, Tommy, සහ CJ සමඟ ඔවුන්ගේ වීර චාරිකා සමඟ එකතු වී දැන් Netflix හි Grand Theft Auto ත්‍රිත්වයේ උද්යෝගය අත්විඳින්න. සෙල්ලම් කිරීම ආරම්භ කිරීමට පහත සබැඳි ක්ලික් කරන්න:

– Grand Theft Auto III

- Grand Theft Auto: Vice City

- Grand Theft Auto: San Andreas