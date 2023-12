By

හද උණුසුම් කරවන නිවාඩු කතාවක, Hallmark Movies & Mysteries විසින් "Mracle in Bethlehem, Pa" ඉදිරිපත් කරයි. දෙසැම්බර් 21 වෙනිදා තිරගත වීමට නියමිතයි. මෙම චිත්‍රපටය සාර්ථක නීතීඥවරියක වන Mary An, දරුවෙකු හදා වඩා ගැනීමට සහ මාතෘත්වයේ ප්‍රීතිය අත්විඳීමට ආශාවෙන් පසුවෙයි. Laura Vandervoort විසින් වාදනය කරන ලද, Mary An, නත්තලට පෙර, PA හි බෙත්ලෙහෙම් වෙත ගමනක් ආරම්භ කරන්නේ ඇගේ නව ප්‍රීතියේ මිටියක් හමුවීමට ය.

කෙසේ වෙතත්, හිම කුණාටුවක් මේරි ඈන් සහ ඇගේ අලුත උපන් දියණිය වන නටාලිට ඔවුන්ගේ නිවසට යාම ප්‍රමාද කරන ලෙස බල කරයි. නවාතැන් ගැනීමට තැනක් නොමැතිව, ඔවුන් ජෝගේ අමතර කාමරයේ රැකවරණය සොයා ගනී, ඔහුගේ සහෝදරිය වන ෆ්‍රැන්කි දේශීය තානායමක් කළමනාකරණය කරයි. බෙන්ජමින් අයර්ස් ජෝ ලෙස රඟපාන්නේ අපිරිසිදු නිවසක් සහිත තනිකඩයෙකු ලෙස ය. මේරි ඈන් සහ නටාලි ඔවුන්ගේ තාවකාලික නවාතැනේ පදිංචි වන විට, ඔවුන් ජෝගේ පූර්ව නිවාඩු සැමරුම්වල කොටසක් බවට පත් වන අතර අපේක්ෂාවන්ට වඩා එහා ගිය සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනඟා ගනී.

ඔවුන්ගේ හවුල් ඇදහිල්ල මධ්‍යයේ, මේරි ඈන් සහ ජෝ තමන් මුහුණ දෙන පුද්ගලික අභියෝග ගැන එකිනෙකාට විශ්වාස කරති. මේරි ඈන් ඇගේ තනිකඩ මවට දරුවෙකු හදා ගැනීමට ගත් තීරණය හෙළි කිරීමට පොරබදයි. මේ අතර, ජෝ තම පියාගේ මෑත කාලීන වියෝවේ චිත්තවේගීය බලපෑම බෙදා ගනී, ඔහුගේ ජීවිතයේ රික්තයක් ඉතිරි කරයි. ඔවුන්ගේ බැඳීම ගැඹුරු වන විට, ඔවුන් එකිනෙකාට විස්මිත ආකාරයෙන් අනපේක්ෂිත ආශිර්වාද ලබා ගනී.

චිත්‍රපටිය කැනඩාවේ විනිපෙග්, මැනිටෝබා හි රූගත කළද, බෙත්ලෙහෙම් තවමත් හෝල්මාර්ක් ප්‍රතිකාරය ලබයි. නගරයේ උත්සව චමත්කාරය සහ නිවාඩු ක්‍රියාකාරකම් Hallmark හි නත්තල් වෙබ් අඩවියේ ප්‍රධාන වීදියේ සජීවී ප්‍රවාහයක් හරහා ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. සාප්පු සවාරි යාමේ සිට අශ්ව කරත්ත පැදවීම දක්වා, ලොව පුරා සිටින නරඹන්නන්ට බෙත්ලෙහෙමේ සිත් ඇදගන්නා නත්තල් සැමරුම් නැරඹීමට හැකිය.

එහි ඇදහිල්ල මත පදනම් වූ කතාන්දර සහ හෘදයාංගම අවස්ථාවන් සමඟින්, හෝල්මාක්ගේ “Mracle in Bethlehem, Pa.” නිවාඩු දින මැජික් ඉසීමට සහ මෙම කන්නයේ නරඹන්නන්ගේ හදවත් උණුසුම් කිරීමට සූදානම් වේ.