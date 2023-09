By

ප්‍රකාශක Aniplex විසින් Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase යන නව පුවරු ක්‍රීඩා මාදිලියේ ක්‍රීඩාවක් නිවේදනය කර ඇත. සයිකියු තායිෂි! Nintendo ස්විචය සඳහා. 2024 දී නිකුත් කිරීමට නියමිත මෙම ක්‍රීඩාව අතිශය ජනප්‍රිය ඇනිමෙ සහ මන්ගා කතා මාලාවක් වන Demon Slayer මත පදනම් වේ. කෙසේ වෙතත්, දැනට එය ලබා ගත හැක්කේ ජපානයේ පමණි.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! සයිකියු තායිෂි! ෆ්‍රැන්චයිස් හි පළමු වීඩියෝ ක්‍රීඩා අනුවර්තනය වන Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles අනුගමනය කරයි, එය 2021 දී දියත් කර 2022 දී Nintendo Switch වෙත පැමිණියේය. Mezase පිළිබඳ විස්තර අතරතුර! සයිකියු තායිෂි! දැනට සීමා වී ඇත, නිවේදන ට්‍රේලරය සහ නිල Demon Slayer වෙබ් අඩවිය ක්‍රීඩකයින්ට අපේක්ෂා කළ හැකි දේ පිළිබඳ දර්ශන ලබා දෙයි.

පෙර සටන් ක්‍රීඩා අනුවර්තනය මෙන් නොව, Mezase! සයිකියු තායිෂි! ජනප්‍රිය මාරියෝ සාද මාලාවෙන් ආශ්වාදයක් ලබා ගත හැකි පුවරු ක්‍රීඩාවක් වැනි අත්දැකීමක් කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කර ඇති බව පෙනේ. නිශ්චිත ක්‍රීඩා යාන්ත්‍ර විද්‍යාව හෙළිදරව් කර නැතත්, Demon Slayer හි රසිකයින්ට හොඳින් පිළිගත් සටන් ක්‍රීඩාවට සමාන ගිල්වන සහ ආකර්ෂණීය අත්දැකීමක් අපේක්ෂා කළ හැකිය.

බටහිර නිකුතුවක් තහවුරු කර නොමැති අතර, ජපානයෙන් පිටත රසිකයින්ට ද Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mezase රස විඳීමට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තුවක් ඇත. සයිකියු තායිෂි!. Demon Slayer ලෝලීන්ට ක්‍රීඩාව සඳහා ඔවුන්ගේ උද්යෝගය සහ අපේක්ෂාව අදහස් දැක්වීමේදී බෙදා ගත හැකිය.

