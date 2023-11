Call of Duty Modern Warfare 3: Global Release Times තහවුරු කරන ලදී

ඇක්ටිවිෂන් විසින් ඉතා අපේක්ෂිත ක්‍රීඩාව වන Call of Duty Modern Warfare 3 සඳහා ගෝලීය මුදා හැරීමේ වේලාවන් අවසානයේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. ක්‍රීඩාවේ සම්පූර්ණ අනුවාදය PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X සහ S, සහ PC හරහා Battle හරහා ලබා ගත හැක. .net සහ Steam. නොවැම්බර් 9 වැනිදා සිට බහු ක්‍රීඩක සහ Zombies මාදිලියට කිමිදීමට ක්‍රීඩකයන්ට අපේක්ෂා කළ හැක.

නිකුතුව ප්‍රාදේශීය ව්‍යාප්තියක් අනුගමනය කරනු ඇත, කොන්සෝල නොවැම්බර් 9 වන දින සහ නොවැම්බර් 10 වන දින දක්වා ප්‍රවේශ විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, පරිගණක ක්‍රීඩකයින්ට ඔවුන්ගේ දියත් කිරීම සඳහා නිශ්චිත කාලයක් ඇත. පරිගණක ක්‍රීඩකයන්ට නොවැම්බර් 9 වන දින රාත්‍රී 9 PT ට ක්‍රීඩා කිරීමට පටන් ගත හැක.

මෙන්න වේලා කලාපයකට දියත් කිරීමේ වේලාවන්හි බිඳවැටීමක්:

- එක්සත් ජනපද බටහිර වෙරළ තීරය: කොන්සෝලය - නොවැම්බර් 3 වන දින උදෑසන 10 සිට රාත්‍රී 9 දක්වා PT

– US West Coast: PC – 9 PM PT නොවැම්බර් 9 වෙනිදා

– US East Coast: Console – නොවැම්බර් 9 සහ 10 යන දිනවල කලාපීය එළිදැක්වීම

- එක්සත් ජනපද නැගෙනහිර වෙරළ: පළාත් සභා - නොවැම්බර් 9 වන දින මධ්‍යම රාත්‍රිය EST

- එක්සත් රාජධානිය: කොන්සෝලය - නොවැම්බර් 10 වන දින කලාපීය එළිදැක්වීම

- එක්සත් රාජධානිය: PC - නොවැම්බර් 5 වන දින GMT 10 AM

- යුරෝපය: කොන්සෝලය - නොවැම්බර් 10 වන දින කලාපීය එළිදැක්වීම

– යුරෝපය: PC – 6 AM CET නොවැම්බර් 10 වැනිදා

- ජපානය: කොන්සෝලය - නොවැම්බර් 10 වන දින කලාපීය එළිදැක්වීම

– ජපානය: පළාත් සභා – නොවැම්බර් 2 වන දින සවස 10 JST

- ඕස්ට්‍රේලියාව: කොන්සෝලය - නොවැම්බර් 10 වන දින කලාපීය එළිදැක්වීම

– ඔස්ට්‍රේලියාව: පළාත් සභා – නොවැම්බර් 4 වන දින සවස 10 AEDT

Modern Warfare 3 සඳහා උද්යෝගය ගොඩනැගෙමින් පවතී, විශේෂයෙන්ම Microsoft විසින් Activision Blizzard ඩොලර් බිලියන 69 කට අත්පත් කර ගැනීමෙන් පසුව. කෙසේ වෙතත්, Game Pass හි ක්‍රීඩාව නැරඹීමට රසිකයින්ට 2024 දක්වා රැඳී සිටීමට සිදුවනු ඇත.

අවසාන වශයෙන්, ලොව පුරා සිටින ක්‍රීඩකයින්ට දැන් Call of Duty Modern Warfare 3 හි නිල නිකුත් කිරීමේ වේලාවන් සමඟ ඔවුන්ගේ දින දර්ශන සලකුණු කළ හැක. ඔබ කැමති වේදිකාවේ ත්‍රාසජනක ක්‍රීඩා අත්දැකීමක් සඳහා සූදානම් වන්න. ක්‍රියාවෙන් පිරුණු බහු ක්‍රීඩක සහ Zombie මාතයන් අතපසු නොකරන්න. නොවැම්බර් 9 දක්වා ගණන් කිරීම දැන් ආරම්භ වේ!

නිතර අසනු ලබන ප්රශ්න (නිතර අසන ප්රශ්න)

1. Call of Duty Modern Warfare 3 ලබා ගත හැකි වේදිකා මොනවාද?

Call of Duty Modern Warfare 3 PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X සහ S සහ PC හි Battle.net සහ Steam හරහා ලබා ගත හැක.

2. Multiplayer සහ Zombies මාදිලියට ප්‍රවේශ විය හැක්කේ කවදාද?

බහු ක්‍රීඩක සහ Zombies මාදිලිය නොවැම්බර් 9 සිට ලබා ගත හැක.

3. එක් එක් කාල කලාපය සඳහා නිල දියත් කරන වේලාවන් මොනවාද?

කොන්සෝල සහ පරිගණකය සඳහා නිකුත් කරන වේලාවන් සඳහන් කරමින්, වේලා කලාපයකට දියත් කිරීමේ වේලාවන් ලිපියෙන් සොයාගත හැකිය. නිවැරදි කාලය සඳහා කරුණාකර සපයා ඇති තොරතුරු බලන්න.

4. Call of Duty Modern Warfare 3 Game Pass මත තිබේද?

නැත, Call of Duty Modern Warfare 3 Game Pass හි 2024 දක්වා ලබා ගත නොහැක.

5. Modern Warfare 3 සඳහා කිසියම් සමාලෝචන තිබේද?

IGN සතුව Modern Warfare 3 හි බහු ක්‍රීඩක මාදිලිය සඳහා සමාලෝචනයක් සිදු වෙමින් පවතී. ක්‍රීඩාවේ අත්දැකීම පිළිබඳ අවබෝධය සඳහා එය පරීක්ෂා කිරීමට වග බලා ගන්න.

මූලාශ්ර: ඇක්ටිවිෂන්.