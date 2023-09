By

EA විසින් එහි ඉදිරි පරම්පරාවේ සිම්ස් ක්‍රීඩාව පිළිබඳ නව තොරතුරු අනාවරණය කර ඇත, ව්‍යාපෘති Rene කේත නාමය. Behind The Sims ඉදිරිපත් කිරීමක් අතරතුර බ්ලොග් සටහනක, සමාගම නිවේදනය කළේ ක්‍රීඩාව නොමිලේ බාගත කිරීමක් ලෙස ලබා ගත හැකි බවයි. මෙම පියවර පසුගිය වසරේ නොමිලේ ක්‍රීඩා කළ හැකි The Sims 4 හි සාර්ථකත්වය අනුගමනය කරයි.

Project Rene සඳහා නොමිලේ බාගත කිරීමේ විකල්පය යනු දායකත්වයක්, මූලික ක්‍රීඩා මිලදී ගැනීමක් හෝ බලශක්ති යාන්ත්‍ර විද්‍යාවකින් තොරව ක්‍රීඩකයින්ට ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ වීමට, ක්‍රීඩා කිරීමට සහ ගවේෂණය කිරීමට හැකි වනු ඇති බවයි. EA අදහස් කරන්නේ ක්‍රීඩකයින්ට මිතුරන්ට ආරාධනා කිරීම හෝ එකතු වීම සහ නව විශේෂාංග, කථා සහ අභියෝග අත්විඳීම පහසු කිරීමයි.

කෙසේ වෙතත්, ක්‍රීඩාවේ තවමත් මිලදී ගත හැකි අන්තර්ගතයන් සහ ඇසුරුම් ද සිම්ස් 4ට සමාන බව EA පැහැදිලි කළේය. නමුත් මිලකරණ ව්‍යුහය සහ මෙම අයිතම විකුණන ආකාරය වත්මන් ක්‍රීඩාවට වඩා වෙනස් විය හැකිය. EA සෑම කෙනෙකුටම නොමිලේ විශේෂාංගයක් ලෙස මූලික කාලගුණය එක් කිරීමට උදාහරණයක් ලබා දුන්නේය, අනාගත ඇසුරුම් ශීත ක්රීඩා හෝ තරඟ වැනි විශේෂිත තේමාවන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ හැකිය.

Project Rene නිකුතුවෙන් අදහස් වන්නේ The Sims 4 සඳහා වන සහය අවසන් වීම නොවේ. EA විසින් අපේක්ෂා කළ හැකි අනාගතයේදී The Sims 4 ප්‍රජාව සඳහා යාවත්කාලීන කිරීම් සහ නව අන්තර්ගතයන් අඛණ්ඩව සැපයීමට සැලසුම් කරයි.

නිශ්චිත දියත් කිරීමේ දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් කර නැතත්, රෙනේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වඩාත් විනිවිද පෙනෙන සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් සඳහා EA කටයුතු කරමින් සිටී. සමාගම කලින් හෙළි කළේ ක්‍රීඩාව තනි සහ බහු ක්‍රීඩක අත්දැකීම් ලබා දෙන බවත්, බහු ක්‍රීඩක සංරචකය පිළිබඳ වැඩි විස්තර වසර අවසානයේදී හෙළි කිරීමට නියමිත බවත්ය.

මූලාශ්‍රය: [The Verge](මූලාශ්‍රය)