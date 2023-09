Apple හි iPhone ඉසව්ව සහ Salesforce හි Dreamforce සම්මන්ත්‍රණය වැනි ප්‍රධාන සිදුවීම් කර්මාන්තය සඳහා තානය සකසමින් සැප්තැම්බර් දෙවන සතිය නව තාක්ෂණික වර්ෂයක ආරම්භය සනිටුහන් කරයි. මෙම සිදුවීම් මෙටා වේදිකා, මයික්‍රොසොෆ්ට් සහ ඔරකල් සඳහා පෙළගැසී ඇති සංදර්ශන සමඟ තාක්ෂණික සම්මන්ත්‍රණ වාරයේ ආරම්භය ද සංඥා කරයි.

ඉතා අපේක්‍ෂා කරන ලද එක් සිදුවීමක් වන්නේ Arm Holdings හි මූලික මහජන නිකුතුවයි, චිප් නිර්මාණකරුගේ වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 50 සිට ඩොලර් බිලියන 54.5 දක්වා වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම මූලික කොටස් නිකුතුව, බෙදාහැරීමේ ආරම්භක Instacart හි සැලසුම්ගත මහජන පිරිනැමීම සමඟින්, අක්‍රිය තාක්ෂණික IPO වෙළඳපොළ පුනර්ජීවනය කළ හැකිය. නීතිමය සටන්, සාර්ව ආර්ථික තත්ත්වයන්, චීනය සමඟ වෙළඳ යුද්ධය සහ නියාමන අභියෝග උත්සුකයන් මතු කර ඇති බැවින්, මෙම වසරේ කොටස් ඉහළ මට්ටමක පවතී.

සතියේ සිදුවීම් තාක්ෂණික කර්මාන්තයේ ඇති අවස්ථා සහ ගැටළු දෙකම ඉස්මතු කරයි. Arm's IPO තාක්ෂණයේ සහ AI හි ශක්තිය ප්‍රදර්ශනය කරන අතර Google-DoJ නඩුව සමාගම් කිහිපයක් විසින් භාවිතා කරන බලය පිළිබඳ කනස්සල්ල මතු කරයි. අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව තර්ක කරන්නේ ගූගල් සෙවුම් යන්ත්‍ර වෙළඳපොළ ඒකාධිකාරී කිරීම සඳහා දුරකථන නිෂ්පාදකයින් සහ අන්තර්ජාල බ්‍රව්සර් සමඟ නීති විරෝධී ලෙස ගිවිසුම් ඇති කර ගත් බවයි.

මේ අතර, වගකිවයුතු AI භාවිතය ගැන සාකච්ඡා කිරීමට සෙනෙට් මණ්ඩලයක් රැස්වෙමින් පවතින අතර, AI නියාමනය කිරීම සඳහා ද්විපාර්ශ්වික නීති සම්පාදනය වෙමින් පවතී. Apple සහ Salesforce වැනි තාක්ෂණික දැවැන්තයින් පවා අභියෝග වලින් නිදහස් නොවේ, Apple ආදායම් සහ විකුණුම් ගැටළු වලට මුහුණ දෙන අතර Salesforce මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය සහ සැන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ හි නිවාස නොමැතිකම පිලිබඳ සැලකිල්ල හේතුවෙන් Dreamforce නැවත ස්ථානගත කිරීමට සලකා බලයි.

තාක්‍ෂණික භූ දර්ශනය කෙරෙහි ඇති ප්‍රධාන සැලකිල්ල වන්නේ AI ය. සාකච්ඡා වල සංවෘත ස්වභාවය සහ කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ ක්‍රීඩකයින් විසින් නියාමන ග්‍රහණය කර ගැනීමේ විභවය රෙගුලාසි වල සාධාරණත්වය පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතු කරයි. කෙසේ වෙතත්, අධිකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මැදිහත්වීම ගැටලුවට බරපතලකම එක් කරයි.

සමස්තයක් වශයෙන්, මෙම තදබදයෙන් පිරුණු තාක්‍ෂණ සතිය එළඹෙන වසරේ තාක්‍ෂණ කර්මාන්තය සඳහා වේදිකාව සකසයි, අවස්ථා, අභියෝග සහ නියාමන ගැටළු මිශ්‍ර වේ.

