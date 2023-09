Nintendo Switch 2 වැඩිදියුණු කළ කාර්ය සාධනය සහ අඩු කරන ලද පැටවීමේ වේලාවන් විශේෂාංග කිරීමට කටකතා පැතිර ගියේය

ඉහළ අපේක්ෂිත Nintendo Switch 2 පිළිබඳ කටකතා එහි ක්‍රියාකාරීත්වය සහ විශේෂාංග පිළිබඳව මතුවන නව තොරතුරු සමඟින් දිගටම සංසරණය වේ. අගෝස්තු මාසයේදී Gamescom හි කොන්සෝලය රහසිගත දර්ශනයක් ඇති බව විශ්වාසදායක මූලාශ්‍ර ප්‍රකාශ කර ඇති අතර දැන් තුන්වන මූලාශ්‍රයක් මෙම ප්‍රකාශයන් සනාථ කර අමතර තොරතුරු එක් කර ඇත.

Eurogamer සහ VGC හි වාර්තා වලට අනුව, Switch 2 "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" ඉහළ රාමු අනුපාතයකින් සහ විභේදනයකින් ධාවනය වන බවට කටකතා පැතිරී ඇති අතර එය ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවේ රසිකයින්ට පොරොන්දු විය හැකිය. Nate The Hate, කලින් විශ්වාසදායක Nintendo අභ්‍යන්තරිකයෙකු ද මෙම ප්‍රකාශයන්ට සහය දක්වා ඇති අතර ඔහු කොන්සෝලය ගැන අසා ඇති තවත් විස්තර හෙළි කර ඇත.

Nate The Hate විසින් සඳහන් කරන ලද එක් කැපී පෙනෙන දියුණුවක් වන්නේ බර පැටවීමේ කාලය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කිරීමයි. නව දෘඩාංග ක්‍රීඩා සඳහා, විශේෂයෙන් ප්‍රධාන මෙනුවෙන් ආරම්භ වන විට, ක්ෂණිකව පැටවීමේ වේලාවන් සඳහා ඉඩ ලබා දුන් බව ඔහු ප්‍රකාශ කරයි. තත්පර 30 ක පමණ පැටවීමේ වේලාවන් තිබූ මුල් ස්විචය හා සසඳන විට මෙය විශාල දියුණුවකි.

කාර්ය සාධනය සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, Nate The Hate කියා සිටින්නේ “Breath of the Wild” Switch 60 හි 4K විභේදනයකින් තත්පරයට රාමු 2 ක වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වන බවයි. ප්ලේස්ටේෂන් හා සමානව උසස් කිරණ ලුහුබැඳීමේ හැකියාවන් කොන්සෝලයේ ඇති බව ඔහු සඳහන් කළේය. 5 සහ Xbox Series X/S ලබා ගත හැක. කෙසේ වෙතත්, ඔහු පැහැදිලි කරන්නේ Switch 2 හි raw power එක Xbox Series S ට වඩා අඩු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවයි.

මෙයට වන්දි ගෙවීම සඳහා, Switch 2 අඩු බලැති උපාංග මත 4K විභේදනය අනුකරණය කළ හැකි DLSS (ගැඹුරු ඉගෙනුම් සුපිරි නියැදීම) නම් නව තාක්ෂණය භාවිතා කරයි. මෙය කාර්ය සාධන කාර්යක්ෂමතාව පවත්වා ගනිමින් දේශීය 4K හා සැසඳිය හැකි දෘශ්‍ය අත්දැකීමක් ලබා දිය හැකිය.

Switch 2 හි පසුගාමී ගැළපුම සහ නිල අනාවරණය/ දියත් කරන දින සම්බන්ධයෙන් තවමත් අවිනිශ්චිතතාවයක් පවතින අතර, Nate The Hate යෝජනා කරන්නේ මීළඟ Nintendo Direct ආසන්න වශයෙන් දින තුනකින්, සමහරවිට සැප්තැම්බර් 14 වැනි දින විකාශය වන බවයි. Nintendo Directs සාමාන්‍යයෙන් සිදු වන බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය. බ්රහස්පතින්දා.

අවසාන වශයෙන්, Nintendo Switch 2 හි කටකතා සහිත ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන්නේ වැඩිදියුණු වූ කාර්ය සාධනය, බර පැටවීමේ කාලය අඩු කිරීම සහ DLSS තාක්ෂණයේ විභව භාවිතයයි. මෙම අතිශයින් අපේක්‍ෂිත කොන්සෝලය සම්බන්ධයෙන් Nintendo වෙතින් තවත් යාවත්කාලීන කිරීම් රසිකයෝ උනන්දුවෙන් අපේක්ෂා කරති.

