Anker's 622 MagGo Power Bank රැහැන් රහිත ආරෝපණය විශාල මිලකට ලබා දෙයි

ඔබගේ iPhone සඳහා රැහැන් රහිත ආරෝපණ බලශක්ති බැංකුවක් සොයනවාද? Anker's 622 MagGo Magnetic Battery දැනට එහි මුල් මිලෙන් $39.99කට, $30කට විකිණීමට ඇත. මෙම අතේ ගෙන යා හැකි බලශක්ති බැංකුව 5,000mAh ධාරිතාවයකින් යුක්ත වන අතර 7.5W හි අනුකූල iPhone එකක් රැහැන් රහිතව බල ගැන්වීමට හැකිය. එය Apple හි නිල MagSafe බැටරි පැකේජය තරම් වේගවත් නොවිය හැකි නමුත්, එය වඩාත් දැරිය හැකි විකල්පයක් ඉදිරිපත් කරයි. මැග්ගෝ හි මැක්ස් ප්‍රමාණයේ අයිෆෝන් පවා රඳවා ගත හැකි නැමිය හැකි කික්ස්ටෑන්ඩ් එකක් ද ඇතුළත් වන අතර එය මුක්කු ගැසූ විට රැහැන් රහිත ආරෝපණ පෑඩයක් මෙන් දෙගුණ කළ හැකිය. Anker විසින් වඩාත් මූලික අනුවාදයක් වන 621 MagGo $29.99 සඳහා පිරිනමයි, එයට kickstand ඇතුළත් නොවේ.

බලශක්ති බැංකුවට අමතරව, වෙනත් ගනුදෙනු තිබේ. Lego Super Mario Question Mark Block ගොඩනැගිලි කට්ටලය එහි මුල් මිලෙන් ඩොලර් 159.99ක් ඩොලර් 40කට විකිණීමට ඇත. මෙම කට්ටලයට Super Mario 64 වීඩියෝ ක්‍රීඩාවෙන් සංකේතාත්මක මට්ටම් නියෝජනය කරන විස්තාරණය කළ හැකි කුඩා-ඩියෝරාමා හතරක් ඇතුළත් වේ. මෙම කට්ටලය ලෙගෝගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මාරියෝ රූප සමඟ අනුකූල වන අතර අන්තර්ක්‍රියාකාරී ක්‍රීඩා කිරීමට ඉඩ සලසයි.

16 සිට M1 Max ප්‍රොසෙසරය සහිත Apple's 2021-inch MacBook Pro B&H Photo හි $2,799 සඳහා විකිණීමට ඇත, $1,500 ක ඉතිරියක්. මෙම ලැප්ටොප් පරිගණකය 64GB RAM, 2TB SSD සහ 3456 x 2234 විභේදන තිරයකින් සමන්විත වේ. එය නිර්මාණාත්මක කාර්ය ප්‍රවාහයන් සඳහා ප්‍රබල යන්ත්‍රයක් වන අතර MagSafe ආරෝපණය කිරීම, HDMI වරායක් සහ SD කාඩ් පතක් සහිත විශේෂාංග.

අනෙකුත් ගනුදෙනු අතර The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – The Complete Official Guide හි එකතුකරන්නන්ගේ සංස්කරණය $25.64, PowerA MOGA Play and Charge Gaming Clip $7.99 සඳහා Xbox, Apple's iPhone 14 Plus leather case for forest green හි $10.53 ඇතුළත් වේ. , Logitech G502 X රැහැන්ගත සූදු මූසිකය සුදු පැහැයෙන් ඩොලර් 49.99 කට සහ Insta360 Go 3 “ක්‍රියාකාරී කැමරා” බණ්ඩලය ඩොලර් 369.99 කට.

මූලාශ්‍ර: The Verge