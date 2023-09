Nintendo හි මීළඟ කොන්සෝලය පිළිබඳ කටකතා, තාවකාලිකව 'Switch 2' ලෙස හැඳින්වේ, මෑතකදී පැතිර ගියේය. Eurogamer සහ VGC හි වාර්තාවලට අනුව, Gamescom 2023 අතරතුරදී තෝරාගත් සංවර්ධකයින්ට කොන්සෝලය නිරූපණය කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණි. එම අවස්ථාවේදී වැඩිදියුණු කිරීම් පිළිබඳ විශේෂතා සපයා නොතිබුණද, Demo හි The Legend of Zelda: Breath of the Wild හි වැඩිදියුණු කළ අනුවාදයක් අන්තර්ගත විය.

මෑත කාලීන Nate the Hate පොඩ්කාස්ට් එකකින් නව කටකතා තොරතුරු දැන් මතු වී ඇත. Gamescom තාක්‍ෂණ නිරූපනය 4K 60fps වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වන Breath of the Wild ප්‍රදර්ශනය කළ බව සත්කාරක සමාගම ප්‍රකාශ කළේය. ස්විච් දියත් කිරීමේ මාතෘකාව මීළඟ දෘඩාංග සමඟ නැවත නිකුත් කරන බව මෙම කටකතාවලින් ඇඟවෙන්නේ නැති බව පැහැදිලි කිරීම වැදගත්ය. ඒ වෙනුවට, එය අනුප්රාප්තිකයාගේ තාක්ෂණික දියුණුව පෙන්නුම් කිරීමට භාවිතා කරන ලදී.

තාක්ෂණික නිදර්ශනය Nvidia හි තත්‍ය කාලීන AI upscaling තාක්‍ෂණය වන DLSS 3.5 භාවිතා කළ බවට ප්‍රකාශයන් ද ඇත. කෙසේ වෙතත්, ආදර්ශනය රාමු උත්පාදනය වැනි 3.5 අනුවාදයේ සම්පූර්ණ විශේෂාංග කට්ටලය භාවිතා කළේද යන්න අවිනිශ්චිතය. DLSS ඇතුළත් කිරීම වසර කිහිපයක් තිස්සේ ස්විච් අනුප්‍රාප්තිකයා සඳහා සමපේක්ෂන මාතෘකාවක් වී ඇති අතර 3.5 අනුවාදය ගැන සඳහන් කිරීම නිසැකවම කුතුහලය දනවන කරුණකි.

පොඩ්කාස්ට් සංවාදය අතරතුර, සත්කාරක සමාගම සඳහන් කළේ 2024 මාර්තු විය හැකි දිනයක් බව නමුත් මෙය හෙළිදරව් කිරීමක් හෝ මුදා හැරීමේ දිනයක් ගැන සඳහන් කරන්නේද යන්න පැහැදිලි නැත. මෙම වසර මුලදී පෙර පැවති කටකතා මගින් ස්විච් 2024 සඳහා 2 ප්‍රමාද නිකුතුවක් යෝජනා කරන ලදී.

මෙම කටකතා මේ වන විට Nintendo විසින් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැති බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය. තොරතුරු මූලාශ්‍ර සහ ආරංචි මත පදනම් වේ. අතිරේකව, මෙම පිරිවිතරයන් නිවැරදි නම්, Gamescom හි ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන තාක්ෂණික demo අනිවාර්යයෙන්ම අවසාන කොන්සෝලයේ විශේෂාංග පිළිබිඹු නොකරන බව සැලකිල්ලට ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

මෙම කටකතා දිගින් දිගටම පැතිර යන විට, 'ස්විච් 2' හි බ්‍රීත් ඔෆ් ද වයිල්ඩ් හි වැඩි දියුණු කළ අනුවාදයක ඇති හැකියාව ගැන මෙනෙහි කිරීම සතුටට කරුණකි. කෙසේ වෙතත්, Nintendo විසින් නිල නිවේදන නිකුත් කරන තුරු, මෙම කටකතා ලුණු කැටයක් සමඟ ගත යුතුය.

ආරංචි මාර්ග:

- යුරෝගාමර්

- වී.ජී.සී

- Nate the Hate Podcast