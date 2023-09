Pokemon Scarlet සහ Violet හි Teal Mask DLC සඳහා නිකුත් කරන වේලාවන්

ලොව පුරා සිටින පුහුණුකරුවන් ප්‍රථම Pokemon Scarlet සහ Violet DLC, The Teal Mask නිකුත් කරන තෙක් නොඉවසිල්ලෙන් බලා සිටිති. සැප්තැම්බර් 13 බදාදා දියත් කිරීමට නියමිතව ඇත, ක්‍රීඩකයින් ඔවුන්ගේ කලාපයේ නිශ්චිත මුදා හැරීමේ වේලාවන් ගැන කුතුහලයෙන් සිටිති.

තහවුරු කරන ලද තොරතුරු වලට අනුව, The Teal Mask DLC පහත සඳහන් වේලාවන්හිදී නිකුත් කෙරේ:

- පැසිෆික් වේලාවෙන් සවස 6 (සැප්තැම්බර් 12)

මධ්‍යම වේලාවෙන් රාත්‍රී 8 (සැප්තැම්බර් 12)

- නැගෙනහිර වේලාවෙන් රාත්‍රී 9 (සැප්තැම්බර් 12)

- එක්සත් රාජධානියේ වේලාවෙන් පෙ.ව. 2 (සැප්තැම්බර් 13)

- මධ්‍යම යුරෝපයේ වේලාවෙන් පෙ.ව. 3 (සැප්තැම්බර් 13)

– ඉන්දීය වේලාවෙන් පෙ.ව.5:30 (සැප්තැම්බර් 13)

- ජපානයේ වේලාවෙන් පෙරවරු 9 (සැප්තැම්බර් 13)

මෙම වේලාවන් වෙනස් වීමට යටත් විය හැක, නමුත් ක්‍රීඩාව සපයා ඇති කාලය තුළ දියත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. ක්‍රීඩකයින් නිකුත් කරන වේලාව වෙනස් කිරීම් සම්බන්ධයෙන් ඕනෑම නිවේදන සඳහා යාවත්කාලීනව සිටිය යුතුය.

Teal Mask යනු Pokemon Scarlet සහ Violet සඳහා The Hidden Treasure of Area Zero DLC හි කොටසකි. උත්සව ක්‍රියාකාරකම් සහ වීදි වෙළෙන්දන්ගෙන් පිරුණු විචිත්‍රවත් ගම්මානයක් වන කිටකාමි වෙත DLC ක්‍රීඩකයින් පාසල් චාරිකාවක් සඳහා රැගෙන යයි. Pokemon සමාගම දැනටමත් The Teal Mask හි හඳුන්වා දෙන නව පොකට් රාක්ෂයන්, පුරාවෘත්තයන් සහ චරිත විහිළුවට ලක් කර ඇත.

කාන්දුවීම් මගින් නව හැකියාවන්, Pokedex ඇතුළත් කිරීම් සහ Bloodmoon Ursaluna වැනි සාක්කු රාක්ෂයන් පිළිබඳ අමතර තොරතුරු අනාවරණය කර ඇත. The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC හි දෙවන කොටස, The Indigo Disk ලෙස හැඳින්වේ, 4 දී Q2023/Winter නිකුතුවක් සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

The Teal Mask DLC අත්දැකීමට අවශ්‍ය ක්‍රීඩකයින්ට Pokemon Scarlet හෝ Pokemon Violet හිමිකර ගැනීමට අවශ්‍ය වේ. ක්‍රීඩා දෙකම හිමි අයට The Teal Mask හි වෙනම පිටපත් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය වනු ඇත.

ක්‍රීඩකයන්ගේ ගිල්වීමට සහ අත්දැකීම්වලට බලපෑ මූලික තාක්ෂණික ගැටලු තිබියදීත්, Pokemon Scarlet සහ Violet අති සාර්ථක දියත් කිරීමක් සිදු කළ අතර, පළමු දින තුන තුළ පිටපත් මිලියන 10ක් අලෙවි වූ විශාලතම Nintendo නිකුතුව බවට පත් විය.

