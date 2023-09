By

සාරාංශය: The New York Times විසින් Connections නමින් නව ප්‍රහේලිකා ක්‍රීඩාවක් නිකුත් කර ඇත. ක්‍රීඩාවේ පරමාර්ථය වන්නේ වචන 16 ක කට්ටලයක් ඒවා අතර සම්බන්ධතා සොයා ගැනීමෙන් රහස් කණ්ඩායම් හතරකට වර්ග කිරීමයි. ක්‍රීඩාව දිනපතා යළි පිහිටුවන අතර විවිධ මට්ටමේ දුෂ්කරතා ලබා දෙයි. ක්‍රීඩකයින්ට ඔවුන්ගේ ජයග්‍රාහී රේඛා නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර මිතුරන් සමඟ ලකුණු සංසන්දනය කළ හැකිය. ඔබට ප්‍රහේලිකාව විසඳීමට උදව් අවශ්‍ය නම්, ක්‍රීඩාව ඉඟි සපයන අතර පිළිතුරු හෙළි කරයි. අද දින තේමාවන් හැලොවීන් සැරසිලි, රූපවාහිනී වැඩසටහන්, ස්ලොට් යන්ත්‍ර සංකේත සහ පොත් මාතෘකා වල අංක ඇතුළත් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, Halloween Decorations කාණ්ඩයට Bat, Cobweb, Pumpkin, and Tombstone වැනි වචන ඇතුළත් වේ. ක්‍රීඩාව අභියෝගාත්මක ය, නමුත් ග්‍රිඩ් සෑම දිනකම වෙනස් වන අතර ක්‍රීඩකයින්ට ප්‍රහේලිකාව විසඳීමට නව අවස්ථා ලබා දේ.

සම්බන්ධතා යනු නිව් යෝර්ක් ටයිම්ස් විසින් නිර්මාණය කරන ලද ප්‍රහේලිකා ක්‍රීඩාවකි. ක්‍රීඩාව ක්‍රීඩකයන්ට වචන 16 ක ජාලයක් ඉදිරිපත් කරන අතර ඔවුන් අතර ඇති සම්බන්ධතා මත පදනම්ව වචන හතරේ කට්ටල හතරකට සංවිධානය කිරීමට ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. මෙම සම්බන්ධතා වීඩියෝ ක්‍රීඩා ෆ්‍රැන්චයිස්වල මාතෘකා, පොත් මාලාවේ අනුප්‍රාප්තික, රතු වර්ණ හෝ දාම අවන්හල්වල නම් වැනි විවිධ තේමාවන්ට සම්බන්ධ විය හැක.

සමහර වචන බහු තේමා වලට ගැළපෙන බව පෙනුනද, සෑම කට්ටලයක් සඳහාම ඇත්තේ එක් නිවැරදි පිළිතුරක් පමණි. ක්‍රීඩකයින්ට සම්බන්ධතා හඳුනා ගැනීමට උපකාර කිරීම සඳහා, ක්‍රීඩාව ඔවුන්ට ජාලකයේ වචන මාරු කිරීමට සහ නැවත සකස් කිරීමට ඉඩ දෙයි.

සෑම වචන කට්ටලයක්ම වර්ණ-කේත කර ඇත, කහ කණ්ඩායම හඳුනා ගැනීමට පහසුම වන අතර දම් පැහැති කණ්ඩායම වඩාත් දුෂ්කර වේ. ක්‍රීඩකයින් කට්ටලයක් හඳුනාගෙන ඇතැයි සිතූ පසු, ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ පිළිතුර ඉදිරිපත් කළ හැකිය. නිවැරදි නම්, වචන හතර ජාලකයෙන් ඉවත් කරනු ලබන අතර, ඒවා සම්බන්ධ කරන තේමාව හෙළිදරව් වනු ඇත. වැරදි ලෙස අනුමාන කිරීම වරදක් ලෙස ගණන් ගනු ඇති අතර ක්‍රීඩාව අවසන් වීමට පෙර ක්‍රීඩකයන්ට වැරදි හතරක සීමාවක් ඇත.

ක්‍රීඩකයන්ට ප්‍රහේලිකාව විසඳීමේ ගැටලුවක් තිබේ නම්, ක්‍රීඩාව ඉඟි සපයන අතර පිළිතුරු කිහිපයක් හෙළි කරයි. අද තේමා අතර හැලොවීන් සැරසිලි, රූපවාහිනී වැඩසටහන්, ස්ලොට් මැෂින් සංකේත සහ පොත් මාතෘකා වල අංක ඇතුළත් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, හැලොවීන් සැරසිලි වලින් එකක් බැට් වන අතර රූපවාහිනී වැඩසටහන් වලින් එකක් 24 වේ.

සම්බන්ධතා නිර්මාණය කර ඇත්තේ අභියෝගාත්මක වන පරිදි වන අතර, ජාල සෑම දිනකම වෙනස් වන අතර, ක්‍රීඩකයින්ට විසඳීමට නව ප්‍රහේලිකා ඉදිරිපත් කරයි. එබැවින් ඔබට අද ප්‍රහේලිකාව විසඳා ගත නොහැකි නම්, නැවුම් අභියෝගයක් සඳහා හෙට නැවත පරීක්ෂා කිරීමට වග බලා ගන්න.

මූලාශ්රය: නිව් යෝක් ටයිම්ස්