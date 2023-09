Apple Store වෙබ් අඩවිය iPhone 15 දියත් කිරීමට පෙර නොබැඳි වේ

Apple Store වෙබ් අඩවිය අඟහරුවාදා උදෑසන තාවකාලිකව නොබැඳි විය, iPhone 15 දියත් කිරීමට පැය කිහිපයකට පෙර. ගොඩබෑමේ පිටුව වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන වෙමින් පවතින බවට පණිවිඩයක් ප්‍රදර්ශනය කළ අතර ඉක්මනින් නැවත පරීක්ෂා කරන ලෙස අමුත්තන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය. iPhone 15 දියත් කිරීමේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ නිල් සහ අළු සජීවිකරණ ඇපල් ලාංඡනයක් සජීවී ප්‍රවාහයට වැඩ කරන සබැඳියක් සමඟ ප්‍රදර්ශනය විය.

Apple ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී Tim Cook විසින් සමාගමේ ප්‍රමුඛතම නිෂ්පාදනයේ නවතම අනුවාදය පස්වරු 1 ට ET ට Apple Park හි Steve Jobs Theatre වෙතින් එළිදැක්වීමට නියමිතය. වෙබ් අඩවිය බිඳවැටීම iPhone 15 කෙරෙහි ඇති අධික උනන්දුව නිසා සිදුවූවක්ද නැතහොත් Apple විසින් එහි අන්තර්ජාල වෙළඳපොළට වෙනස්කම් සිදු කරන්නේද යන්න පැහැදිලි නැත.

iPhone 15 සැප්තැම්බර් 22 වන දින නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන අතර, විවිධ මිල ගණන් යටතේ මාදිලි තුනක් ලබා ගත හැකිය. සම්මත අනුවාදය ඩොලර් 799 කින් ආරම්භ වන අතර Pro Max විකල්පය ඩොලර් 1,099 කි. iPhone 15 හි එක් කැපී පෙනෙන වෙනසක් වන්නේ යුරෝපීය සංගමය විසින් නියම කරන ලද USB-C සම්මත ආරෝපණ වරායක් භාවිතා කිරීමයි. මෙම පියවර Apple හි හිමිකාර Lightning charging port වෙතින් ඉවත්වීමක් සනිටුහන් කරයි.

iPhone 15 වටා ඇති කටකතා වලට “ක්‍රියාකාරී බොත්තමක්” හඳුන්වාදීම ඇතුළත් වන අතර එමඟින් පරිශීලකයින්ට උපාංගය අගුළු හැරීමෙන් හෝ යෙදුම් හරහා සැරිසැරීමෙන් තොරව විවිධ කාර්යයන් සහ සැකසුම් වෙත ඉක්මන් ප්‍රවේශය ලබා දෙනු ඇත. විස්තර හිඟ වුවද, ප්‍රවීණයන් විශ්වාස කරන්නේ මෙම බොත්තම පෙර මාදිලි වලින් iPhone 15 Pro වෙනස් කළ හැකි බවයි.

ඇපල් සාමාන්‍යයෙන් සරත් සෘතුවේ දී නව නිෂ්පාදනයක් හඳුන්වා දෙන අතර iPhone 14 පසුගිය වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී නිකුත් කරන ලදී. මෑතකදී ඩොලර් ට්‍රිලියන 3 ක වාර්තාගත වෙළඳපල ප්‍රාග්ධනීකරණයකට ළඟා වූ සමාගමේ කොටස් අඟහරුවාදා උදෑසන වෙළඳාමේදී සුළු අඩුවීමක් අත්විඳින ලදී.

