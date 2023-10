Earth-Science Reviews හි ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද “The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole” යන මාතෘකාව යටතේ මෑත කාලීන අධ්‍යයනයක් පෘථිවි-විද්‍යා සමාලෝචනවල ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර, මුල් කාලයේ සාගර සතුන් වඳ වී යාම ගවේෂණය කරයි. මැද ඩෙවෝනියානු යුගය. මෙම කාල සීමාව උණුසුම් දේශගුණයක් සහ ඉහළ මුහුදු මට්ටමකින් සංලක්ෂිත වූ අතර, දක්ෂිණ ධ්‍රැවය ආසන්නයේ පිහිටා ඇති ගොන්ඩ්වානා නම් විශාල ගොඩබිමක් ඇත.

ආචාර්ය කැමරන් පෙන්-ක්ලාක්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් පර්යේෂකයන්, සිසිල් ජලයේ සශ්‍රීක වූ සහ විවිධ වර්ගයේ බෙල්ලන් ඇතුළත් සාගර සතුන් සමූහයක් වන Malvinoxhosan biota හි සම්භවය සහ අතුරුදහන් වීම අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා සැලකිය යුතු පොසිල දත්ත ප්‍රමාණයක් එකතු කර විශ්ලේෂණය කළහ. උසස් දත්ත විශ්ලේෂණ ශිල්පීය ක්‍රම හරහා, ඔවුන් පුරාණ පාෂාණවල එකිනෙකට වෙනස් ස්ථර හඳුනා ගත් අතර, ඒ සෑම එකක්ම කාලයත් සමඟ සාගර සත්ව විශේෂ සංඛ්‍යාවේ අඩුවීමක් පෙන්නුම් කරයි.

Malvinoxhosan biota හි පහත වැටීම මුහුදු මට්ටමේ සහ දේශගුණයේ වෙනස්වීම් සමඟ සහසම්බන්ධ වී ඇති බව අධ්‍යයනයෙන් හෙළි විය. දේශගුණය උණුසුම් වන විට, විශේෂිත, සිසිල් ජලය සහිත Malvinoxhosan සමුද්‍ර සතුන් අතුරුදහන් වූ අතර උණුසුම් ජලයට අනුවර්තනය වූ වඩාත් සාමාන්‍ය විශේෂයන් විසින් ප්‍රතිස්ථාපනය විය. මුහුදු මට්ටම වෙනස් වීම ස්වභාවික සාගර බාධකවලට බාධා ඇති කළ අතර, සමකයට ආසන්න ප්‍රදේශවලින් උණුසුම් ජලය ගලා යාමට ඉඩ සලසන අතර උණුසුම් ජල විශේෂවල ජනපදකරණයට මග පාදයි.

Malvinoxhosan biota වඳ වී යාමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ධ්‍රැවීය පරිසර පද්ධති බිඳවැටීමක් සිදු වූ අතර, එයින් ජෛව විවිධත්වය කිසිදා යථා තත්ත්වයට පත් නොවීය. මෙම වඳ වී යාමේ සිදුවීම පිටුපස ඇති ප්‍රධාන සාධක වූයේ මුහුදු මට්ටමේ සහ උෂ්ණත්වයේ වෙනස්වීම්වල ඒකාබද්ධ බලපෑම් බව පර්යේෂණය යෝජනා කරයි. මෙම වඳවී යාමේ සිදුවීම මුල්-මධ්‍යම ඩෙවෝනියානු යුගයේ අනෙකුත් අය සමඟ සහසම්බන්ධ වී ඇත්ද යන්න තවමත් අවිනිශ්චිතය, මන්ද වයස් නිගමන නොමැති බැවිනි.

මුහුදු මට්ටමේ සහ උෂ්ණත්වයේ වෙනස්වීම් වලට ධ්‍රැවීය පරිසරයේ සහ පරිසර පද්ධතිවල අවදානමද අධ්‍යයනයෙන් ඉස්මතු කරයි. අතීත වඳවී යාමේ සිදුවීම් අවබෝධ කර ගැනීමෙන් වර්තමානයේ අප මුහුණ දෙන වත්මන් ජෛව විවිධත්ව අර්බුදය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා ගත හැකිය.

