By

Ia වර්ගයේ සුපර්නෝවා වලින් නිකුත් වන රේඩියෝ තරංග හඳුනාගැනීමෙන් තාරකා විද්‍යාඥයින් පෙර නොවූ විරූ සොයාගැනීමක් කර ඇත. මෙම පෙරළිකාර නිරීක්ෂණය මගින් සුදු වාමන පිපිරුම්වල ස්වභාවය සහ ඒවායේ හීලියම් බහුල පරිසරයන් පිළිබඳ නව අවබෝධයක් හෙළි කරයි.

Type Ia සුපර්නෝවා යනු සුදු වාමන තාරකා වල සිදුවන න්‍යෂ්ටික පිපිරීම් වේ. තාරකා විද්‍යාඥයින් විසින් විශ්වීය දුර මැනීමට සහ විශ්වයේ ප්‍රසාරණය අධ්‍යයනය කිරීමට ඒවා බහුලව භාවිතා වේ. කෙසේ වෙතත්, Type Ia සුපර්නෝවා පිටුපස ඇති නිශ්චිත යාන්ත්‍රණය සම්පූර්ණයෙන් වටහාගෙන නොමැත. උපචිත ද්‍රව්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන් හයිඩ්‍රජන් වලින් සමන්විත වන සහකාර තාරකාවකින් ස්කන්ධ සමුච්චය වීම මගින් පිපිරුම අවුලුවන බව විශ්වාස කෙරේ. කෙසේ වෙතත්, ඒ වන විටත් එහි පිටත හයිඩ්‍රජන් තට්ටුව අහිමි වූ සහකාර තාරකාවකින් සුදු වාමනයින්ට හීලියම් සමුච්චය කළ හැකි බවට උපකල්පනය කරන ලදී.

සුදු වාමන පිපිරුම් වටා ඇති එක් අභිරහසක් නම් සහකාර තාරකාවෙන් ඉවත් කරන ලද පදාර්ථයේ හැසිරීමයි. සියලුම ද්රව්ය සුදු වාමන මතට වැටෙන්නේ නැත; ඒවායින් සමහරක් ද්විමය තරු පද්ධතිය වටා පරිභ්‍රමණ ද්‍රව්‍ය වලාකුළක් සාදයි. මෙම පරිස්ථිති ද්‍රව්‍යය හරහා ගමන් කරන පිපිරුම් තරංග මගින් පරමාණු උද්දීපනය කර ප්‍රබල රේඩියෝ තරංග විමෝචනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන ලදී. Ia වර්ගයේ සුපිරි නෝවා නිරීක්ෂණ බොහෝමයක් පරිවර්තන ද්‍රව්‍ය වලාකුළක් තුළ සිදු වුවද, රේඩියෝ තරංග විමෝචනය මේ දක්වා අනාවරණය කර ගෙන නොතිබුණි.

ස්ටොක්හෝම් විශ්ව විද්‍යාලයේ සහ ජපානයේ ජාතික තාරකා විද්‍යා නිරීක්ෂණාගාරයේ සාමාජිකයින් ඇතුළු ජාත්‍යන්තර පර්යේෂකයන් කණ්ඩායමක් 2020 දී පිපිරුණු Ia වර්ගයේ සුපර්නෝවාවක් නිරීක්ෂණය කළහ. මෙම සුපර්නෝවාව මූලික වශයෙන් හීලියම් වලින් සමන්විත පරිවර්තන ද්‍රව්‍යයකින් වට වී ඇති බව ඔවුන් සොයා ගත්හ. මීට අමතරව, ඔවුන් සුපර්නෝවා වලින් රේඩියෝ තරංග සාර්ථකව හඳුනා ගත්හ. නිරීක්ෂිත රේඩියෝ තරංග ශක්තිය සෛද්ධාන්තික ආකෘති සමඟ සසඳන විට, පර්යේෂකයන් තීරණය කළේ සුදු වාමනයා වසරකට සූර්යයාගේ ස්කන්ධයෙන් 1/1000 ක පමණ වේගයකින් ද්‍රව්‍ය එකතු කර ඇති බවයි. මෙය ප්‍රධාන වශයෙන් හීලියම් වලින් සමන්විත බාහිර ස්ථරයක් සහිත සහකාර තාරකාවකින් ස්කන්ධ සමුච්චය වීම මගින් ප්‍රේරණය වූ පළමු තහවුරු කරන ලද Ia සුපර්නෝවා වර්ගය වේ.

මෙම හීලියම් බහුල Type Ia සුපර්නෝවාවෙන් රේඩියෝ තරංග සොයා ගැනීම පිපිරුම් යාන්ත්‍රණය සහ Type Ia සුපර්නෝවාවක් දක්වා ගෙන යන තත්ත්වයන් පිළිබඳ අපගේ අවබෝධය ගැඹුරු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම පුපුරන සුලු සිදුවීම්වලට තුඩු දෙන පරිණාමය පිළිබඳ වැඩිදුර අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා වෙනත් වර්ගයේ Ia සුපර්නෝවාවලින් රේඩියෝ විමෝචනය සෙවීම දිගටම කරගෙන යාමට පර්යේෂණ කණ්ඩායම සැලසුම් කරයි.

මූලාශ්‍රය: Erik C. Cool, Joel Johansson, Jesper Sollerman, Javier Moldón, Takashi J. Moriya, Seppo Mattila, Steve Schulze, Laura Chomiuk, Miguel Pérez-Tueres Pérez-Teve Schulze, "හීලියම්-පොහොසත් පරිවර්තක ද්‍රව්‍ය සහිත ගුවන්විදුලි-හඳුනාගත් ආකාරයේ Ia සුපර්නෝවා" , Chelsea Harris, Peter Lundqvist, Matthew Graham, Sheng Yang, Daniel A. Perley, Nora Linn Strotjohann, Christoffer Fremling, Avishay Gal-Yam, Jeremy Lezmy, Kate Maguire, Conor Omand, Mathew Smith, Egor Andreoni Bell, Egor C.. Bell Joshua S. Bloom, Kishlay De, Steven L. Groom, Mansi M. Kasliwal, Frank J. Masci, Michael S. Medford, Sungmin Park, Josiah Purdum, Thomas M. Reynolds, Reed Riddle, Estelle Robert, Stuart D. Ryder, Yashvi Sharma සහ Daniel Stern, Nature, 17 May 2023.