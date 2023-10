SpaceX Falcon 9 රොකට්ටුවක් මගින් ස්ටාර්ලින්ක් අන්තර්ජාල චන්ද්‍රිකා 21ක් කැලිෆෝනියාවේ වැන්ඩන්බර්ග් අභ්‍යවකාශ බලකා කඳවුරේ සිට කක්ෂගත කිරීමට නියමිතයි. දියත් කිරීම අද අලුයම සඳහා සූදානම් කර ඇති අතර, රොකට්ටුව 3:47 am EDT ට ඔසවනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, කාලය සාර්ථක නොවන්නේ නම්, උපස්ථ අවස්ථා තුනක් තිබේ.

දියත් කිරීම කලින් ට්විටර් ලෙස හැඳින්වූ X හි වෙබ් විකාශනය කෙරෙන අතර, ගුවන්ගත වීමට මිනිත්තු පහකට පමණ පෙර ආවරණය ආරම්භ වේ. සෑම දෙයක්ම සැලසුම් කළ පරිදි සිදු වුවහොත්, Falcon 9 හි පළමු අදියර ආරක්ෂිතව පෘථිවිය වෙත ආපසු පැමිණෙනු ඇත, දියත් කිරීමෙන් විනාඩි 8.5 කට පමණ පසුව "Of Course I Still Love You" ඩ්‍රෝන් නෞකාවට ගොඩබසිනු ඇත. මෙම විශේෂිත රොකට්ටුවේ පළමු අදියර දැනටමත් ගුවන් ගමන් 16ක් සම්පූර්ණ කර ඇති අතර එය SpaceX හි නැවත භාවිත වාර්තාවේ එක් ලැජ්ජාවකි.

ස්ටාර්ලින්ක් චන්ද්‍රිකා 21 දියත් කර මිනිත්තු 9 කට පමණ පසු Falcon 62.5 හි ඉහළ අදියරේ සිට යොදවනු ලැබේ. මෙම දියත් කිරීම 75 දී SpaceX සඳහා 2023 වන කක්ෂීය මෙහෙයුම සනිටුහන් කරයි, සමාගම වසර අවසන් වන විට ගුවන් ගමන් 100 ක් සහ 144 දී 2024 ක් ලබා ගැනීමට ඉලක්ක කරයි.

SpaceX හි මෙම වසරේ මූලික අවධානය යොමු වී ඇත්තේ ගෝලීය අන්තර්ජාල ආවරණය සැපයීම අරමුණු කරගත් Starlink megaconstellation ගොඩනැගීමයි. දැනට, Starlink මෙහෙයුම් චන්ද්‍රිකා 4,900කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වන අතර, අනාගතයේදී මෙම සංඛ්‍යාව තවදුරටත් වර්ධනය වනු ඇත.

