SpaceX තවත් රොකට් දියත් කිරීමකට සූදානම් වන අතර, මෙවර Starlink අන්තර්ජාල චන්ද්‍රිකා 21ක් කක්ෂයට යෙදවීමට සූදානම් වේ. Falcon 9 රොකට්ටුව කැලිෆෝනියාවේ වැන්ඩන්බර්ග් අභ්‍යවකාශ බලකා කඳවුරෙන් සෙනසුරාදා අලුයම 3:47 ට EDT ගුවන්ගත වීමට නියමිතයි. කිසියම් ප්‍රමාදයක් තිබේ නම්, 4:23 am EDT සහ 6:00 am EDT අතර උපස්ථ අවස්ථා තිබේ.

දියත් කිරීම ගුවන්ගත වීමට මිනිත්තු පහකට පමණ පෙර සිට X (කලින් ට්විටර් ලෙස හැඳින්වූ) හි SpaceX ගිණුමේ ප්‍රවාහය කෙරේ. සියල්ල සැලැස්මට අනුව සිදුවුවහොත්, Falcon 9 හි පළමු අදියර නැවත පෘථිවියට පැමිණෙන අතර දියත් කිරීමෙන් මිනිත්තු 8.5 කට පමණ පසුව "Of Course I Still Love You" ඩ්‍රෝන් නෞකාවට ගොඩබසිනු ඇත. මෙය මෙම විශේෂිත රොකට්ටුවේ පළමු අදියර සඳහා 16 වන ගුවන් ගමන සනිටුහන් කරනු ඇත, සමාගමේ නැවත භාවිත වාර්තාවට වඩා එක් ගුවන් ගමනක් අඩුය.

මිනිත්තු 62.5 කට පමණ පසු, ස්ටාර්ලින්ක් චන්ද්‍රිකා 21 Falcon 9 හි ඉහළ අදියරේ සිට යොදවනු ඇත. මෙම දියත් කිරීම 75 දී SpaceX හි 2023 වන කක්ෂීය මෙහෙයුම වනු ඇත, සමාගම වසර අවසාන වන විට ගුවන් ගමන් 100 ක් සහ 144 දී ගුවන් ගමන් 2024 ක ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට උත්සාහ කරයි.

SpaceX හි Starlink ව්‍යාපෘතිය මෙම වසරේ ප්‍රධාන අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, ඔවුන්ගේ ගුවන් ගමන් වලින් 60% ක් පමණ අන්තර්ජාල මෙගා තාරකා මණ්ඩලය පුළුල් කිරීමට කැපවී ඇත. දැනට, Starlink හි මෙහෙයුම් චන්ද්‍රිකා 4,900 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඇති අතර, ඉදිරි වසරවලදී මෙම සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව වැඩි වනු ඇත.

මූලාශ්රය: SpaceX මෙහෙයුම විස්තරය