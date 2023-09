By

ක්වීන් ගිටාර් වාදකයෙකු සහ තාරකා භෞතික විද්‍යාඥයෙකු වන ශ්‍රීමත් බ්‍රයන් මේ, නාසා හි පළමු ග්‍රහක සාම්පල ගැඹුරු අභ්‍යවකාශයේ සිට සාර්ථක ලෙස රැස් කළ කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු වීම ගැන ඔහුගේ ඉමහත් ආඩම්බරය ප්‍රකාශ කළේය. Osiris-Rex අභ්‍යවකාශ යානය පෘථිවියේ පියාසර කරන අතරතුර Bennu ග්‍රහකයෙන් එකතු වූ පාෂාණ සහ දූවිලි ග්‍රෑම් 250 ක් පමණ අඩංගු කැප්සියුලයක් නිකුත් කළේය. මෙම කැප්සියුලය සෝල්ට් ලේක් සිටි අසල යූටා කාන්තාරයට ආරක්ෂිතව ගොඩ බැස්සේය. නියැදි එකතු කිරීම සඳහා ප්‍රශස්ත ස්ථානය හඳුනා ගැනීමට උපකාර කිරීමේදී ශ්‍රීමත් බ්‍රයන් තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.

ඔහු රැජින සංචාරයක් සඳහා පෙරහුරු කරමින් සිටි බැවින් ඔහුට එම වැදගත් අවස්ථාවට පැමිණ සිටිය නොහැකි වුවද, ශ්‍රීමත් බ්‍රයන් නාසා ආයතනයට සහ එහි කැපවූ කණ්ඩායමට හෘදයාංගම සහය පිළිබඳ පණිවිඩයක් යවා ඇත. දූත මෙහෙවරට සම්බන්ධ සියලු දෙනාටම ඔවුන්ගේ වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කිරීම සඳහා ඔහු සුබ පැතූ අතර ඔවුන්ට ප්‍රීතිමත් නියැදි නැවත පැමිණීමේ දිනයක් ප්‍රාර්ථනා කළේය. ග්‍රහකයේ විස්තීර්ණ ත්‍රිමාණ සිතියමක් වන “Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid” නම් ග්‍රන්ථය නිර්මාණය කිරීම සඳහා ඔහු සහයෝගීව කටයුතු කළ ඔහුගේ “ආදරණීය මිතුරා” වන Dante Lauretta ද ශ්‍රීමත් බ්‍රයන් ප්‍රශංසා කළේය.

මෙම සාර්ථක සාම්පල එකතුව NASA සහ ගෝලීය අභ්‍යවකාශ ඒජන්සි යන දෙකටම වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි, එය 2020 න් පසු මෙවැනි ආකාරයේ පළමු මෙහෙයුම වේ. එය අභ්‍යවකාශ ගවේෂණයේ දියුණුව අවධාරනය කරන අතර අපගේ මූලාරම්භය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා ග්‍රහක අධ්‍යයනය කිරීමේ වැදගත්කම ඉස්මතු කරයි. සූර්ය පද්ධතිය සහ අනාගත මෙහෙයුම් සඳහා විභව සම්පත්.

