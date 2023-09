විරුද්ධ මත නෙප්චූන්: අයිස් යෝධයා නිරීක්ෂණය කරන්නේ කවදාද සහ කෙසේද

සූර්යයාගේ සිට අටවන ග්‍රහලෝකය වන නෙප්චූන් සහ අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ වඩාත්ම දුරස්ථ ග්‍රහලෝකය වන නෙප්චූන් සැප්තැම්බර් 19 වන අඟහරුවාදා විරුද්ධ වේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ එය සූර්යයා සහ පෘථිවිය සමඟ සෘජු රේඛාවක පිහිටා ඇති අතර අපගේ ග්‍රහලෝකය මධ්‍යයේ පිහිටා ඇති බවයි. අමතර ප්‍රසාද දීමනාවක් ලෙස, නෙප්චූන් පෘථිවියට සිය සමීපතම ප්‍රවේශය ද, පෙරිජී ලෙස හඳුන්වනු ඇත. මෙය රාත්‍රී අහසේ ඈත ග්‍රහලෝකය විශාලව සහ දීප්තිමත්ව දිස්වන අතර, නිරීක්ෂණ සඳහා ප්‍රධාන අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරයි.

නිව් යෝර්ක් නගරයේ සිට, නෙප්චූන් ආසන්න වශයෙන් 6:58 pm EDT ට නැගෙනහිරින් නැඟී පැය කිහිපයකට පසුව දෘශ්‍යමාන වනු ඇත. සැප්තැම්බර් 12 වැනි බදාදා පෙ.ව. 51:20ට පමණ EDT අහසේ එහි උසම ස්ථානයේ, නෙප්චූන් ක්ෂිතිජයෙන් අංශක 46ක් ඉහළින් පවතිනු ඇත. එය මීන රාශියේ පිහිටනු ඇත.

කෙසේ වෙතත්, නෙප්චූන් පෙරිජීයේ වුවද, පෘථිවිය සහ අයිස් යෝධයා තවමත් ඇදහිය නොහැකි තරම් දුරින් සිටින බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය. මෙම ආසන්නතම ප්‍රවේශය අතරතුර, නෙප්චූන් තවමත් අපගේ ග්‍රහලෝකයේ සිට සැතපුම් බිලියන 2.7ක් පමණ ඈතින් සිටිනු ඇත. යම් ඉදිරිදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා, පෘථිවිය සහ අඟහරු සාමාන්‍යයෙන් සැතපුම් මිලියන 140 ක දුරකින් වෙන් කර ඇත. මෙයින් අදහස් කරන්නේ අඟහරු සහ පෘථිවිය අතර සාමාන්‍ය දුර පෘථිවිය සහ නෙප්චූන් අතර 20 ගුණයකට වඩා වැඩි විය හැකි බවයි.

එහි ඇති විශාල දුර නිසා නෙප්චූන් පියවි ඇසින් අහසේ දැකිය නොහැක. එය සැතපුම් 31,000 (කිලෝමීටර් 50,000) පළලකින් යුක්ත වන අතර එය පෘථිවිය මෙන් හතර ගුණයක් පමණ විශාල වන අතර එය අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ සිව්වන විශාලතම ග්‍රහලෝකය බවට පත් කරයි. කෙසේ වෙතත්, නෙප්චූන්ගේ දෘශ්‍යතාව සඳහා දුරේක්ෂයක් හෝ ගුණාත්මක දුරදක්නයක් සහ හිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වේ.

If you're interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography.

අවසාන වශයෙන්, නෙප්චූන්ගේ විරුද්ධත්වය සහ පෘථිවියට සමීප වීම මෙම ඈත අයිස් යෝධයා නැරඹීමට සහ අධ්‍යයනය කිරීමට කදිම අවස්ථාවක් සපයයි. සුදුසු උපකරණ භාවිතා කිරීමෙන් සහ සුදුසු ස්ථානයක් සොයා ගැනීමෙන්, අපේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ආශ්චර්යයන් ගැන අහස බලන්නන්ට පුදුමයට පත් විය හැකිය.

