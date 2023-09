By

ජාතික විද්‍යා ඇකඩමියේ (PNAS) Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) හි ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද නවතම අධ්‍යයනයකින් හෙළි වී ඇත්තේ මිනිසුන් විසින් "ජීවන වෘක්ෂයේ" සම්පූර්ණ ශාඛා වඳ වී යාමට හේතු වන බව හෙලිදරව් කර ඇත. මෙක්සිකෝවේ ජාතික ස්වයංක්‍රීය විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂකයන් විසින් සිදු කරන ලද මෙම අධ්‍යයනයෙන් විශේෂ සහ පවුල් අතර වර්ගීකරණයන් වන සමස්ත ගණයන් වඳ වී යාම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

පෙර අධ්‍යයනයන් මෙන් නොව එක් එක් විශේෂවල අලාභය පමණක් පරීක්‍ෂා කර ඇති අතර, මෙම පර්යේෂණය සමස්ත ගණයන් අතුරුදහන් වීම විශ්ලේෂණය කරයි. එය සැලකිය යුතු දායකත්වයක් වන්නේ එය වර්තමාන වඳවීමේ අනුපාත පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දෙන බැවිනි. මෙම අධ්‍යයනයේ සම කර්තෘවරයෙකු වන මහාචාර්ය Gerardo Ceballos අවධාරණය කරන්නේ වඳවීමේ අර්බුදය දේශගුණික විපර්යාස අර්බුදය හා සමානව දරුණු නමුත් බොහෝ විට නොසලකා හරින බවයි.

සොබාදහම සංරක්ෂණය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර සංගමයේ (IUCN) දත්ත පරීක්ෂා කිරීමෙන් පර්යේෂකයන් සොයා ගත්තේ පසුගිය වසර 73 තුළ වර්ග 500ක් වඳ වී ගොස් ඇති අතර, පසුගිය සියවස් දෙක තුළ වඳ වී යාමෙන් බහුතරයක් සිදු වී ඇති බවයි. මෙය භයානක ය, පෙර වඳ වී යාමේ අනුපාත මත පදනම්ව, එකම කාල රාමුව තුළ පරම්පරා දෙකක් පමණක් අහිමි විය යුතුය.

වාසස්ථාන විනාශ කිරීම, අධික ලෙස මසුන් ඇල්ලීම සහ දඩයම් කිරීම වැනි මානව ක්‍රියාකාරකම් මෙම වඳවී යාමට ප්‍රධාන හේතු ලෙස අධ්‍යයනයෙන් පෙන්වා දෙයි. එක් කුලයක් පවා නැතිවීම පරිසර පද්ධති සඳහා දුරදිග යන ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකිය. පර්යේෂකයන් විශ්වාස කරන්නේ ශිෂ්ටාචාර තවදුරටත් අහිමි වීම සහ බිඳවැටීම වැළැක්වීම සඳහා හදිසි පියවර ගත යුතු බවයි.

වත්මන් වඳවී යාමේ වේගය තැතිගන්වනසුලු බව විශේෂඥයින් අතර සම්මුතියක් පවතින අතර, එය හයවන මහා වඳවී යාමේ නිර්ණායක සපුරාලන්නේද යන්න විවාදයේ මාතෘකාවක් ලෙස පවතී. මහා වඳවීමක් ලෙස අර්ථ දැක්වෙන්නේ විශේෂ 75% ක් කෙටි කාලයක් තුළ විනාශ වීමයි. කෙසේ වෙතත්, වත්මන් වඳවීමේ අනුපාත දිගටම පැවතුනහොත් හෝ වැඩි වුවහොත්, මහා වඳවීමක් සිදු වීමට ඉඩ ඇත.

අධ්‍යයනයේ කතුවරුන් තවදුරටත් වඳ වී යාම වැලැක්වීම සඳහා ස්වභාවික වාසස්ථාන ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා ප්‍රමුඛත්වය දීමේ අවශ්‍යතාවය ඉස්මතු කරයි. කඩිනම් පියවරක් ගතහොත් තවමත් පරම්පරා ගණනාවක් බේරා ගැනීමට හැකි බව ඔවුහු විශ්වාස කරති.

මූලාශ්‍ර: ජාතික විද්‍යා ඇකඩමියේ ක්‍රියාදාමයන් (PNAS)

අර්ථ දැක්වීම්:

ගණ: ජීවීන් වර්ගීකරණයේදී, කුලයක් යනු විශේෂ සහ පවුල අතර ශ්‍රේණියකි.

විශේෂ: සමාන ලක්ෂණ ඇති සහ සාරවත් දරුවන් බිහි කිරීම සඳහා ප්‍රජනනය කළ හැකි ජීවීන් සමූහයකි.

මහා වඳ වී යාම: කෙටි කාලයක් තුළ විශේෂ සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයක් සීඝ්‍රයෙන් නැතිවීම, ප්‍රධාන පාරිසරික හා පරිණාමීය වෙනස්කම්වලට තුඩු දෙයි.

ජීවන වෘක්ෂය: විවිධ විශේෂයන් අතර සබඳතාවන්ගේ රූපක නිරූපණයක්, ඔවුන්ගේ පරිණාමීය ඉතිහාසය පොදු මුතුන් මිත්තෙකු වෙත ගෙන යයි.