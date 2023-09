By

San Jose State University (SJSU) හි පර්යේෂකයන් විසින් නැනෝ දියමන්ති මත ඒකාකාර සිලිකා කවච සෑදීම සඳහා වගකිව යුතු බන්ධන යාන්ත්‍රණය අනාවරණය කර ගෙන ඇත. කණ්ඩායම නැනෝ ද්‍රව්‍ය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා SLAC ජාතික ඇක්සලරේටර් රසායනාගාරයේ Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) මගින් ජනනය කරන ලද ප්‍රබල X-කිරණ භාවිතා කරන ලදී. ACS Nanoscience Au සඟරාවේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ප්‍රතිඵල, සිලිකා ආලේපිත නැනෝ දියමන්ති නිර්මාණයට සම්බන්ධ රසායන විද්‍යාව පිළිබඳ තීරණාත්මක අවබෝධයක් සපයයි.

නැනෝ දියමන්ති යනු විශිෂ්ට ගුණ ඇති අතිශය කුඩා කෘතිම දියමන්ති වේ. ඒවායේ කුඩා ප්‍රමාණය තිබියදීත්, නැනෝ දියමන්තිවල පරිපූර්ණ කාබන් දැලි ඇති අතර කාමර උෂ්ණත්වයේ දී චුම්බක ක්ෂේත්‍ර, විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර සහ ආලෝකයට ප්‍රතිචාර දැක්විය හැකිය. මෙම සුවිශේෂී ලක්ෂණ නිසා ක්වොන්ටම් පරිගණනය සහ සෛල ජෛව ලේබල් කිරීම ඇතුළු විවිධ යෙදුම් සඳහා නැනෝ දියමන්ති සුදුසු වේ.

නැනෝ දියමන්ති වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා පර්යේෂකයන් දියමන්ති අංශු සිලිකා ආලේප කිරීමට යොමු වී ඇත. සිලිකා නැනෝ දියමන්ති සඳහා සුමට හා ආරක්ෂිත කවචයක් සපයනවා පමණක් නොව මතුපිට වෙනස් කිරීමටද ඉඩ සලසයි. සිලිකා ආලේපනයට නිශ්චිත ටැග් එකතු කිරීම මගින් විද්‍යාඥයින්ට නැනෝ දියමන්ති නිශ්චිත සෛල හෝ ස්ථාන ඉලක්ක කර ගැනීමට යොමු කළ හැක. නැනෝ දියමන්ති චලනය කෙරෙහි මෙම පාලනය ජෛව වෛද්‍ය විද්‍යාව සහ ජෛව තාක්‍ෂණයේ යෙදීම් සඳහා සැලකිය යුතු ඇඟවුම් ඇත.

දශකයකට වැඩි කාලයක් තිස්සේ නැනෝ දියමන්ති මත සිලිකා ආලේපනය සෑදීම පිටුපස ඇති යාන්ත්‍රණය පිළිබඳව විද්‍යාඥයින් ප්‍රහේලිකාවක් වී ඇත. SJSU පර්යේෂකයන් විසින් නැනෝ දියමන්ති මතුපිට ඇති ඇල්කොහොල් රසායනික කණ්ඩායම් සිලිකා කවච වර්ධනයට පහසුකම් සැලසීම සඳහා තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බව සොයා ගන්නා ලදී. ආලේපන ක්‍රියාවලියේදී එතනෝල් සමඟ ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් හඳුන්වාදීම මෙම මධ්‍යසාර කණ්ඩායම් නිෂ්පාදනයට හේතු වන බව ඔවුන් සොයා ගත්හ.

සිලිකා ආලේපනයට යටින් සැඟවී ඇති පෘෂ්ඨයන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා, SJSU හි පර්යේෂකයන් SSRL හි X-ray පහසුකම් භාවිතා කළහ. උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් හඳුනාගෙන ඒවා X-ray ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ඔවුන් සංක්‍රාන්ති දාර සංවේදකය, අධි-සංවේදී උෂ්ණත්වමානයක් භාවිතා කළහ. X-ray අවශෝෂණ වර්ණාවලීක්ෂය (XAS) හරහා කණ්ඩායම නැනෝ දියමන්ති මතුපිට විමර්ශනය කර නැනෝමීටර පරිමාණයකින් සිලිකා ආලේපනයේ ඝණකම මැනිය. නැනෝ දියමන්ති වැනි ජලයෙන් යට වූ ද්‍රව්‍ය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා XAS හි සඵලතාවය ප්‍රතිඵල මගින් පෙන්නුම් කරන ලදී.

සිලිකා ආලේපිත නැනෝ දියමන්තිවල බන්ධන යාන්ත්‍රණය අවබෝධ කර ගැනීමෙන් ලබාගත් දැනුම පර්යේෂකයන්ට නව මංපෙත් විවර කරයි. අධ්‍යයනයේ ප්‍රධාන විමර්ශකයා වන Abraham Wolcott, නැනෝ දියමන්ති ආලේප කිරීම සඳහා ටයිටේනියම් සහ සින්ක් ඔක්සයිඩ් වැනි වෙනත් ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීම ගවේෂණය කිරීමට සැලසුම් කරයි. මෙම විකල්ප ආලේපන ක්වොන්ටම් සංවේදනය සහ ජීව විද්‍යාත්මක ලේබල් කිරීමෙහි නැනෝ දියමන්තිවල යෙදීම් තවදුරටත් පුළුල් කළ හැකිය.

මෙම පර්යේෂණයේ සොයාගැනීම් නැනෝ දියමන්ති ආලේපනවල රසායන විද්‍යාව පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර සිලිකා කවචය ප්‍රශස්ත කිරීමට සහ අනෙකුත් ආලේපන ද්‍රව්‍ය ගවේෂණය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙයි. සිලිකා-ආලේපිත නැනෝ දියමන්ති පිටුපස ඇති රසායනික යාන්ත්‍රණය පිළිබඳ වඩා හොඳ අවබෝධයක් ඇතිව, පර්යේෂකයන්ට ක්වොන්ටම් පරිගණනය සහ ජෛව ලේබල් කිරීමේ යෙදුම් සඳහා මෙම කුඩා දියමන්තිවල විභවය අගුළු හැරීම දිගටම කරගෙන යා හැකිය.

මූලාශ්රය:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Multimodal Characterization සහ Simulation භාවිතා කරමින් නැනෝ පරිමාණ දියමන්ති මත සිලිකා වර්ධනය පිළිබඳ රසායනික අවබෝධය, ACS නැනෝසයන්ස් Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033