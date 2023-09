ඉහළ වායුගෝලයේ දුර්ලභ උණුසුම් ප්ලාස්මා ප්රවාහයන් පරීක්ෂා කිරීම

By

පෘථිවි ධ්‍රැව අසල, සූර්ය සුළඟ සහ ග්‍රහලෝකයේ චුම්භක ගෝලය අතර අන්තර්ක්‍රියා හේතුවෙන් ඉහළ වායුගෝලයේ වර්ණවත් ආලෝක සංදර්ශන ප්‍රදර්ශනය කරන අරෝරා සුලභ දසුනකි. කෙසේ වෙතත්, සමකයට ආසන්නව, වෙනස් වායුගෝලීය සංසිද්ධියක් සිදු විය හැක: subauroral ion drifts (SAID).

SAID සිදුවීම් අයනගෝලය හරහා උණුසුම් ප්ලාස්මා වේගයෙන් බටහිර දෙසට ගලා යාම ඇතුළත් වේ. මෙම සිදුවීම් ස්ථායී auroral red (SAR) චාප සහ ප්‍රබල තාප විමෝචන ප්‍රවේග වැඩි දියුණු කිරීම (STEVE) වැනි අහසේ දෘශ්‍ය ව්‍යුහයන් සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත. සාමාන්‍යයෙන්, SAID සිදුවීම් හැන්දෑව සහ මධ්‍යම රාත්‍රිය අතර සිදු වේ, නමුත් මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු SAID ප්‍රවාහයන් අනාවරණය වූ අවස්ථා තිබේ.

Geophysical Research: Space Physics සඟරාවේ මෑතකාලීනව ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අධ්‍යයනයක දී, පර්යේෂකයන් විසින් 15 දී දකුණු ඇමරිකාව ආසන්නයේ අනාවරණය කරගත් පසු මධ්‍යම රාත්‍රියේ SAID සිදුවීම් 2013ක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලදී. චන්ද්‍රිකා වැඩසටහන් සහ නාද ක්‍රියාකාරකම්වල මිනුම් ද ඇතුළුව විවිධ මූලාශ්‍රවලින් දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීමෙන්, ඔවුන් ලක්ෂණ සහ විමර්ශනය කරන ලදී. මෙම දුර්ලභ සිදුවීම් ගොඩනැගීම.

පර්යේෂකයන් සොයා ගත්තේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිදුවීම් වලට සමාන පශ්චාත් මධ්‍යම රාත්‍රියේ SAID සිදුවීම් අයනගෝලීය තත්වයන් සහ භූ චුම්භක ගතිකත්වය අතර සංකීර්ණ අන්තර්ක්‍රියා වල ප්‍රතිඵලයක් බවයි. අන්තර්ක්‍රියා වලට ප්‍රාදේශීය තාප ප්‍රභවයන් ලෙස ක්‍රියා කරන විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර සහ තරංග-අංශු අන්තර්ක්‍රියා සෑදීම ඇතුළත් වේ.

මෙම සොයාගැනීම් ඉහළ වායුගෝලීය ප්ලාස්මා ගතිකත්වය පිළිබඳ අවබෝධය සහ චන්ද්‍රිකා ලුහුබැඳීම සහ අනෙකුත් තීරණාත්මක යෙදුම් සඳහා රේඩාර් සංඥා කඩාකප්පල් කිරීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරයි. මෙම ප්‍රදේශයේ වැඩිදුර පර්යේෂණ මගින් SAID සිදුවීම් සහ ඒවාට සම්බන්ධ සංසිද්ධි පෘථිවි වායුගෝලයට බලපාන ආකාරය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය.

මූලාශ්‍රය: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) පශ්චාත් මධ්‍යම රාත්‍රියේ (1-4) චුම්බක දේශීය කාල අංශයේ 2013 දී සංවර්ධනය කරන ලදී, භූ භෞතික පර්යේෂණ සඟරාව: අභ්‍යවකාශ භෞතික විද්‍යාව (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677