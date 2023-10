By

බලශක්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ ඕක් රිජ් ජාතික රසායනාගාරයේ සහ අයෝවා විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂකයන් දියුණු න්‍යෂ්ටික ප්‍රතික්‍රියාකාරකවල උණු කළ ලවණ සමඟ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්තර්ක්‍රියා කරන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීමේදී සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලබා ඇත. අතිරික්ත ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් උණු කළ සින්ක් ක්ලෝරයිඩ් ලවණ බවට හඳුන්වා දීම ගණනය කිරීම මගින් විද්‍යාඥයන් හට ඉලෙක්ට්‍රෝනයට උපකල්පනය කළ හැකි අවස්ථා තුනක් හඳුනා ගැනීමට හැකි විය.

පළමු අවස්ථාවෙහිදී, ඉලෙක්ට්‍රෝනය සින්ක් අයන දෙකකින් සමන්විත අණුක රැඩිකලයක කොටසක් බවට පත්වේ. දෙවන අවස්ථාවෙහිදී, ඉලෙක්ට්‍රෝනය තනි සින්ක් අයනයක් මත ස්ථානගත වේ. තෙවන අවස්ථාවෙහිදී, ඉලෙක්ට්‍රෝනය ප්‍රදේශය ඉවත් කර බහුවිධ ලවණ අයන මත විහිදී යයි. ලවණ ඉන්ධන සහිත ප්‍රතික්‍රියාකාරකවල ක්‍රියාකාරීත්වයට විකිරණවල බලපෑම පුරෝකථනය කිරීම සඳහා මෙම සොයාගැනීම් ඉතා වැදගත් වේ.

උණු කළ ලුණු ප්‍රතික්‍රියාකාරක අනාගත න්‍යෂ්ටික බලාගාර සඳහා විභව සැලසුමක් ලෙස සැලකේ. එබැවින් උණු කළ ලවණ ඉහළ විකිරණවලට ප්‍රතික්‍රියා කරන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. පර්යේෂකයන්ගේ අරමුණ වූයේ උණු කළ ලවණයක් වන අයන සමඟ ස්පර්ශ වන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක හැසිරීම් පිළිබඳව ආලෝකය විහිදුවාලීමයි.

අධ්‍යයනයෙන් සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු නොලැබුණත්, ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ උණු කළ ලවණ අතර අන්තර්ක්‍රියා පිළිබඳ වැඩිදුර විමර්ශනය සඳහා එය තීරණාත්මක ආරම්භක ලක්ෂ්‍යයක් සපයයි. පර්යේෂකයන් විශ්වාස කරන්නේ කෙටි කාලීනව ඉලෙක්ට්‍රෝන විසින් සාදන ලද හඳුනාගත් විශේෂ තුන දිගු කාලයක් පුරා වඩාත් සංකීර්ණ ඒවා සෑදීමට ප්‍රතික්‍රියා කළ හැකි බවයි.

අධ්‍යයනය, “අධික උෂ්ණත්වයේ උණු කළ ලවණ අතිරික්ත ඉලෙක්ට්‍රෝන සමඟ ප්‍රතික්‍රියාශීලීද? Case of ZnCl2,” The Journal of Physical Chemistry B හි ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. එය ACS සංස්කාරකවරුන්ගේ තේරීමක් ලෙස තෝරා ගන්නා ලද අතර, එය පුළුල් මහජන උනන්දුව සඳහා ඇති හැකියාව පෙන්නුම් කරයි.

මෙම පර්යේෂණය බෘක්හේවන් ජාතික රසායනාගාරය විසින් මෙහෙයවනු ලබන DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) හි කොටසක් ලෙස සිදු කරන ලදී. පර්යේෂක කණ්ඩායම අනෙකුත් ලුණු පද්ධති මත විකිරණ බලපෑම් දිගටම විමර්ශනය කිරීමට සැලසුම් කරයි. ඕක් රිජ් ජාතික රසායනාගාරයේ විද්‍යාව සඳහා පරිගණක සහ දත්ත පරිසරය සහ ලෝරන්ස් බර්ක්ලි ජාතික රසායනාගාරයේ ජාතික බලශක්ති පර්යේෂණ විද්‍යාත්මක පරිගණක මධ්‍යස්ථානය ඇතුළුව DOE පරිශීලක පහසුකම්වල ඔවුන්ගේ පරිගණක පර්යේෂණ සිදු කරන ලදී.

උණු කළ ලුණු ප්‍රතික්‍රියාකාරකවල දියුණුව සඳහා උණු කළ ලවණවල ඉලෙක්ට්‍රෝනවල හැසිරීම අවබෝධ කර ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. අනාගත න්‍යෂ්ටික බලශක්ති උත්පාදනය සඳහා පොරොන්දු වූ විකල්පයක් ලෙස සැලකෙන මෙම ප්‍රතික්‍රියාකාරකවල ආරක්ෂාව සහ කාර්යක්ෂමතාව සහතික කිරීමට එය උපකාරී වේ.

ආරංචි මාර්ග:

- ලෝරන්ස් බර්නාඩ්, ORNL