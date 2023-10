By

ලබන මාසයේ ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයට (ISS) ලේසර් සන්නිවේදන පද්ධතියක් යැවීමට නාසා ආයතනය සූදානම් වේ. ILLUMA-T ලෙස හඳුන්වන පද්ධතිය ISS හි බාහිර මොඩියුලය මත ස්ථාපනය කෙරේ. එහි පරමාර්ථය වන්නේ අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ සිට නාසා හි ලේසර් සන්නිවේදන රිලේ ප්‍රදර්ශනය (LCRD) වෙත ඉහළ දත්ත අනුපාත ලේසර් සන්නිවේදනයන් ප්‍රදර්ශනය කිරීම වන අතර එමඟින් දත්ත නැවත පෘථිවියට සම්ප්‍රේෂණය වේ.

2021 දී දියත් කරන ලද LCRD, දැනට භූ සමමුහුර්ත කක්ෂයේ සිට 1.2 Gbps වේගයකින් පෘථිවියට දත්ත යවයි. රිලේ චන්ද්‍රිකාවක් ලෙස, LCRD අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම් වලට ලේසර් සබැඳි හරහා තම දත්ත යැවීමට ඉඩ සලසයි, එය පෘථිවියේ භූමි ස්ථාන වෙත සම්ප්‍රේෂණය කරයි. ILLUMA-T සහ LCRD සංයෝගය NASA හි පළමු ද්වි-මාර්ග ලේසර් සන්නිවේදන රිලේ පද්ධතිය ස්ථාපිත කරනු ඇත.

සාම්ප්‍රදායික සන්නිවේදන ක්‍රමවලට වඩා ලේසර් පද්ධතිවල ඇති වාසිය නම් ඒවා සැහැල්ලු වන අතර අඩු බලයක් අවශ්‍ය වන අතර ඉහළ දත්ත අනුපාත ලබා දීමයි. අභ්‍යවකාශ යානා සැලසුම් කිරීමේදී මෙය විශේෂයෙන් වාසිදායක වේ.

ILLUMA-T payload කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ NASA හි Goddard අභ්‍යවකාශ පියාසැරි මධ්‍යස්ථානය, Johnson අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය සහ Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN) සමඟ සහයෝගයෙන් ය. ෆ්ලොරිඩා හි නාසා හි කෙනඩි අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ සිට ස්පේස්එක්ස් ඩ්‍රැගන් අභ්‍යවකාශ යානයෙන් ලේසර් සන්නිවේදන පද්ධතිය දියත් කිරීම නොවැම්බර් 5 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතය.

ILLUMA-T හැරුණු විට, ඩ්‍රැගන් අභ්‍යවකාශ යානය වෙනත් අත්හදා බැලීම්, දෘඩාංග සහ එක්ස්පෙඩිෂන් 70 කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා සැපයුම් ද රැගෙන යනු ඇත. වායුගෝලීය ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංගවල ලක්ෂණ සහ චලනය මැනීම සඳහා වායුගෝලීය තරංග අත්හදා බැලීම (AWE) එවැනි එක් අත්හදා බැලීමකි. AWE හි අරමුණ වන්නේ පෘථිවි වායුගෝලය, කාලගුණය, දේශගුණය පිළිබඳ අපගේ අවබෝධය වැඩිදියුණු කිරීම සහ අභ්‍යවකාශ කාලගුණයේ බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමයි.

මූලාශ්රය: නාසා