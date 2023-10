උණු කළ ලවණ සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කරන විට ඉලෙක්ට්‍රෝනවලට වෙනස් තත්ත්‍ව තුනක් සෑදිය හැකි බව විද්‍යාඥයන් සොයා ගෙන ඇති අතර, එය ලවණ ඉන්ධන ප්‍රතික්‍රියාකාරකවල ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපෑම් ඇති කළ හැකි සොයා ගැනීමකි. ඕක් රිජ් ජාතික රසායනාගාරයේ සහ අයෝවා විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂකයන් විසින් උණු කළ සින්ක් ක්ලෝරයිඩ් ලුණු වලට අතිරික්ත ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් හඳුන්වාදීම අනුකරණය කළ අතර හැකි අවස්ථා තුනක් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. එක් අවස්ථාවක, ඉලෙක්ට්‍රෝනය සින්ක් අයන දෙකක් සහිත අණුක රැඩිකලයක කොටසක් බවට පත්වේ. තවත් එකක ඉලෙක්ට්‍රෝනය තනි සින්ක් අයනයක් මත ස්ථානගත වේ. තුන්වන අවස්ථාවෙහිදී, ඉලෙක්ට්‍රෝනය ලවණ අයන කිහිපයක් පුරා විසිරී ඇත.

අනාගත න්‍යෂ්ටික බලාගාර සඳහා උණු කළ ලුණු ප්‍රතික්‍රියාකාරක සලකා බලමින් පවතින අතර, උණු කළ ලවණවල හැසිරීම් වලට විකිරණ බලපාන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. මෙම අධ්‍යයනයෙන් ඉහළ විකිරණවලට නිරාවරණය වන විට ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ ලවණ අතර අන්තර්ක්‍රියා පිළිබඳව ආලෝකය විහිදේ. පර්යේෂකයන් සොයාගෙන ඇත්තේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයට සින්ක් ඩයිමර් සහ මොනෝමර් ඇතුළු විවිධ විශේෂ සෑදීමට පහසුකම් සැලසිය හැකි බව හෝ ප්‍රදේශය ඉවත් කළ හැකි බවයි. මෙම මුලික සොයාගැනීම් මගින් දිගු කාලයකදී වෙනත් විශේෂයන් සෑදිය හැක්කේ මොනවාද සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ ලවණ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ප්‍රශ්න මතු කරයි.

මෙම පර්යේෂණය DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) හි කොටසක් වන අතර එය The Journal of Physical Chemistry B හි ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. වෙනත් ආකාරයේ ප්‍රතික්‍රියාකාරිත්වයන් පර්යේෂණාත්මකව හඳුනා ගැනීමට කණ්ඩායම කටයුතු කරයි. අධ්‍යයනයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන උණු කළ ලවණ සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කරන ආකාරය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙයි, නමුත් ගවේෂණය කිරීමට තවත් බොහෝ දේ ඇත. අනාගත පර්යේෂණ මගින් අනෙකුත් ලුණු පද්ධති සහ උණු කළ ලවණ මත විකිරණ බලපෑම් විමර්ශනය කරනු ඇත.

මූලාශ්රය: ඕක් රිජ් ජාතික රසායනාගාරය