මෑත වසරවලදී, දේශගුණ අනාවැකි සහ ගෝලීය දේශගුණික විචල්‍යතා කළමනාකරණය කිරීමේදී එල් නිනෝ වඩ වඩාත් වැදගත් වී ඇත. එල් නිනෝ යනු නැගෙනහිර සමක පැසිෆික් සාගරයේ සාගර ජලය උණුසුම් වීම මගින් සංලක්ෂිත වන El Niño-Southern Oscillation (ENSO) හි උණුසුම් අවධියයි. අනෙක් අතට, La Niña එකම කලාපයේ සිසිලනය නියෝජනය කරයි. මුහුදු මතුපිට උෂ්ණත්වයේ මෙම චක්‍රීය විචලනයන් ලොව පුරා කාලගුණ රටා කෙරෙහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරයි.

ක්‍රිස්ටෝෆ් ස්පෝට්ල් විසින් මෙහෙයවන ලද Quaternary Research Group විසින් සිදු කරන ලද නවතම අධ්‍යයනයක් මගින් දිගු කාලයක් පුරා ස්වභාවික බලපෑම්වලට එල් නිනෝ ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය අවබෝධ කර ගැනීම අරමුණු කර ඇත. පර්යේෂකයන් විසින් ගිණිකොන දිග ඇලස්කාවේ සිට speleothems ලෙස හැඳින්වෙන ගුහා තැන්පතු විශ්ලේෂණය කරන ලද අතර එය වසර 3,500 ක් පුරා දේශගුණ වාර්තා සංරක්ෂණය කර ඇත. සොයාගැනීම්වලින් පෙනී යන්නේ 1970 ගණන්වල සිට එල් නිනෝ විචල්‍යතාවයේ පාලන ක්‍රියාවලීන් වෙනස් වී ඇති අතර මිනිසා විසින් සාදන ලද දේශගුණික විපර්යාස දැන් සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බවයි.

වෙනම අධ්‍යයනයක දී, කණ්ඩායම වසර 13,500 ක දීර්ඝ කාලයක් පුරා ගිනිකොන දිග ඇලස්කාවේ දේශගුණික විපර්යාස පරීක්ෂා කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කළේය. හිම යුගයන්හි වේගවත්, කෙටි කාලීන දේශගුණික විපර්යාසවලට හේතුව සොයා බැලීම සඳහා ස්පෙලියෝතම්ස් අගනා වාර්තා ලෙස සේවය කළේය. පුදුමයට කරුණක් නම්, ගිනිකොනදිග ඇලස්කාව පසුගිය අයිස් යුගයේ අවසානයේ සහ හොලොසීන් යුගයේ සමක පැසිෆික් කලාපයට සමාන දේශගුණික රටාවක් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ස්ථාපිත “බයිපෝල සීසෝ යාන්ත්‍රණයට” අභියෝග කරමිනි. ඒ වෙනුවට, පර්යේෂකයන් විසින් සූර්ය විකිරණවල වෙනස්කම් මගින් අවුලුවන ලද "වෝකර් ස්විචය" යන සංකල්පය හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම යාන්ත්‍රණය සමක පැසිෆික් සාගරයේ මුහුදු මතුපිට උෂ්ණත්වයේ වේගවත් ගැලපීම් වලට තුඩු දෙයි, අවසානයේ ඉහළ උතුරු අක්ෂාංශ වල දේශගුණික රටාවන්ට බලපෑම් කරයි.

අධ්‍යයනවලින් පෙනී යන්නේ එල් නිනෝ රටා හැඩගැස්වීමේදී මානව ක්‍රියාකාරකම් දැන් සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බවයි. දේශගුණික විපර්යාස 1970 ගනන්වල දී වඩාත් ස්ථීර එල් නිනෝ රටාවකට තුඩුදී ඇති සන්ධිස්ථානයක් පසුකර යන්නට ඇත. "Walker switch" සංකල්පය හඳුන්වාදීම මගින් දේශගුණ ගතිකත්වය හැඩගස්වන සාධකවල සංකීර්ණ අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය ඉස්මතු කරමින් ඓතිහාසික දේශගුණික විචලනයන් සඳහා විකල්ප පැහැදිලි කිරීමක් සපයයි.

දේශගුණික ක්‍රියාවලීන් පිළිබඳ අපගේ අවබෝධය ගැඹුරු කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ පර්යේෂණවල අවශ්‍යතාවය ප්‍රතිඵල මගින් අවධාරණය කෙරේ. පෘථිවි දේශගුණ පද්ධතිය ගතික සහ සංකීර්ණ බැවින්, ගෝලීය පරිමාණයෙන් දේශගුණික විචල්‍යතා පුරෝකථනය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අඛණ්ඩ අධ්‍යයනය තීරණාත්මක වනු ඇත.

