Betelgeuse ට ඇත්තටම සිදුවන්නේ කුමක්ද: තාරකා ඒකාබද්ධ කිරීමක්?

ඔරියන් ද හන්ටර් ගේ උරහිස මත ප්‍රමුඛව වාඩි වී සිටින රතු සුපිරි යෝධ තාරකාව වන Betelgeuse, මෑත වසරවලදී එහි දීප්තියේ සැලකිය යුතු උච්චාවචනයන් සමඟ තරංග ඇති කරයි. මෙම වෙනස්කම් ඉදිරියේදී සුපර්නෝවා පිපිරීමක් පෙන්නුම් කරන බව බොහෝ දෙනා අනුමාන කර ඇතත්, නව පර්යේෂණ මගින් වෙනස් හා කුතුහලය දනවන හැකියාවක් අනාවරණය කර ඇත: තාරකා ඒකාබද්ධ කිරීම.

ලුසියානා ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යා හා තාරකා විද්‍යා අංශයේ Sagiv Shiber විසින් "Betelgeuse as a Merger of a Massive Star with a Companian" යන මාතෘකාව යටතේ කරන ලද අධ්‍යයනයක් Betelgeuse වරක් කුඩා සහකාර තරුවක් පරිභෝජනය කර ඇති බවට අදහස කිමිදෙයි. මෙම න්‍යාය පදනම් වී ඇත්තේ බොහෝ දැවැන්ත තරු ද්විමය පද්ධති තුළ පවතින බවත් සමහරක් ඒවායේ පරිණාමය අතරතුර ඒකාබද්ධවීම් අත්විඳිය හැකි බවත් අවබෝධ කර ගැනීම මතය.

පර්යේෂකයන් විසින් Betelgeuse හි ඇස්තමේන්තුගත ස්කන්ධයට සමාන කුඩා 4 සූර්ය ස්කන්ධ තාරකාවක් සහ 16 සූර්ය ස්කන්ධ තාරකාවක් අතර ඒකාබද්ධ කිරීමක් අනුකරණය කරන ලදී. මෙම සමාකරණ මගින් අනාවරණය වූයේ තරු සමීපයට ගොස් පොදු ලියුම් කවරයක් බෙදා ගන්නා විට කුඩා තාරකාව අවසානයේ ප්‍රාථමික තාරකාවේ හීලියම් හරය සමඟ ඒකාබද්ධ වූ බවයි. මෙම ක්‍රියාවලිය ප්‍රාථමික තාරකාවේ ලියුම් කවරය හරහා ප්‍රචාරණය වූ බලගතු ස්පන්දනයකට තුඩු දුන් කක්ෂීය සහ තාප ශක්තිය යන දෙකම හුවමාරු වීමට හේතු විය. මීට අමතරව, මෙම ඒකාබද්ධ කිරීම ප්‍රාථමික තාරකාවෙන් ඉවතට අධිවේගී ස්කන්ධ ප්‍රවාහයක් ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ස්කන්ධ අලාභයට හේතු විය හැක.

මෙම තාරකා ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා සහය වන සාක්ෂි අපගේ සූර්යයාගේ 5.5 km/තත්පරයට සාපේක්ෂව Betelgeuse හි වේගවත් භ්‍රමණ වේගය, ආසන්න වශයෙන් 2 km/තත්පර වේ. පෙර අධ්‍යයනයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ දැවැන්ත තාරකාවක් සහ අඩු ස්කන්ධ සහකාරියක් අතර ඒකාබද්ධ වීම මෙතරම් ඉහළ භ්‍රමණ අනුපාතයකට හේතු විය හැකි බවයි. තවද, ඒකාබද්ධ පිපිරුම් සිදුවීම් වලදී නිරීක්ෂණය කරන ලද ධ්‍රැවීය පිටතට ගලායාමට සමාන ද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම, බෙටෙල්ජියුස්ගේ අතීතයේ ඒකාබද්ධවීමක් සිදු වන්නට ඇති බව යෝජනා කරයි.

මෙම අධ්‍යයනය ඒකාබද්ධ කිරීමක් සිදු වූ බව නිශ්චිතවම ඔප්පු නොකළද, එය බලගතු හැකියාවක් ඉදිරිපත් කරයි. තාරකා භෞතික විද්‍යාඥයින්ට තවමත් මෙම ඒකාබද්ධ කිරීම් සහ තාරකා පරිණාමය සඳහා ඒවායේ ඇඟවුම් ගැන ඉගෙන ගැනීමට බොහෝ දේ ඇත. මෙම සිදුවීම්, තාරකා භෞතික සංක්‍රාන්ති භූ දර්ශනය හැඩගැස්වීමේදී ඒවායේ කාර්යභාරය සහ සුපර්නෝවා පූර්වජයන්ගේ ගුණාංග සම්පූර්ණයෙන් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා වැඩිදියුණු කළ ක්‍රම සහ මෙවලම් අවශ්‍ය වේ.

අවසාන වශයෙන්, Betelgeuse හි දීප්තියෙහි මෑත කාලීන උච්චාවචනයන් තාරකා ඒකාබද්ධ කිරීමකට කෙලින්ම සම්බන්ධ වීමට අපහසුය, නමුත් Betelgeuse කුඩා සහකාර තරුවක් පරිභෝජනය කිරීමේ අදහස මෙම අද්භූත සුපිරි යෝධයාට සිදු විය හැකි දේ පිළිබඳ නැවුම් ඉදිරිදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරයි. අපි තාරකා ඒකාබද්ධ කිරීම් පිළිබඳ භෞතික විද්‍යාව ගැඹුරින් ගවේෂණය කරන විට, දැවැන්ත තාරකාවල පරිණාමය සහ අපගේ විශ්වය හැඩගස්වන ආකාශ සිද්ධීන් පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් අපට ලැබෙනු ඇත.

නිති අසන පැණ

Q: තාරකා ඒකාබද්ධ කිරීම යනු කුමක්ද?



A: ද්විමය පද්ධතියක තරු දෙකක් එකට ඒකාබද්ධ වීමට ප්‍රමාණවත් තරම් ආසන්න වන විට තාරකා ඒකාබද්ධ වීමක් සිදු වේ, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ශක්තිය හුවමාරු වීම සහ විභව ස්කන්ධ අලාභය සිදු වේ.

Q: Betelgeuse හි දීප්තියෙහි මෑත උච්චාවචනයන් ආසන්න සුපර්නෝවායක ලකුණක් විය හැකිද?



A: නැත, දීප්තියේ උච්චාවචනයන් බොහෝ දුරට හේතු වී ඇත්තේ දූවිලි වලාකුළු සහ තරුවේ නිත්‍ය ස්පන්දනයට වඩා එලඹෙන සුපර්නෝවා පිපිරීමකට වඩා ය.

ප්‍ර: Betelgeuse හි ඒකාබද්ධ වීමේ හැකියාව පර්යේෂකයන් විමර්ශනය කළේ කෙසේද?



A: පර්යේෂකයන් Betelgeuse හි ඇස්තමේන්තුගත ස්කන්ධයට සමාන ස්කන්ධ සහිත තරු අතර ඒකාබද්ධවීමක් අනුකරණය කර ඇති අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ගතිකත්වය සහ බලශක්ති හුවමාරුව විශ්ලේෂණය කරන ලදී.

ප්‍රශ්නය: Betelgeuse ගේ අතීතයේ ඒකාබද්ධවීමක් පිළිබඳ ස්ථිර සාක්ෂි තිබේද?



A: සෘජු සාක්ෂි නොමැති අතර, Betelgeuse හි වේගවත් භ්‍රමණ වේගය සහ ද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම තාරකා ඒකාබද්ධ කිරීමේදී නිරීක්ෂණය වන දෙයට අනුකූල වේ.

ප්‍ර: Betelgeuse ගේ පරිණාමය තුළ තාරකා ඒකාබද්ධ වීමක ඇඟවුම් මොනවාද?



A: Betelgeuse ගේ අතීතයේ ඒකාබද්ධ වීම රතු සුපිරි යෝධයෙකු බවට පරිණාමය වීමට බාධාවක් නොවනු ඇත, නමුත් එහි වේගවත් භ්‍රමණ වේගයට සහ ධ්‍රැවීය පිටතට ගලායාම හරහා ද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමට දායක විය හැකිය.