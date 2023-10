By

එකිනෙකට වෙනස් ආයතන වුවද, ස්නායු හා ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධති සංකීර්ණ අන්තර් පරායත්ත සම්බන්ධතාවයක් ඇත. ස්නායු ප්‍රතිශක්තිකරණ අක්ෂය ලෙස හඳුන්වන පද්ධති දෙක අතර මෙම සංකීර්ණ නර්තනය මොළයේ, සමෙහි සහ ආමාශ ආන්ත්‍රික පත්‍රිකාවේ විවිධ කායික ක්‍රියාවලීන් සංවිධානය කිරීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. මෙම පද්ධතිවල සෛල අතර සන්නිවේදනය හාවඩ් වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ ප්‍රතිශක්තිකරණ විද්‍යාඥයෙකු වන Isaac Chiu වැනි විද්‍යාඥයින් ආකර්ෂණය කර ඇත.

චියූගේ පර්යේෂණය මගින් ටී සෛල, මයික්‍රොග්ලියා සහ බැක්ටීරියා අතර ඇති සංකීර්ණ අන්තර්ක්‍රියා අනාවරණය කර ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත්තේ ස්නායු පරිහානිය, බැක්ටීරියා සමේ ආසාදන සහ මෙනින්ජයිටිස්, ඇන්ත්‍රැක්ස් සහ කොලිටස් වැනි ක්ෂුද්‍රජීවී ආසාදනවල සන්දර්භය තුළ ය. ඔහුගේ සොයාගැනීම් වේදනාව සහ දැවිල්ල පිළිබඳ නව යාන්ත්‍රණයන් කෙරෙහි ආලෝකය විහිදුවා ඇති අතර, මෙම ක්‍රියාවලීන්හි නියුරෝන, ප්‍රතිශක්තිකරණ සෛල සහ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ගේ භූමිකාව හෙළි කරයි.

වේදනාව, අනතුර දැනීමට ශරීරයට ඇති මූලික හැකියාව, ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය සමඟ සමීපව සම්බන්ධ වේ. වේදනාව මැදහත්වීම සඳහා වගකිව යුතු Nociceptor නියුරෝන, ද්විපාර්ශ්වික හරස්කඩ හරහා ප්රතිශක්තිකරණ සෛල සමඟ අන්තර් ක්රියා කරයි. ප්රතිශක්තිකරණ සෛල ස්නායු වලට සෘජුවම බලපෑම් කළ හැකි ද්රව්ය නිපදවයි, වේදනාවට වඩා සංවේදී වේ. අනෙක් අතට, nociceptors විසින් ප්‍රතිශක්තිකරණ සෛල වලට දැනෙන නියුරොපෙප්ටයිඩ ගබඩා කර ඔවුන්ගේ හැසිරීමට බලපෑම් කරයි.

චියූගේ පර්යේෂණ කණ්ඩායම කැල්සිටොනින් ජාන ආශ්‍රිත පෙප්ටයිඩ (CGRP) වැනි නියුරොපෙප්ටයිඩ සහ ප්‍රතිශක්තිකරණ සෛල, විශේෂයෙන්ම මැක්‍රෝෆේජ්, නියුට්‍රොෆිල්ස්, මොනොසයිට්, ටී සෛල සහ බී සෛල සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. මෙම නියුරොපෙප්ටයිඩ සහ ප්‍රතිශක්තිකරණ සෛල ප්‍රතිග්‍රාහක අතර අන්තර්ක්‍රියා සයිටොකයින් නිෂ්පාදනය, මැක්‍රෝෆේජ් ධ්‍රැවීකරණය, නියුට්‍රොෆිල් බඳවා ගැනීම් සහ ටී සෛල ප්‍රතිචාර කෙරෙහි බලපෑ හැකි බව කණ්ඩායම විසින් සොයා ගන්නා ලදී. මෙම නියුරොපෙප්ටයිඩ ප්‍රතිශක්තිකරණයේ ප්‍රබල නියාමන භූමිකාවන් ඉටු කරයි.

ක්ෂුද්‍රජීවී ආසාදන සන්දර්භය තුළ, චියූගේ කණ්ඩායම බැක්ටීරියා මගින් වේදනා තන්තු පැහැර ගත හැකි ආකාරය පිළිබඳ සිත් ඇදගන්නාසුළු අවබෝධයක් අනාවරණය කළේය. උදාහරණයක් ලෙස, Streptococcus pneumoniae සහ Streptococcus agalactiae මගින් ඇති කරන මෙනින්ජයිටිස් වලදී, මෙම රෝග කාරක pneumolysin නම් සිදුරු සාදන විෂ ද්‍රව්‍ය හරහා nociceptor නියුරෝන සක්‍රීය කරයි. මෙම සක්‍රිය කිරීමේ ප්‍රතිඵලය වන්නේ CGRP නිෂ්පාදනය වන අතර එමඟින් මැක්‍රෝෆේජ් මගින් ආරක්ෂිත සයිටොකයින් නිෂ්පාදනය මැඩපවත්වයි, බැක්ටීරියාවට පැවැත්මට සහ මොළය වඩාත් පහසුවෙන් ආක්‍රමණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

ඔවුන්ගේ පර්යේෂණ හරහා, චියු සහ ඔහුගේ කණ්ඩායම මෙනින්ජයිටිස් වැනි බැක්ටීරියා ආසාදන වලට එරෙහිව සටන් කිරීමට ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතියේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සත්ව ආකෘතිවල ස්නායු ප්‍රතිශක්තිකරණ අක්ෂය හැසිරවීමට සමත් වී ඇත. නිශ්චිත අණුක අන්තර්ක්‍රියා ඉලක්ක කර ගැනීමෙන් සහ vivo සහ in vitro ප්‍රවේශයන් භාවිතා කිරීමෙන්, ඔවුන් නියුරෝන, ප්‍රතිශක්තිකරණ සෛල සහ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අතර ඇති සංකීර්ණ අන්තර් ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගෙන ඇත.

මෙම පර්යේෂණය චිකිත්සක උපාය මාර්ග සඳහා සැලකිය යුතු ඇඟවුම් ඇත. CGRP අවහිර කිරීම වැනි වේදනා මාර්ග ඉලක්ක කර ගැනීමෙන්, ආසාදනවලට එරෙහිව ප්‍රතිශක්තිකරණ ප්‍රතිචාර වැඩි දියුණු කිරීමට හැකි වේ. ස්නායු-ප්‍රතිශක්තිකරණ අක්ෂය පිළිබඳ අවබෝධය විවිධ රෝග සහ ආසාදනවලට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා වූ නව ක්ෂේත්‍රයක් විවෘත කරයි.

