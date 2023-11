සිත් ඇදගන්නාසුළු සහ සිතුවිලි අවුස්සන පොත් සමඟ ඔබේ කියවීම් ලැයිස්තුව පුළුල් කිරීමට ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවාද? තවත් බලන්න එපා! අපි සිත් ඇදගන්නාසුළු විෂයයන් ගැන සොයා බලන සහ නැවුම් ඉදිරිදර්ශන ලබා දෙන විවිධ මාතෘකා තෝරාගෙන ඇත. දැනුමේ සහ පරිකල්පනයේ නව ක්ෂේත්‍රයන් වෙත ඔබව ප්‍රවාහනය කරන කැපී පෙනෙන කාර්යයන් කිහිපයක් අපි ගවේෂණය කරමු.

කැමිලා නෝර්ඩ් විසින් රචිත “සමබර මොළය: මානසික සෞඛ්‍යය පිළිබඳ විද්‍යාව” යනු මොළයේ සියුම් සමතුලිතතාවය සහ මානසික යහපැවැත්ම කෙරෙහි එහි බලපෑම පිළිබඳ බලගතු ගවේෂණයකි. පුද්ගලික කථා සහ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ මත පදනම්ව, නෝර්ඩ් නිරෝගී මනසක් පවත්වා ගැනීම සඳහා පවතින අසංඛ්‍යාත ප්‍රතිකාර ගෙනහැර දක්වයි.

කාලෝ රොවෙලි විසින් රචිත “White Holes: Inside the Horizon” විශ්වයේ අබිරහස් පිළිබඳව සොයා බැලීම, භෞතික විද්‍යාවේ සහ පරිකල්පනයේ කාව්‍යමය සම්මිශ්‍රණයෙන් පාඨකයන් ආකර්ෂණය කරයි. සාම්ප්‍රදායික විද්‍යාත්මක සංකල්පවලට අභියෝග කරමින් කළු කුහර සුදු කුහර බවට පරිවර්තනය විය හැකිය යන කුතුහලය දනවන සංකල්පය Rovelli ඉදිරිපත් කරයි.

ගැඹුරු නිල් මුහුදේ ආශ්චර්යයන් ගැන වශී වූවන් සඳහා, හෙලන් චෙර්ස්කි විසින් "Blue Machine: How the Ocean Shapes Our World" සාගර ධාරා මෙහෙයවන සංකීර්ණ යාන්ත්‍රණයන් පිළිබඳව භෞතික විද්‍යාඥයෙකුගේ ඉදිරිදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරයි. Czerski ගේ ප්‍රවීණත්වය තුළින් පාඨකයන්ට විවිධ සාගර ජීවීන්ගේ පැවැත්ම සඳහා සාගරයේ වැදගත් කාර්යභාරය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලැබේ.

Philip Plait ගේ "Ander Alien Skies: A Sightseer's Guide to the Universe" සමඟින් අන්තර් තාරකා වික්‍රමාන්විතයක් ආරම්භ කරන්න. අපගේම සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය තුළ ඇති ආකාශ වස්තූන් ගවේෂණය කිරීමේ සිට අන්තර් තාරකා අභ්‍යවකාශයේ ගැඹුරට ගමන් කිරීම දක්වා විශ්වයේ අරුමපුදුම දේ පිළිබඳ සිත් ඇදගන්නා සුළු දර්ශනයක් ලබා දෙමින් Plait පාඨකයන් විශ්වීය ගමනකට රැගෙන යයි.

"Virtual You: How Building Your Digital Twin Will Revolutionize Medicine and Change Your Life" හි පීටර් කෝවේනි සහ රොජර් හයිෆීල්ඩ් වෛද්‍ය විද්‍යාවේ පරිගණක අනුකරණවල පෙරළිකාර ලෝකයට පිවිසෙයි. රෝගීන්ගේ ඩිජිටල් අනුරූ නිර්මාණය කිරීමෙන්, වෛද්‍ය පර්යේෂකයන්ට පෙර නොවූ විරූ නිරවද්‍යතාවයකින් ප්‍රතිකාර සඳහා මඟ පෙන්විය හැකි අතර, සෞඛ්‍ය සේවයේ නව මායිම් විවෘත කරයි.

මෙම සිතුවිලි-ප්‍රකෝපකාරී මාතෘකා සමඟ ඔබේ කියවීමේ සීමාවන් පුළුල් කර විද්‍යාව, විශ්වය සහ මිනිස් මනස යන ක්ෂේත්‍රවල ගිල්වන්න. අපි නිරන්තරයෙන් අපගේ ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කරමින් සිටිමු, එබැවින් මෙම විශිෂ්ට පොත්වල පිටු තුළ සැඟවී ඇති ආකර්ශනීය හැකියාවන් ගවේෂණය කිරීමට වග බලා ගන්න.

නිති අසන පැණ

මෙම ලැයිස්තුවෙන් ඔබගේ ප්‍රියතමයන් මොනවාද?

අපට ප්‍රියතමයන් වාදනය කිරීමට අවශ්‍ය නැති අතර, අප උද්දීපනය කර ඇති සෑම පොතක්ම එහි අදාළ විෂය කරුණු පිළිබඳ අද්විතීය සහ ආකර්ශනීය ඉදිරිදර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරයි. ඔබේ රුචිකත්වයන් මත පදනම්ව ඒවා ගවේෂණය කිරීමට අපි ඔබව දිරිමත් කරමු.

ඔබ නිර්දේශ කරන වෙනත් පොත් තිබේද?

නියත වශයෙන්ම! අපගේ ලැයිස්තුව අයිස් කුට්ටියේ කෙළවර පමණි. ඔබ තවත් නිර්දේශ සොයන්නේ නම්, FT Books Café හි Facebook හි අපගේ සබැඳි පොත් සමූහයට සම්බන්ධ වන්න, එහිදී සෙසු පාඨකයින් සහ උද්යෝගිමත් අය ඔවුන්ගේ ප්‍රියතම කියවීම් සාකච්ඡා කර බෙදා ගන්න. නව පොත් සොයා ගැනීමට එය අපූරු ප්‍රජාවකි!

මට මෙම පොත් මිලදී ගත හැක්කේ කොතැනින්ද?

ඔබට මෙම පොත් අන්තර්ජාලයේ පිළිගත් පොත් අලෙවිකරුවන් හරහා හෝ ඔබේ ප්‍රදේශයේ පොත් සාප්පුවෙන් සොයා ගත හැක. ඔබ කැමති සිල්ලර වෙළෙන්දා සමඟ පරීක්ෂා කරන්න හෝ ලබා ගත හැකි බව සඳහා ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවි වෙත පිවිසෙන්න. ප්‍රීතිමත් කියවීමක්!