කැනේඩියානු-ප්‍රංශ තාරකා භෞතික විද්‍යාඥ Hubert Reeves, වයස අවුරුදු 91 දී මෑතකදී අභාවප්‍රාප්ත වූ අතර, ඔහු කීර්තිමත් විද්‍යාඥයෙකු පමණක් නොව, ප්‍රකට විද්‍යා සන්නිවේදකයෙකු ද විය. 1932 දී මොන්ට්‍රියෙල් හි උපත ලද රීව්ස් තරුණ වියේදීම තාරකා විද්‍යාව කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් ඇති කර ගත් අතර, ආධුනික තාරකා විද්‍යාඥයෙකු ලෙස ස්වභාවික ලෝකය ගවේෂණය කරමින් තාරකා අධ්‍යයනය කළේය. කොස්මොස් කෙරෙහි ඔහුගේ ඇල්ම නිසා ඔහු තාරකා භෞතික විද්‍යාව පිළිබඳ වෘත්තියක් කරගෙන යාමට හේතු වූ අතර අවසානයේ කෝනෙල් විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ආචාර්ය උපාධියක් ලබාගෙන නාසා හි අභ්‍යවකාශ වැඩසටහනේ උපදේශකයෙකු බවට පත්විය.

රීව්ස් සාමාන්‍ය ජනතාවට සංකීර්ණ විද්‍යාත්මක සංකල්ප පැහැදිලි කිරීමේ හැකියාව සඳහා ප්‍රසිද්ධ වූ අතර ඔහුට අවශ්‍ය වූයේ විද්‍යාවට සහ විශ්වයට ඇති ආදරය පුළුල් ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් සමඟ බෙදා ගැනීමට ය. 1981 දී, ඔහු "ඉවසීම dans l'Azur" (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education) නමින් පොතක් ප්‍රකාශයට පත් කළේය, එය ප්‍රංශයේ වැඩියෙන්ම අලෙවි වූ අතර එය භාෂා 25 කට පරිවර්තනය විය. මෙම පොත තාරකා භෞතික විද්‍යාව වීර කාව්‍යයක් බවට පත් කිරීමට ඇති හැකියාව ගැන ප්‍රශංසාවට ලක් වූ අතර එය දක්ෂ විද්‍යා සන්නිවේදකයෙකු ලෙස රීව්ගේ කීර්තිය ශක්තිමත් කළේය.

ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවට, රීව්ස් ළමුන් සඳහා මාතෘකා කිහිපයක් ඇතුළුව පොත් 40 කට වඩා ලියා ඇත. ඔහු ප්‍රංශ රූපවාහිනියේ හුරුපුරුදු මුහුණක් බවට පත් විය, ජනප්‍රිය සාහිත්‍ය කතා සංදර්ශනවල පෙනී සිටිමින් සහ ඔහුගේ වල් සුදු හිසකෙස්, දිලිසෙන ඇස් සහ ලිල්ටින් ක්විබෙක් උච්චාරණයෙන් ප්‍රේක්ෂකයින් ආකර්ෂණය කළේය. ඔහුගේ චමත්කාරජනක සහ ආකර්ෂණීය හැසිරීම් රටාව නිසා ඔහු ප්‍රංශ භාෂාව කතා කරන ලෝකයේ ජනප්‍රිය කථිකයෙකු බවට පත් කළ අතර එහිදී ඔහු කාල් සේගන්ට සමාන ප්‍රංශ ලෙස ප්‍රකට විය.

රීව්ස් විද්‍යා සන්නිවේදකයෙක් පමණක් නොව ප්‍රමුඛ පරිසරවේදියෙක් ද විය. ඔහු ස්වභාව ධර්මයේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් දැඩි ලෙස පෙනී සිටි අතර මනුෂ්‍ය වර්ගයා මුහුණ දෙන ස්වයං විනාශයේ අන්තරායන් ගැන අනතුරු ඇඟවීය. මිනිසුන් තෝරාගත් විශේෂය නොවන බවත් අපගේ පැවැත්ම සහතික කිරීම සඳහා අපගේ ක්‍රියාවන්හි වගකීම අප විසින් ගත යුතු බවත් ඔහු විශ්වාස කළේය.

තාරකා භෞතික විද්‍යාව සහ විද්‍යා සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයට Hubert Reeves ගේ දායකත්වය සදාකාලික බලපෑමක් ඇති කර ඇත. විද්‍යාත්මක දැනුම සහ සාමාන්‍ය ජනතාව අතර ඇති පරතරය පියවීමට ඔහුට ඇති හැකියාව විශ්වයේ අභිරහස් ගැන මෙනෙහි කිරීමට සහ ස්වාභාවික ලෝකය අගය කිරීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමට ගණන් කළ නොහැකි පුද්ගලයින්ට පොළඹවා ඇත.

