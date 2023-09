10,000 قدمن جي گول تي غور ڪرڻ: قدم ڳڻپ ۽ صحت تي نئين تحقيق

By

هڪ سال اڳ، The Well+Being desk at The Washington Post پنهنجي مشن جي شروعات ڪئي ته بهتر صحت لاءِ سائنس تي ٻڌل صلاحون. جسم، دماغ ۽ رشتن جي پرورش تي ڌيان ڏيڻ سان، ڊيسڪ جو مقصد پڙهندڙن کي انهن جي صحت بابت باخبر چونڊون ڪرڻ ۾ بااختيار بڻائڻ آهي. هن سنگ ميل جي جشن جي طور تي، هر روز سٺي زندگي گذارڻ لاءِ انهن جي بهترين صلاحن جو هڪ انتخاب ڪيو ويو آهي.

مشوري جو هڪ اهڙو ٽڪرو هن خيال کي چيلينج ڪري ٿو ته هر ڏينهن 10,000 قدم جسماني سرگرمي لاءِ سونهري معيار آهي. گريچن رينالڊس، ڪالم نگار جي پويان ”توهان جي حرڪت“ جو مشورو ڏئي ٿو ته هن خاص نمبر بابت ڪجهه به جادوئي ناهي. نئين تحقيق مان ظاهر ٿئي ٿو ته 60 سالن کان گهٽ عمر وارن ماڻهن لاءِ، روزانو قدمن جي حساب سان 8,000 کان 10,000 تائين تمام وڏا فائدا حاصل ڪري سگهجن ٿا. 60 کان مٿي وارن لاءِ، حد ٿوري گھٽ ھئي، موت جي خطري کي گھٽ ڪرڻ لاءِ مٺي جڳھ 6,000 ۽ 8,000 قدمن جي وچ ۾.

هن وحي جي روشني ۾، Well + Being پيش ڪري ٿو ست تجويزون قدم ڳڻڻ وارن لاءِ. انهن صلاحن جو مقصد ماڻهن جي مدد ڪرڻ آهي انهن جي قدمن کي موثر طريقي سان ٽريڪ ڪرڻ ۽ انهن جي روزاني زندگي ۾ وڌيڪ جسماني سرگرمي شامل ڪرڻ. تجويزون شامل آھن حاصل ڪرڻ جا مقصد مقرر ڪرڻ، بتدريج قدمن جي ڳڻپ کي وڌائڻ، ۽ ٽيڪنالاجي استعمال ڪرڻ جھڙوڪ پيڊوميٽر يا فٽنيس ٽريڪٽر. انهن سفارشن تي عمل ڪندي، ماڻهو پنهنجي جسماني خوشحالي کي بهتر ڪري سگهن ٿا بغير ڪنهن وڏي قدم جي ڳڻپ جي ٽارگيٽ کان متاثر ٿيڻ جي.

اهو ياد رکڻ ضروري آهي ته خوشحالي صرف جسماني صحت کان وڌيڪ شامل آهي. مجموعي صحت کي ترجيح ڏيڻ ۽ سائنسي ثبوتن جي بنياد تي باخبر چونڊون ڪرڻ سان، ماڻهو مڪمل ۽ متوازن زندگي گذاري سگهن ٿا. The Well+Being desk at The Washington Post جاري آهي مضمون ۽ صلاحون مهيا ڪرڻ لاءِ پڙهندڙن کي هن مقصد کي حاصل ڪرڻ ۾.

