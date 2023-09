Fortnite اپڊيٽ 26.10: ڊائون ٽائم شيڊول ۽ نئين مواد بابت قياس

Fortnite ڊولپر، ايپيڪ گيمز، اعلان ڪيو آهي ته اها راند 26.10 جي تازه ڪاري لاءِ لمحي طور تي دستياب نه هوندي. هي اپڊيٽ مختلف پليٽ فارمن تي لاڳو ٿيندي جنهن ۾ PS5، PS4، Xbox ڪنسولز، Nintendo Switch، Android ۽ PC شامل آهن. رانديگر اميد ڪري سگهن ٿا ته اپڊيٽ 12 سيپٽمبر جي صبح تي ڊائون لوڊ لاءِ دستياب هوندي.

تازه ڪاري سان، صارفين کي سرور جي وقت جي مدت جي توقع ڪرڻ گهرجي. هن جو مطلب آهي ته Fortnite ڪجهه ڪلاڪن لاءِ عارضي طور تي ناگزير هوندو. تفصيلي معلومات لاءِ جڏهن توهان راند ۾ واپس لاگ ان ٿي سگهو ٿا، هتي آهي 26.10 سرور ڊائون ٽائم شيڊول:

- ڊائون ٽائم 4 AM ET تي شروع ٿيڻ لاءِ مقرر ڪيو ويو آهي، نتيجي طور تي مختصر طور تي ميچ ميڪنگ کي غير فعال ڪرڻ.

- برطانيه جي مداحن لاءِ، مڪمل آف لائن عرصو 9 AM BST تي شروع ٿيندو جڏهن ته ميچ ميڪنگ 8.30 AM BST تي غير فعال ٿي ويندي.

جڏهن ته ايپيڪ گيمز واضح طور تي بيان نه ڪيو آهي جڏهن بند ٿيڻ جو وقت ختم ٿيندو، سار سنڀال عام طور تي لڳ ڀڳ ٻه ڪلاڪ لڳن ٿا. تنهن ڪري، Fortnite واپس آن لائن ٿيڻ گهرجي 11 AM BST تي تازو.

هن تازه ڪاري جو اعلان شوقينن جي وچ ۾ قیاس آرائي کي روشن ڪري ڇڏيو آهي ته تازه ڪاري 26.10 ۾ ڪهڙو نئون مواد شامل ڪيو ويندو. ڪجهه مداحن جو نظريو آهي ته، Mortal Kombat 1 جي جلد رسائي جي شروعات سان، فرنچائز کان سب زيرو Fortnite ۾ هڪ راند لائق ڪردار بڻجي سگهي ٿو.

اضافي طور تي، ايپيڪ رانديون هڪ نئين شيء يا هٿيار متعارف ڪرائڻ جي اميد رکي ٿو، انهي سان گڏ هڪ نئون واڌارو. آئٽم شاپ به رانديگرن لاءِ نئين سکن حاصل ڪندو ته جيئن انهن جي گيمنگ جو تجربو حاصل ڪرڻ ۽ ان کي وڌايو وڃي.

انهن نون اضافن سان گڏ، ايپيڪ گيمز نئين سيزن جي شروعات کان اڳ ۾ موجود بگ ۽ گيم پلي جي خرابين کي خطاب ڪندي، راند کي وڌيڪ بهتر بڻائيندي بهتر لطف لاءِ.

ذريعو: ايپيڪ رانديون Twitter اعلان