Microsoft Paint Windows 11 ۾ پس منظر هٽائڻ وارو اوزار حاصل ڪري ٿو

Microsoft ونڊوز 11 Insider builds لاءِ پينٽ ايپ جو هڪ اپڊيٽ ورزن جاري ڪيو آهي، هڪ نئون پس منظر هٽائڻ وارو اوزار متعارف ڪرايو آهي. ٽيڪ ديو پنهنجي لائيو بلاگ تي اپڊيٽ جو اعلان ڪندي چيو ته پينٽ جي جديد ورزن ۾ هڪ فيچر شامل آهي جيڪو صرف هڪ بٽڻ جي ڪلڪ سان ڪنهن به تصوير مان پس منظر کي هٽائي سگهي ٿو.

پس منظر کي هٽائڻ وارو اوزار ٽول بار جي "تصوير" سيڪشن ۾ ڳولي سگھجي ٿو، "پس منظر کي هٽايو" بٽڻ جي طور تي نشان لڳل. صارفين يا ته اوزار کي خودڪار طريقي سان تصوير ۾ موضوع کي ڳولڻ جي اجازت ڏئي سگھن ٿا يا دستي طور تي منتخب ٿيل علائقي کي منتخب ڪريو جيڪي چونڊ اوزار استعمال ڪندي هٽائڻ چاهيندا آهن. هن فيچر جو مقصد صارفين لاءِ پينٽ ايپ ۾ تصويرن کي ايڊٽ ڪرڻ ۽ تبديل ڪرڻ آسان بڻائڻ آهي.

Paint جو اپڊيٽ ورجن، جنهن جو نالو ورجن 11.2306.30.0 آهي، في الحال رول آئوٽ ٿي رهيو آهي Windows 11 Insiders in the Dev and Canary Channel. بهرحال، اهو اميد آهي ته ويجهي مستقبل ۾ سڀني آخري صارفين لاء دستياب ٿي ويندي.

هن تازه ڪاري کي جاري ڪرڻ کان اڳ، Microsoft اڳ ۾ ئي ساڳئي تازه ڪاري جو هڪ ٻيو نسخو (11.2306.28.0) رول ڪيو هو، جنهن ۾ هڪ بگ شامل هو جتي هڪ رازداري بينر ليڪ ڪيو ويو. ڪمپني هن مسئلي کي حل ڪيو ۽ حل ڪيو، انهي کي يقيني بڻائي ته جديد نسخو بگ فري آهي.

Microsoft هن وقت ونڊوز انسائيڊرز جي هڪ چونڊ گروپ سان پس منظر هٽائڻ واري اوزار کي جانچي رهيو آهي ۽ ڪميونٽي کان فعال طور تي راءِ طلب ڪري رهيو آهي. هي راءِ ڪمپني کي ٽوليءَ کي وڌيڪ بهتر بنائڻ ۾ مدد ڪندي ان کان اڳ جو اهو سرڪاري طور تي سڀني آخر استعمال ڪندڙن لاءِ جاري ڪيو وڃي.

هن نئين اضافي سان، مائڪروسوفٽ پينٽ ايپ جي صلاحيتن کي وڌائي رهيو آهي ۽ ان کي وڌيڪ صارف دوست بڻائي رهيو آهي Windows 11 استعمال ڪندڙ جيڪي اڪثر تصويرن سان ڪم ڪندا آهن. پس منظر کي هٽائڻ وارو اوزار تصويرن مان ناپسنديده پس منظر کي هٽائڻ جي عمل کي آسان بڻائي ٿو، صارفين کي ايپ اندر وڌيڪ پالش ۽ پروفيشنل ڏسڻ واريون تصويرون ٺاهڻ جي اجازت ڏئي ٿي.

