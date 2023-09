MTV پارٽنر Snapchat سان گڏ وڊيو ميوزڪ ايوارڊ ووٽنگ لاءِ AR تجربن کي ضم ڪرڻ لاءِ

By

MTV Snapchat سان گڏ قوتن ۾ شامل ٿيو آهي ته جيئن صارفين کي ايندڙ وڊيو ميوزڪ اوارڊز (VMAs) ۾ Snapchat جي AR-based لينسز استعمال ڪندي ڪيٽيگري لاءِ ووٽ ڏئي سگهي. Snap جي ڪئميرا ڪٽ جو فائدو وٺڻ سان، MTV جو مقصد آهي Augmented reality (AR) تجربن کي اوارڊ شو ۾ شامل ڪرڻ.

هڪ دفعو بهترين نيو آرٽسٽ جي درجي لاءِ ٽن فائنلسٽن جو تعين ڪيو ويو، سنيپ چيٽ استعمال ڪندڙن کي اهو موقعو هوندو ته اهي پنهنجا ووٽ ڪاسٽ ڪن خاص لينس استعمال ڪندي جيڪي Saucealitos پاران ٺاهيل آهن. هڪ، ٻه، يا ٽن آڱرين سان پنهنجي پسند کي اشارو ڪندي، صارف ان فنڪار کي چونڊي سگهن ٿا جنهن کي هو ووٽ ڏيڻ چاهين ٿا. جيتوڻيڪ اهو اڃا تائين غير يقيني آهي ته Snapchat ووٽنگ جو ڪيترو اثر فائنل ٽيلي تي پوندو، هر ووٽ جي حساب سان.

وي ايم اي لائيو اسٽريم دوران، ايم ٽي وي هڪ اي آر مون پرسن کي ڊسپلي ڪرڻ جو ارادو رکي ٿو، فين پاران جمع ڪيل سيلفيز کي خاص ڪري، سڄي واقعي ۾. هڪ يادگيري واري رابطي جي طور تي، ايم ٽي وي ماڻهن کي درخواست ڪئي ته اهي پنهنجون سيلفيون اڳ ۾ جمع ڪرايو روايتي فارم استعمال ڪندي.

ڏسندڙن کي وڌيڪ مشغول ڪرڻ لاءِ، ماڻهو AR Moonperson اثر جو تجربو ڪري سگهن ٿا، ان کي پنهنجي گهرن ۾ پروجيڪٽ ڪري. انهن جي ڪئميرا رول مان هڪ سيلفي چونڊڻ سان، اهي سچل چنڊ جي شخص کي شاهدي ڏئي سگهن ٿا ته انهن جي پنهنجي منهن سان ويزر ۾ نظر اچي ٿي.

سنيپ چيٽ استعمال ڪندڙ انهن AR تجربن تائين رسائي حاصل ڪري سگهن ٿا جيڪي 11 سيپٽمبر 12 AM ET کان شروع ٿيندا آهن، VMA 8 PM ET تي شروع ٿيڻ کان ڪيترائي ڪلاڪ اڳ.

جڏهن ته MTV جي پوئين VMAs مشهور سوشل ميڊيا پليٽ فارمن جهڙوڪ فيس بوڪ، انسٽاگرام، ٽوئيٽر ۽ يوٽيوب تي 40.1 ملين رابطي کي رڪارڊ ڪيو، سنيپ چيٽ فهرست مان غير حاضر هو. بهرحال، ايم ٽي وي تسليم ڪيو ته سنيپچٽ 13 کان 24 سالن جي عمر وارن لاءِ مناسب آهي.

MTV سان هي تعاون Snapchat جي آفيشل داخلا کي نشانو بڻائي ٿو ايوارڊ شو اسپيس ۾ ان جي ڪئميرا ڪٽ استعمال ڪندي. اڳي، سنيپ مختلف ميوزڪ فيسٽيول، دوري تي فنڪار، ۽ راندين جي ٽورنامنٽن سان ڀائيواري ڪئي هئي ته جيئن مداحن کي AR تجربو متعارف ڪرايو وڃي. LA Rams فٽبال ٽيم، مثال طور، استعمال ڪيو Snapchat جي ٽيڪنالاجي اسٽيڊيم ۾ مداحن کي وڏي اسڪرين تي ڏيکارڻ لاء.

برانڊڊ ۽ AR-بنياد ڪئميرا حلن تي سنيپ جو زور تيزي سان واضح ٿي چڪو آهي. ميوزڪ فيسٽيول سان تعاون ڪرڻ کان علاوه، ڪمپني شروع ڪئي آهي AR Enterprise Services (ARES) پيش ڪندڙ اوزار جهڙوڪ AR Try-On ۽ 3D پراڊڪٽ ڏسڻ. سنيپ پڻ متعارف ڪرايو AR Mirrors، برانڊز کي ان جي ٽيڪنالاجي کي فزيڪل اسپيس ۾ ضم ڪرڻ جي قابل بڻائي.

