Nintendo Switch 2 افواهون: Breath of the Wild Demo ڏيکاريل بهتر گرافڪس ۽ لوڊ ٽائمز

Nintendo جي ايندڙ ڪنسول بابت افواهون، عارضي طور تي سڏيو ويندو آهي 'سوئچ 2'، تازو گردش ڪيو ويو آهي. Eurogamer ۽ VGC جي رپورٽن مطابق، چونڊيل ڊولپرز کي Gamescom 2023 دوران ڪنسول کي ڊيمو ڪرڻ جو موقعو مليو. ڊيمو ۾ The Legend of Zelda: Breath of the Wild جو هڪ بهتر ورزن ڏيکاريو ويو، جيتوڻيڪ ان وقت بهتري جا تفصيل مهيا نه ڪيا ويا هئا.

نيون افواهون تفصيلون هاڻي سامهون آيون آهن تازو نيٽ دي هيٽ پوڊ ڪاسٽ مان. ميزبان دعويٰ ڪئي ته Gamescom ٽيڪ ڊيمو ڏيکاريو Breath of the Wild 4K 60fps تي هلندڙ، قابل ذڪر سڌارو لوڊ وقت جي خاتمي سان. اهو واضح ڪرڻ ضروري آهي ته اهي افواهون اهو نه ڪن ٿيون ته سوئچ لانچ عنوان ايندڙ هارڊويئر سان ٻيهر جاري ڪيو ويندو. بلڪه، اهو جانشين جي ٽيڪنيڪل ترقي کي ظاهر ڪرڻ لاء استعمال ڪيو ويو.

هتي دعويٰ پڻ آهن ته ٽيڪ ڊيمو ملازمن DLSS 3.5، Nvidia جي حقيقي وقت AI اپ اسڪيلنگ ٽيڪنالاجي. بهرحال، اهو غير يقيني آهي ته ڇا ڊيم 3.5 ورزن جي مڪمل فيچر سيٽ کي استعمال ڪيو، جهڙوڪ فريم نسل. DLSS جي شموليت ڪيترن ئي سالن تائين سوئچ جانشين لاءِ قياس جو موضوع آهي، ۽ 3.5 ورزن جو ذڪر ضرور دلچسپ آهي.

پوڊ ڪاسٽ گفتگو دوران ، ميزبان ذڪر ڪيو ته مارچ 2024 هڪ ممڪن تاريخ هئي جيتوڻيڪ اهو واضح ناهي ته اهو ظاهر ڪرڻ يا ڇڏڻ جي تاريخ جو حوالو ڏنو ويو آهي. اڳيون افواهون هن سال جي شروعات ۾ 2024 جي دير سان رليز جي تجويز ڏني سوئچ 2 لاءِ.

اهو نوٽ ڪرڻ ضروري آهي ته اهي افواهون هن وقت نينٽينڊو طرفان سرڪاري طور تي تصديق نه ڪيا ويا آهن. معلومات ذريعن ۽ ٻڌڻ تي ٻڌل آهي. اضافي طور تي، جيڪڏهن اهي وضاحتون صحيح آهن، اهو ضروري آهي ته غور ڪيو وڃي ته Gamescom تي ڏيکاريل ٽيڪن ڊيمو لازمي طور تي حتمي ڪنسول جي خاصيتن کي ظاهر نٿو ڪري.

جيئن ته اهي افواهون گردش ڪرڻ جاري آهن، اهو 'سوئچ 2' تي Breath of the Wild جي هڪ بهتر ورزن جي امڪانن تي غور ڪرڻ دلچسپ آهي. بهرحال، جيستائين سرڪاري اعلان نئنٽينڊو طرفان ڪيا ويندا آهن، اهي افواهون لوڻ جي اناج سان وٺڻ گهرجن.

