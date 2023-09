پوکيمون اسڪارليٽ ۽ وايوليٽ ۾ ٽيل ماسڪ ڊي ايل سي لاءِ رليز ٽائمز

پوري دنيا جا ٽرينر بي صبري سان پهرين پوکيمون اسڪارليٽ ۽ وايوليٽ ڊي ايل سي، دي ٽيل ماسڪ جي رليز جو انتظار ڪري رهيا آهن. اربع، سيپٽمبر 13 تي لانچ ڪرڻ لاء، رانديگرن کي پنهنجي علائقي ۾ مخصوص رليز جي وقت بابت دلچسپ آهي.

تصديق ٿيل ڄاڻ موجب، ٽيل ماسڪ ڊي ايل سي هيٺين وقتن تي جاري ڪيو ويندو:

- شام 6 وڳي پئسفڪ ٽائيم (سيپٽمبر 12)

- 8 وڳي مرڪزي وقت (سيپٽمبر 12)

- 9 وڳي مشرقي وقت (سيپٽمبر 12)

- 2 ايم برطانيه وقت (سيپٽمبر 13)

- 3 ايم مرڪزي يورپ وقت (سيپٽمبر 13)

- 5:30 صبح هندستاني وقت (سيپٽمبر 13)

- 9 ايم جاپاني وقت (سيپٽمبر 13)

اهي وقت تبديل ٿي سگهن ٿا، پر راند کي فراهم ڪيل وقت جي چوڌاري شروع ڪرڻ جي اميد آهي. رانديگرن کي ڇڏڻ جي وقت جي تبديلين جي حوالي سان ڪنهن به اعلان لاءِ اپڊيٽ رهڻ گهرجي.

ٽيل ماسڪ پوکيمون اسڪارليٽ ۽ وايوليٽ لاءِ ايريا زيرو ڊي ايل سي جي پوشيده خزاني جو حصو آهي. ڊي ايل سي رانديگرن کي اسڪول جي سفر تي کٽڪيامي ڏانهن وٺي وڃي ٿي، هڪ متحرڪ ڳوٺ جيڪو جشن جي سرگرمين ۽ گهٽي وينڊرز سان ڀريل آهي. پوکيمون ڪمپني اڳ ۾ ئي نئين پاڪٽ راکشس، افسانوي، ۽ ڪردارن کي ڇڪي چڪو آهي جيڪي ٽيل ماسڪ ۾ متعارف ڪرايا ويندا.

ليڪس پڻ ظاهر ڪيو آهي اضافي معلومات جي باري ۾ نئين صلاحيتن، Pokedex داخلا، ۽ کيسي راکشس جهڙوڪ Bloodmoon Ursaluna. The hidden area of ​​Treasure Zero DLC جو ٻيو حصو، جنهن کي The Indigo Disk سڏيو وڃي ٿو، 4 ۾ Q2023/Winter Release لاءِ شيڊول ڪيو ويو آهي.

رانديگر جيڪي تجربو ڪرڻ چاهين ٿا ٽيل ماسڪ ڊي ايل سي کي يا ته پوکيمون اسڪارليٽ يا پوکيمون وائلٽ جي ضرورت پوندي. اهي جيڪي ٻنهي راندين جا مالڪ آهن انهن کي ٽيل ماسڪ جون الڳ ڪاپيون خريد ڪرڻ گهرجن.

شروعاتي ٽيڪنيڪل مسئلن جي باوجود جيڪي پليئر جي وسرجن ۽ تجربي تي اثرانداز ٿيا، پوکيمون اسڪارليٽ ۽ وايوليٽ تمام وڏي ڪاميابي سان لانچ ڪئي، پهرين ٽن ڏينهن ۾ 10 ملين ڪاپيون وڪڻڻ سان هر وقت جو سڀ کان وڏو Nintendo رليز ٿيو.

